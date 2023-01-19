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Разрушенные дома в Бахмуте, январь 2023 годаФото: Oleksandra Indukhova/DW
КонфликтыУкраина

Военные будни жителей Бахмута. Репортаж DW

Александра Индюхова
28 мин. назад

Из 73 тысяч жителей украинского Бахмута в городе осталось менее 8 тысяч. Каждый день волонтеры, военные и чиновники предлагают людям эвакуироваться. Почему некоторые остаются?

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Через каждые несколько минут снаряды пролетают над головой и взрываются где-то совсем рядом. В Бахмуте на улице ни одного человека. Западную часть города почти невозможно узнать - всё в руинах. Частные дома разлетелись на кирпичи, на них лежат обломки крыш. Во дворах и на улицах сгоревшие, перевернутые и изуродованные автомобили. Магазины с оторванными оконными рамами, с разбитыми дверями, которые хлопают под порывами ветра.

Изрешеченные осколками рекламные щиты, светофоры, некоторые повреждены и нависают над дорогой и тротуарами. В многоэтажках зияют дыры вместо квартир. Почти все окна без стекол - затянуты целлофаном, забиты фанерой.

Корреспондентка DW едет позади машины волонтера из общественной организации "Пролиска" Евгения Ткачева, который везет продукты питания и средства гигиены для жителей одного из жилых районов.

Бахмут: "гуманитарка" под обстрелами

"Конечно, это рискованно. Но что делать? Люди нуждаются в помощи, ведь магазины здесь не работают и деньги не у всех есть", - говорит Евгений, выходя из машины. Его автомобиль остановился во дворе, вокруг несколько жилых панельных домов. Многие окна без стекла. К раме окна одной из таких квартир некий мужчина пытается прибить целлофан. Слышно, как что-то взрывается очень близко от домов, мужчина прячется внутрь, но через несколько секунд продолжает работу.

Жители Бахмута подходят к машине волонтеров
Жители Бахмута подходят к машине волонтеровФото: Oleksandra Indukhova/DW

Жители Бахмута подходят к машине волонтеров. Евгений пытается привлечь внимание, выкрикивает: "Гуманитарка! Гуманитарка!". Из подъездов начинают выходить люди. Все с документами, ведь нужно заполнять формуляр с личными данными о получении помощи и ставить подпись.

Неожиданно  что-то снова низко и с громким свистом пролетает над крышами домов и сразу взрывается довольно близко. Люди даже не пригибаются, продолжают заполнять формуляры волонтеров. Один из мужчин говорит, что, мол, "что-то такое новое прилетело". "Мы привыкли уже к разным свистам и взрывам," - рассказывает местная жительница Нина.

Ни света, ни воды, ни газа

Линия фронта постоянно приближается к городу. Света, воды, газа в Бахмуте нет уже несколько месяцев. Люди пользуются в основном свечами, чтобы экономить пауэрбанки, батарейки фонариков, аккумуляторы. Нина рассказывает, что в их "прифронтовой общине" - а это примерно 100 жителей ее и соседнего дома, а также частного сектора поблизости - есть генераторы, полученные от украинских военных и волонтеров. По ее словам, люди включают их, когда собирается много телефонов для подзарядки или вещей, чтобы постирать в стиральной машине. Впрочем, чтобы экономить бензин, люди чаще стирают руками, "как когда-то дедушки-бабушки", говорит Нина. "Генератору нужно топливо, а топливо на АЗС, а АЗС здесь нет, это в Константиновке или Часовом яру. Туда мы едем машиной, которой тоже нужен бензин. Поэтому и экономим", - рассказывает женщина.

Воду жителям привозят либо военные, либо волонтеры. Если нет воды, то, как говорят жители Бахмута, они ищут во дворах частных домов колодцы и носят оттуда. Еду люди готовят либо на улице на самодельных мангалах, либо на буржуйках. У двух подъездов мужчины рубят дрова. Один из них, 35-летний Дмитрий должен отнести их в квартиру, где лежит его больная родственница. "Мы установили в квартире буржуйки и топим дровами. На буржуйку можно поставить кастрюлю или сковороду и готовить еду", - рассказывает он. Со двора видно, что трубы от буржуек торчат из нескольких окон и оттуда идет дым.

Именно из-за больных или старых родственников, которые не могут или не хотят эвакуироваться, в Бахмуте остаются целые семьи - даже с детьми. Как и у мужчина, который подходит к волонтерской машине с дочерью, которой примерно лет 14. Девочка-подросток стесняется журналистского внимания, прячет лицо. Ее папа рассказывает, что "они не могут бросить свою очень больную бабушку в Бахмуте". Эта девочка была единственным ребенком, которого увидела корреспондентка DW среди жителей этих домов. Детей массово эвакуировали из Бахмута летом и в сентябре прошлого года.

Нина (справа) показывает
Нина (справа) показывает "комнату" - укрытие в подвалеФото: Oleksandra Indukhova/DW

"Военная-подвальная" жизнь Бахмута

Жители этого района Бахмута тщательно вычистили свои подвалы еще весной, когда фронт приближался к городу. Они разместили самодельную мебель в помещениях, где было минимум коммуникаций. Нина приглашает нас в одно такое "укрытие". Женщина говорит про него с иронией, ведь "от серьезной ракеты все равно подвал не спасет". Мы идем по темному коридору вместе с ней, а также с Ириной и Николаем. Фонарики они включают только в своей "комнате". Бетонные стены, на них висят полки с чаем и крупами, стоят шесть кроватей, которые аккуратно застелены. Очень тепло - в углу работает буржуйка.

Жители рассказывают, что в подвале в основном они только ночуют, потому что ночью обстрелы не прекращаются. Днем живут в своих квартирах. На буржуйке греется чайник, женщины предлагают выпить чаю.

В подвале жилого дома в Бахмуте жильцы обустроили спальные места
В подвале жилого дома в Бахмуте жильцы обустроили спальные местаФото: Oleksandra Indukhova/DW

Люди рассказывают, что вентиляции в подвале нет, поэтому они часто подходят к двери подъезда, чтобы подышать свежим воздухом. Также ночью пытаются меньше пользоваться свечами. Они соглашаются, что это достаточно рискованные условия для жизни, но уверяют, что "к капитуляции-эвакуации пока не готовы".

"Что такое война и обстрелы, жители Бахмута знают еще с 2014 года, когда началось АТО и время от времени "что-то прилетало" в город и до 24 февраля 2022 года. Жителей и эта война сильно не шокирует", - говорит молодой мужчина Никита. Он объясняет, что не может себе позволить бросить родителей, которые не хотят эвакуироваться, потому что "прикипели к своим родным стенам". Никита говорит, что ему остается надеяться, что "ВСУ отбросит врага подальше от города". Нина рассказывает, что ее дочери "уехали в Европу", но она с мужем пока будет оставаться в Бахмуте. "Я здесь, пока стоит ВСУ!", - уверяет она. Однако оба соглашаются, что в случае ухудшения ситуации мирные жители должны эвакуироваться, чтобы не мешать военным, если враг будет прятаться за их домами.

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