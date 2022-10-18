Суд в РФ оштрафовал Twitch за неудаление интервью Арестовича

Московский суд в третий раз оштрафовал платформу для видеотрансляций Twitch за отказ удалять материалы о войне.

Мировой судья участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал платформу для видеотрансляций Twitch на 8 млн рублей за отказ удалить "запрещенную информацию". Об этом сообщает издание "Медиазона " со ссылкой на пресс-службу Таганского районного суда во вторник, 18 октября.

Суд назначил Twitсh два штрафа по 4 млн рублей по двум протоколам о нарушении порядка ограничения доступа к информации (часть 2 статьи 13.41 КоАП). Поводом стало неудаление интервью с советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем и украинским военным экспертом.

Twitch уже назначали штрафы за неудаление интервью Арестовича. 4 октября тот же Таганский райсуд оштрафовал платформу на 4 млн рублей, а в августе - на 3 млн рублей.

В Госдуме обвиняют Twitch в информационной войне против России

В июле замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сообщил, что обратился в Роскомнадзор с просьбой дать правовую оценку Twitch. По его мнению, "американская стриминговая платформа Twitch продолжает активное участие в информационной войне против России".

Ранее 18 октября компания Amazon, которой принадлежит сервис Twitch, была оштрафована мировым судом Таганского района Москвы на 4 млн рублей за отказ удалить материалы, связанные, по мнению судьи, "с темой самоубийств и наркотиков". Этот штраф стал первым для Amazon за "нарушение российского законодательства".

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