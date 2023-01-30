Поджоги военкоматов в РФ: вынесен первый приговор о теракте

На 342-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 31 января (время московское).

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По оценке Минобороны Великобритании, в настоящее время маловероятен крупный прорыв российских сил в Украине. По всей вероятности, российское командование сейчас стремится разработать новое направление наступления в находящуюся под контролем ВСУ часть Донецкой области и тем самым отвлечь украинские силы от Бахмутского направления, на котором идут ожесточенные бои, отмечается в заявлении в Twitter . При этом британская разведка указала, что за последние три дня российские силы развили свои разведывательные атаки в районе Павловки и Угледара в более скоординированное наступление. "Существует реальная возможность того, что Россия и далее будет достигать локальных успехов на этом направлении. Вместе с тем маловероятно, что у России достаточно незадействованных войск в этом районе для достижения важного в оперативном отношении прорыва", - считают в Лондоне.

В РФ вынесен первый приговор по статье о теракте за поджог военкомата

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В России впервые вынесен приговор по статье УК РФ "Террористический акт" за поджог военкомата, сообщает ТАСС. Центральный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима Владислава Борисенко за поджог военкомата в Нижневартовске. Борисенко, а также его предполагаемый сообщник были задержаны в начале мая, спустя неделю после пожара в военкомате. Первоначально их обвинили в умышленном повреждении имущества и хулиганстве, затем обвинение переквалифицировали на теракт. Оба фигуранта отказались признать вину в теракте, но не отрицали совершения поджога.

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По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки убиты 850 россиян, участвовавших в войне против Украины. Общее число потерь личного состава российских сил с начала полномасштабного вторжения возросло до 127 500, сообщается в Facebook . Кроме того, за сутки уничтожены 9 российских боевых бронированных машин (6378 с начала войны), 1 артиллерийская система (2197), 1 РСЗО (454), 4 БПЛА оперативно-тактического уровня (1951), 7 единиц автомобильной техники и автоцистерн (5048) и 1 единица специальной техники (200), заявил украинский Генштаб.

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В результате российских обстрелов 30 января в Харьковской области погиб мирный житель, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. "За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали Купянск, Волчанск, Стрелечью, Двуречную и другие приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. В результате обстрелов Волчанска, к сожалению, погиб 62-летний гражданский мужчина. Женщина 83 лет получила ранения. Госпитализирована в состоянии средней тяжести", - написал он в Telegram . По словам Синегубова, в Волчанске повреждены многоквартирные жилые дома, объекты промышленности, здание районного отдела Нацполиции, а в Купянске разрушен объект транспортной инфраструктуры и повреждены частные жилые дома.

ВСУ: Для защиты неба Украине необходимы до 200 истребителей

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Для защиты неба Украине необходимо до 200 многоцелевых истребителей, которым может стать F-16, заявил "Украинской правде" спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он указал, что российская военная авиация, базирующаяся на четырех десятках аэродромов в России и Беларуси, а также на оккупированных территориях Украины, в пять-шесть раз превосходит украинскую по числу боевых машин. "Плюс мы уступаем в технологиях. Поэтому потребность есть серьезная. Необходимо создать до 5 бригад тактической авиации с одним типом многоцелевого самолета западного образца. Какой тип это будет, сейчас определяется", - отметил он. Игнат отметил, что наиболее вероятным кандидатом на замещение старых советских самолетов является F-16. По его словам, решение будет принято в переговорах с партнерами.

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За прошедшие сутки российские военные нанесли три авиаудара, четыре ракетных удара и более 60 ударов из РСЗО, в том числе по жилым домам в городах Херсон и Очаков, сообщается в утреннейсводке Генштаба ВСУ . Россияне продолжают нести наступательные действия на лиманском и бахмутском направлениях и несут там большие потери.

Украинская авиация за сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения российских сил. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, четыре района сосредоточения живой силы и два склада боеприпасов.

