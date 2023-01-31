США готовятся объявить о новом пакете военной помощи Украине

На 342-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 31 января (время московское).

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Вечером в городе Шостка Сумской области в здание государственного предприятия попала предположительно ракета, выпущенная российскими войсками. В результате взрыва пострадали два сотрудника, они были доставлены в больницу машиной скорой помощи. Зданию причинен ущерб: повреждены крыша, перекрытия и окна, сообщило в соцсети Facebook Оперативное командование "Север".

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В Донецке среди российских военнослужащих и наемников из ЧВК Вагнера значительно вырос уровень заражаемости особо опасными инфекциями, что может быть вызвано отсутствием нормальных санитарно-гигиенических условий. Об этом говорится в вечерней оперативной сводке Генштаба ВСУ. Кроме того, там отмечается, что:

- войска РФ в течение нынешних суток нанесли три авиационных, три ракетных удара и совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В Харьковской, Донецкой и Херсонской областях пострадали объекты гражданской инфраструктуры;

- в свою очередь авиация ВСУ нанесла по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника девять ударов, а по позициям зенитно-ракетных комплексов - два удара;

- украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили девять районов сосредоточения живой силы противника и один склад боеприпасов;

- россияне продолжают наступать на Лиманском и Бахмутском направлениях, несмотря на большие потери. В Авдеевском и Новопавловском направлениях они ведут безуспешные наступательные действия. На Купянском и Запорожском направлениях обороняют ранее захваченные рубежи.

США готовятся объявить о новом пакете военной помощи Украине

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США готовятся объявить о новом пакете военной помощи Украине, сообщила первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон. Она отказалась прокомментировать отказ президента США Джо Байдена предоставить Киеву истребители F-16, но подчеркнула, что Вашингтон передает Украине значительные объемы вооружений, в том числе артиллерийские боеприпасы, бронетехнику и критические средства противовоздушной обороны.

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По данным британской газеты The Telegraph, власти Великобритании могут в ближайшие несколько недель перевести Украине средства от продажи российским олигархом Романом Абрамовичем футбольного клуба "Челси" . Речь идет о 2,3 млрд фунтов, которые могут перечислить в один из украинских фондов, пишет издание. Но Лондону необходимо разрешение Евросоюза, поскольку Абрамович находится в санкционном списке Брюсселя. Указанная сумма станет одним из крупнейших в истории благотворительных пожертвований жертвам войны. Роман Абрамович заявил о продаже "Челси" в марте 2022 года и пообещал передать вырученные средства в фонд помощи украинцам. Распоряжаться деньгами от этой сделки без разрешения британских властей он не имел права, так как вся сумма находится на заблокированном счете.

++19.44++

В МИД Украины 31 января был вызван посол Венгрии Иштван Ийдярто. Дипломату был "высказан решительный протест в связи с недавними пренебрежительными в отношении Украины высказываниями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана", заявило ведомство в Киеве . "Антиукраинская риторика, которая уже долгое время звучит со стороны венгерского руководства, абсолютно неприемлема и наносит серьезный вред украинско-венгерским отношениям. Венгерскую сторону призвали остановить эту негативную тенденцию с тем, чтобы избежать непоправимых последствий для отношений между двумя странами", - указывается в заявлении. В Киеве подчеркнули, что "Украина со своей стороны готова к развитию конструктивных добрососедских отношений с Венгрией".

Франция заявила о дополнительной военной помощи Киеву

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Франция передаст Украине еще 12 гаубиц Caesar, заявил министр обороны этой страны Себастьен Лекорню на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Алексеем Резниковым в Париже. Он напомнил, что французское правительство уже поставило Киеву 18 таких гаубиц и сейчас выделило несколько десятков миллионов евро для технического обслуживания данного вооружения. По словам Лекорню, Франция также поможет с подготовкой украинских военных в Польше и направит туда 150 военнослужащих для обучения 600 украинцев. Кроме того, до лета Париж обеспечит обучение 2 тысяч украинских военных во Франции, сообщил министр. Власти Франции также помогут Украине приобрести радары для противовоздушной обороны GM 200, добавил Лекорню. О возможных поставках танков или боевых самолетов он не сообщил.

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Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) осудила массовое применение запрещенных противопехотных мин обеими сторонами военных действий в Украине. Российские войска с самого начала полномасштабного вторжения многократно применяли в разных областях Украины противопехотные мины, в том числе мины-ловушки, приводимые в действие самой жертвой, говорится в докладе HRW. Кроме того, как отмечают правозащитники, российскими военнослужащими в Украине были совершены произвольные задержания, допросы и пытки местных жителей, в некоторых случаях - насильственные исчезновения и убийства.

В РФ вновь оштрафован сервис Twitch

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Дочерняя структура компании Amazon, американский видеостриминговый сервис Twitch Interactive оштрафован в России на 4 млн рублей за отказ удалить "фейки с дискредитацией Вооруженных сил РФ". Мировой суд Таганского района Москвы заявил о распространении компанией якобы недостоверной информации о российской армии, войне в Украине, мобилизации и жертвах среди гражданского населения Украины. В числе прочего, речь идет об интервью признанного в РФ "иноагентом" адвоката Марка Фейгина и интервью с бывшим советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем. Twitch уже неоднократно штрафовали в России за отказ от удаления контента.

++18.05++

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об изменении правил, касающихся различных уровней террористической опасности. Документ отменяет положение, согласно которому регионы могли вводить тот или иной уровень террористической опасности "на срок не более 15 суток", теперь данные решения действуют бессрочно вплоть до их отмены. Кроме того, властям регионов, в которых действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности, разрешено досматривать на административных границах транспортные средства в поисках оружия и взрывчатки. В настоящее время "желтый" уровень действует в областях, граничащих с Украиной.

