Как гражданские в Украине помогают саперам

Солнечное октябрьское утро. В поле неподалеку от Броваров в Киевской области шеренгами выстраивается около сотни человек: мужчины, женщины, много молодежи. Все в одинаковых синих формах, лица защищены пластиковыми щитками, в руках металлодетекторы.

Это обычные гражданские, которые взялись осваивать одну из самых опасных профессий - работу "деминера". Это слово уже укоренилось в Украине применительно к гражданским добровольцам, работа которых состоит в том, чтобы обнаружить взрывоопасные предметы, маркировать опасные территории и сообщить об этом армейским саперам. Международная гуманитарная организация HALO Trust, которая занимается разминированием Донбасса с 2015 года, а нынче развернула миссию и в Киевской области, ищет желающих работать "деминерами", производит отбор, обучает и трудоустраивает их. В общей сложности, по данным HALO Trust, уже около 300 гражданских жителей Киевщины научились искать мины - и зарабатывают этим на жизнь.

Боеприпасы и мины - "подарки" от россиян

26-летняя Юлия Теплюк - одна из 15 девушек в группе. Шутит, что остались "самые стойкие" - несколько женщин бросили обучение после первых практических занятий. Она одной рукой орудует тяжелым детектором и признается: "Уже немного привыкла, но сначала было тяжело".

Юлия родом из села Богдановка Броварского района, там живет с родителями в частном доме. До полномасштабного вторжения России в Украину она работала финансистом в логистической компании. Для Юлии это была первая работа после университета.

Юлия: "Ты можешь помочь людям" Фото: DW

В начале марта девушка и ее семья оказались в оккупации. "Дикие… Пили, дрались, сами себя обстреливали, телефоны и технику забирали", - вспоминает Юлия поведение российских военных и добавляет: "Хочется с ними больше никогда не видеться и ничего о них не слышать". Так же девушка говорит о "подарках" - боеприпасах и минах, оставленных россиянами на ее родной Киевщине: "Лучше их просто убрать и забыть".

После деоккупации Юлия узнала о вакансии "деминера" и решила попробовать себя. "Пошла на собеседование, никому дома не сказала… Поэтому родители все еще в шоковом состоянии", - смеется девушка. Мама и папа Юлии узнали о планах дочери на будущее, когда она уже прошла собеседование и уволилась с работы, чтобы пойти учиться новой специальности.

Юлия уверяет, что пока ни разу не пожалела о своем решении, хотя на учебу, а затем и на работу нужно вставать в пять утра, в жару и в дождь. Девушка восторженно говорит о лучшем, по ее мнению, в новой профессии: "Это ощущение того, что ты ускоряешь процесс очистки от всего ненужного, что ты можешь помочь людям".

"Чтобы родные территории разминировать…"

Молодой человек по имени Вячеслав просит не называть его фамилию. Он родом из Херсона, там остались родные. Мужчина переживает за их безопасность. Он сам с женой и двумя дочерями два месяца пробыл в оккупированном российскими военными городе.

Вячеслав вспоминает, как вместе с другими херсонцами выходил на проукраинские митинги, а россияне разгоняли их светошумовыми гранатами. Мужчина говорит, что после этого "начался террор". В мае он с семьей выехал в Киевскую область к родственникам. "Даже воздух казался иным", - вспоминает мужчина первые мгновения после въезда на свободную украинскую территорию.

Вячеслав: "Чтобы родные территории разминировать..." Фото: DW

Как-то в очереди за "гуманитаркой", рассказывает Вячеслав, он встретил мужчину, который уже выучился на "деминера" и работает по специальности. Херсонец заинтересовался такой работой, нашел в интернете вакансию и отправил резюме. В родном Херсоне мужчина семь лет работал электромехаником, кроме того имеет образование психолога, но, говорит, был готов обучаться еще одной профессии. "Изначально такая мысль была, чтобы родные территории уже после деоккупации, после войны разминировать… Потому что я знаю каждый метр родного края, Херсонщины, там мои дети будут жить. Это важно", - объясняет свою мотивацию Вячеслав.

Отрабатывая метод "полной экскавации", то есть осторожно снимая по 2-3 сантиметра грунта с рабочего участка, Слава улыбается и с оттенком иронии отвечает на вопрос, не надоедает ли ему эта работа: "Совсем нет". "Когда слышишь, что дети взрываются… Это уже край", - уже серьезнее говорит мужчина и продолжает рыть землю.

"Деминер" - новая специальность в Украине

Сергей Федько приехал в Киевскую область из Кривого Рога. Он работал маркшейдером (горным инженером) на подземной добыче полезных ископаемых. Его компания была подрядчиком металлургического комбината "АрселорМиттал Кривой Рог". Из-за блокады россиянами морских портов его компания была вынуждена остановить работу. "Когда начались боевые действия, то нам сообщили, что работы просто нет, - рассказывает Сергей. - А у меня семья, трое детей, которых надо кормить".

На сайте по поиску работы Сергей наткнулся на вакансию "деминер". Профессиональный риск его не тревожит - говорит, что в Украине сейчас и так безопасных мест нет, но добавляет: "Средства защиты, оборудование здесь (в HALO Trust. - Ред.) самые новые, и если соблюдать процедуры безопасности, то на 99% это работа безопасная". Хотя, признается Сергей, жена волнуется из-за его новой профессии.

Сергей: "Жизни не хватит, чтобы разминировать то, что засыпано" Фото: DW

Сергей, стоя на коленях, медленно поднимает специальный щуп от земли до уровня глаз, проверяя наличие растяжек, затем на проверенном участке без спешки срезает траву садовыми ножницами. Мужчина признает, что физически нелегко, после рабочего дня ощущается боль в мышцах из-за постоянного приседания-вставания.

С другой стороны, Сергея радует перспектива общественно-полезного труда на свежем воздухе, страховки от работодателя, "белой" зарплаты. На сайте по поиску вакансий HALO Trust отмечает, что зарплата начинается с 24 тысяч гривен (около 40 тысяч рублей по официальному курсу НБУ. - Ред.). "Работа кропотливая, требует внимания, но именно это мне и нравится", - говорит мужчина. В то же время Сергей понимает, что этим делом он и коллеги будут заниматься еще не один год. "Жизни не хватит, чтобы разминировать то, что засыпано", - признает мужчина. Так, в августе первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин заявлял, что пятая часть территорий страны загрязнена минами и неразорвавшимися боеприпасами.

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