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С начала российского вооруженного вторжения в Украину Германия уже предоставила убежище 1149 гражданам РФ, находящимся под угрозой, сообщило 31 января, агентствоepd со ссылкой на ответ МВД ФРГ на официальный запрос фракции Левой партии в бундестаге. Берлин пообещал помощь россиянам, которые подвергаются особенно сильному риску из-за борьбы за права человека или несогласия с войной России против Украины. Речь идет в первую очередь об оппозиционерах, журналистам и активистах правозащитного движения.

Минобороны РФ и Беларуси отрабатывают совместные действия

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Совместная штабная тренировка Объединенного командования российско-белорусской группировки войск проходит со вторника в Беларуси, сообщила пресс-служба Минобороны республики. В течение недели представители военных ведомств двух государств отработают вопросы совместного планирования применения войск на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет по теме: "Принятие решения на применение региональной группировки войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства", - добавили в белорусском военном ведомстве.

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Париж рассматривает запрос Украины о подготовке пилотов истребителей, сообщает Politico со ссылкой на источник в Минобороны Франции. По данным издания, министры оборонных ведомств Франции и Украины должны обсудить это в ходе телефонного разговора на текущей неделе.

Глава комитета по обороне Франции в Национальной ассамблее Тома Гасийу в беседе с и Politico выразил мнение, что обучать украинских пилотов на французских истребителях имеет смысл, если Париж примет решение о предоставлении Киеву самолетов.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что нельзя исключать возможности поставок истребителей Украине, но только в том случае, если это не приведет к эскалации и не навредит обороноспособности французской армии.

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Экс-наемник ЧВК Вагнер Андрей Медведев, бежавший в Норвегию и попросивший там политического убежища, рассказал в интервью CNN, что дезертировать из рядов организации его побудила жестокость сослуживцев. "Они собирали тех, кто не хотел воевать, и расстреливали их на глазах у новичков, - утверждает Медведев. - (Однажды они) привели двух заключенных, отказавшихся идти воевать, расстреляли их на глазах у всех и закопали прямо в траншеях”.

B CNN добавили, что не имели возможности провести независимую верификацию аккаунта, с которого общался с ними Медведев, а ЧВК Вагнера "не ответило на запрос о комментарии".

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Палата общин парламента Канады призвала правительство страны признать ЧВК Вагнера террористической организацией. Предложение внесла депутат от оппозиционной Новой демократической партии (NDP) Хизер Макферсон. "Учитывая доклады о нарушениях прав человека и нападениях на мирное население в Украине и других частях света, совершенных поддерживаемой властями РФ группой Вагнера, Палата общин призывает правительство немедленно признать группу Вагнера террористической организацией", - цитирует заявление Макферсон канадский телеканал Global News. Ее предложение было принято другими членами Палаты общин единогласно.

ISW: Россия готовит крупное наступление на востоке Украины

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Россия продолжает наращивать силы в Донбассе и готовится в ближайшие месяцы к крупному наступлению - вероятно, в Луганской области, пишет в своей новой сводке американский Институт изучения войны (ISW). По мнению аналитиков института, на это указывают данные, поступающие как из российских, так и из украинских и западных источников.

В частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 30 января, что не видит признаков подготовки России к мирным переговорам, а видит прямо обратное. РФ может мобилизовать еще 200 тысяч человек, наращивает производство боеприпасов и получает их от дружественных авторитарных режимов, таких как Иран и КНДР, указал Столтенберг. Путин сохраняет свои "максималистские цели" в Украине, заключил он.

Глава Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко также считает, что ВС РФ усиливают свою группировку в Донбассе для готовящегося наступления. По его мнению, к такому наступлению Кремль толкает "возрастающее внутреннее давление" россиян, желающих победы. Наконец, ISW также ссылается на микроблогеров РФ, "распространивших информацию из российского Telegram-канала" о том, что главные силы, подготовленные для попытки решительного прорыва, "еще не вступили в бой".

