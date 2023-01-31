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Фото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

HRW осудила применение противопехотных мин в Украине

Сергей Гуща
1 ч. назад

Российские войска продолжают широко применять в Украине противопехотные мины, заявили правозащитники. Они также призвали Киев расследовать предполагаемые случаи применения таких мин украинскими военными.

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Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) осудила массовое применение запрещенных противопехотных мин обеими сторонами военных действий в Украине. Российские войска с самого начала полномасштабного вторжения многократно применяли в разных областях Украины противопехотные мины, в том числе мины-ловушки, приводимые в действие самой жертвой, говорится в доклад, опубликованном на сайте HRW во вторник, 31 января.

За год войны в Украине организация опубликовала уже три доклада о применении противопехотных мин российской армией. Ранее Human Rights Watch, по собственным данным, фиксировала применение противопехотных мин пророссийскими вооруженными формированиями в 2014 и 2015 годах на востоке Украины.

Кроме того, как отмечает HRW, российскими военнослужащими в Украине были совершены произвольные задержания, допросы и пытки местных жителей, в некоторых случаях - насильственные исчезновения и убийства.

Призыв к Киеву расследовать использование мин украинскими военными

В то же время правозащитники призвали украинские власти расследовать случаи предположительного применения противопехотных мин Вооруженными силами Украины, в частности в городе Изюме и его окрестностях во время российской оккупации Харьковской области. В результате, по данным организации, пострадали около 50 мирных жителей, в том числе пять детей. В министерстве обороны Украины в конце ноября 2022 года на запрос HRW сообщили, что украинская армия соблюдает международные обязательства. При этом министерство отказалось давать комментарии, сославшись на то, что до окончания войны не будет сообщать о типах используемого оружия.  

Как утверждает Human Rights Watch, украинские войска используют противопехотные фугасные мины - ПФМ, известные также как "мины-бабочки" или "лепестки". Свидетельств того, что российские военные применяли ПФМ в Изюме или где-либо еще, правозащитникам найти не удалось. Однако они выявили ряд случаев, когда российская армия использовала противопехотные мины восьми других типов - МОБ, МОН-50, МОН-100, ОЗМ-72, ПМН-4, ПОМ-2, ПОМ-2Р и ПОМ-3.

Конвенция о запрете противопехотных мин (КЗПМ), вступившая в силу в 1997 году, запрещает любое применение такого вида оружия. Украина подписала ее в 1999 году. Россия к конвенции не присоединилась, но, используя такие мины, в любом случае нарушает международное право, поскольку применяет оружие неизбирательного действия, наносящее урон как военным, так и гражданскому населению.

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