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Украинское следствие установило личность российского военного, который убил фермера во время оккупации Купянского района Харьковской области, сообщили пресс-служба СБУ в Харьковской области и областная прокуратура. Им оказался 35-летний гражданин РФ, военнослужащий 7-го отдельного мотострелкового полка ВС РФ, житель Курской области Виталий Поддубный, указывается в заявлении. Ему заочно сообщено о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством. По данным следствия, в июле Поддубный вместе с другими российскими военными приехал в фермерское хозяйство в село Безмятежное Купянского района и застрелил безоружного владельца. После этого, пытаясь скрыть следы преступления, он расчленил и сжег тело, указывается далее.

++17.15++

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о планах возвращения Крыма в ближайшие месяцы. Украина должна "сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой", - заявил Буданов в интервью газете The Washington Post . "Крым нам вернут. Я вам больше скажу: все это началось в Крыму в 2014 году, там все и закончится", - уверен он. По словам начальника ГУР, сейчас на территории Украины находятся около 326 тысяч российских военных.

Кроме того, Кирилл Буданов заявил, что у России осталось лишь 9% запасов дальнобойных ракет "Калибр". Он также сообщил, что на территории РФ "есть люди, с которыми очень легко работать, люди, которые понимают, что Россия должна быть другой". "И мы поддерживаем таких людей", - добавил глава военной спецслужбы Украины.

Кулеба: Киев получит на первом этапе до 140 западных танков

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На первом этапе новой военной помощи от западных партнеров Киеву будет предоставлено до 140 современных западных танков, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе брифинга. "В первой волне взносов Вооруженные силы Украины получат от 120 до 140 единиц современных танков западных моделей Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams, и очень рассчитываем на Leclerc", - указал Кулеба. По его словам, сейчас в танковой коалиции участвуют 12 стран. Некоторые из них еще должны принять формальные решения, поэтому раскрывать полный список участников пока рано, добавил украинский министр.

++16.30++

Прокуратура в Москве потребовала заочно приговорить журналиста Александра Невзорова, покинувшего РФ в марте и объявленного в международный розыск, к девяти годам колонии общего режима. Невзорова обвиняют в "фейках" о российской армии. Приговор в Басманном суде Москвы будет оглашен 1 февраля. Дело связано с распространением информации об обстреле роддома в Мариуполе российскими войсками.

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Страны НАТО должны прекратить рисовать "красные линии" в вопросе вооружения Украины и переступить их, не исключая никаких вариантов, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью литовскому телеканалу LRT. По его словам, данные линии проведены не западными странами, а Россией, которая пытается их навязать через страх и угрозы. При этом истребители и ракеты большей дальности стали бы "незаменимой военной помощью" Киеву, уверен литовский президент. "На этом решающем этапе войны, когда поворотный момент неизбежен, важно, чтобы мы действовали без промедления", - подчеркнул он.

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В ООН не исключают, что миссию в колонии в Еленовке еще удастся организовать. "Мы никогда не получали разрешения от Российской Федерации, чтобы зайти туда. Значит ли это, что все потеряно? Нет. Вспомните Запорожскую атомную электростанцию. У нас там специалисты по МАГАТЭ. Так что это возможно", - заявила журналистам постоянный координатор системы ООН в Украине Дениз Браун. В начале января генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поручил распустить миссию, созданную для расследования обстоятельств гибели украинских военнопленных в колонии в Еленовке из-за отсутствия необходимых гарантий безопасности участников миссии и "условий, необходимых для развертывания миссии на месте".

Суд в Москве приговорил к 4 годам бывшего служащего Французского легиона

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Лефортовский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу бывшего военнослужащего Французского иностранного легиона Максима Дмитриенко. Он назначил ему четыре года лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год за попытку уехать в Украину и участвовать в войне против РФ на украинской стороне. Дмитриенко проведет два года в тюрьме, еще два - в колонии строгого режима, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Мужчина был арестован 4 апреля 2022 года. Ему грозило до 15 лет заключения, но суд учел, что он признал вину.

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За последние сутки возле Бахмута произошло более 40 боев, сообщил в ходе украинского телемарафона спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. "Бахмут продолжает быть одним из главных направлений удара противника. Там они 197 раз (за сутки - Ред.) наносили удары ствольной реактивной артиллерией по нашим позициям. Произошло 42 боевых столкновения. За сутки было убито 277 врагов, 258 получили ранения", - указал он.

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По данным издания "Фонтанка.ру", около 16 часов 29 января неизвестные взломали систему электронных табло в Эрмитаже и вывели на экраны информацию о событиях в украинской Буче во время российской оккупации весной 2022 года, считающуюся в России фейком. Сотрудники санкт-петербургского музея обратились в полицию вечером в тот же день. В настоящее время идет розыск хакеров, а в СК решают, как квалифицировать данный инцидент.

Прокуратура вернула более 9 тысяч незаконно мобилизованных

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Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что прокуратура вернула домой более девяти тысяч незаконно мобилизованных, в том числе негодных к воинской службе по состоянию здоровья. "Мобилизация давно не проводилась, выявлена масса существенных проблем, что стало для многих уроком, заставило пересмотреть подходы в организации воинского учета, формирования соответствующих баз данных", - цитирует его слова "Коммерсант".

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Во всех областях Украины вновь объявлена воздушная тревога. Этот режим означает опасность ракетных ударов, гражданам рекомендуется перейти в укрытие либо соблюдать правило "двух стен". Telegram-канал "Беларускі Гаюн" сообщает о взлете с аэродрома Мачулищи радиолокационного самолета ВКС РФ, а с аэродрома Барановичи - истребителя сопровождения.

Хроника событий 31 января 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 30 января 14.00 - 23.59 >>>

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