Бразилия отказалась поставлять боеприпасы в Украину

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Японию поблагодарил руководство этой страны за поддержку. "Война в Украине затрагивает всех нас, и поэтому мы очень благодарны за поддержку, которую оказывает Япония, в том числе самолетами и грузовыми мощностями”, - сказал Столтенберг в короткой речи после посещения авиабазы японских ВВС Ирума.

Генсек НАТО пообещал укреплять сотрудничество с Японией - как и с Южной Кореей, которую он посетил накануне, 30 января.

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что его страна не будет поставлять Украине снаряды для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, переданных Германией. О таких поставках просил бразильское руководство канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), который посетил Бразилию с официальным визитом.

На совместной пресс-конференции с Шольцем да Силва также уклонился от прямого осуждения агрессии РФ против Украины. Бразильский лидер только выразил мнение, что Москва "совершила классическую ошибку", напав на территорию другой страны и тем самым поступила "неправильно". Он отметил, что истинные причины конфликта кажутся ему не такими очевидными.

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Германия могла бы направить Киеву в десять раз больше танков Leopard 2, чем пообещала ранее, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник в интервью телеканалу "Рада". "Мало дать 14 Leopard и потом сказать, что теперь нормально, мы выполнили свой моральный долг перед украинцами, можно спокойно спать. Я благодарю за 14. Но ваша промышленность могла бы направить еще по крайней мере в десять раз больше", - указал Мельник.

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БМП Marder Фото: Philipp Schulze/dpa/picture alliance

Бундесвер ищет резервистов, которые помогут тренировать украинских военнослужащих на БМП Marder, сообщает издание Spiegel-Online . Федеральная земля Бранденбург опубликовала запрос оперативного командования к объединению резервистов. Согласно запросу, ищут резервистов, "владеющих украинским или русским языками".

Спикер ВВС: Украине нужны средства борьбы с иранскими ракетами

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США направили в Украину первую партию из более чем 60 боевых машин пехоты Bradley, поставляемых Вашингтоном Киеву в рамках военной помощи. Об этом сообщило Транспортное командование ВС США. Всего запланирована поставка 109 БМП.

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Международный олимпийский комитет ответил на слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, заявившего 28 января, что МОК является "промоутером войны, убийств и разрушений" и "предлагает России трибуну для рекламы геноцида и поощряет дальнейшие убийства". Эти слова украинского чиновника прозвучали в связи с возможным решением МОК допустить спортсменов из РФ и Беларуси к соревнованиям под нейтральным флагом.

"МОК самым решительным образом отвергает это и другие клеветнические заявления, - говорится в заявлении Международного олимпийского комитета. - Подобные заявления не могут служить основой для какого-либо конструктивного обсуждения".

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Иранская пусковая установка с ракетами Zolfaghar Фото: Tasnimnews

Украине нужны от Запада средства борьбы с баллистическими ракетами - в том числе Fateh и Zolfaghar, которые может поставить России Иран. Об этом напомнил спикер ВВС полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

"Россия не оставила своих намерений получать от Ирана и беспилотники-камикадзе и, определенным образом, ракеты, о которых было объявлено ранее - Fateh и Zolfaghar. Это баллистика, против баллистики мы не имеем сегодня средств. Понимаем, что баллистика у России есть и в виде тех самых ракет "Кинжал". Это - фактически "Искандер", но воздушного базирования, который бьет по баллистической траектории. Так же ракеты Х-22 и С-300, С-400 - зенитные ракеты, которые бьют по баллистической траектории", - отметил Игнат.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ, соответствующие ракетные установки можно уничтожать на их позициях, но партнеры Украины "понимают, что против баллистических угроз нужны средства. Такие как Patriot PAC-3 И SAMP-T". "Мы видим сдвиги: Италия, Франция тоже заявили о готовности передавать и эти системы Украине, о чем сейчас активно идут обсуждения после того же "Рамштайна". Поэтому угроза есть, она никуда не исчезла, и мы должны на нее реагировать", - заключил Игнат.

Хроника событий 30 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 30 января 00.00 - 13.59 >>>

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