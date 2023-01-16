Эвакуация из-под обстрелов: куда уезжают херсонцы

На улицах Херсона пусто. Магазины закрыты, возле нескольких работающих аптек толпятся пожилые люди. Рядом с поврежденным после российского обстрела центральным рынком несколько десятков человек продают овощи и генераторы. Время от времени слышна канонада артиллерии. Через два месяца после деоккупации Херсон напоминает город-призрак.

По данным комендатуры обороны Херсона, до войны в городе проживало 330 тысяч человек. По состоянию на начало 2023 года осталось не больше пятой части - около 60 тысяч.

Эвакуационный поезд на запад Украины

Каждый день после обеда на городском вокзале Херсона собираются люди. В 15:50 отправляется единственный поезд - "Херсон-Киев". К нему присоединены три эвакуационных вагона, которые направляются в Хмельницкий на западе Украины. Проводники рассказывают, что после каждого разрушительного обстрела города желающих эвакуироваться становится больше.

Перед посадкой на поезд людей регистрируют волонтеры, так как билеты на эвакуационный рейс не предусмотрены. Далее херсонцы проходят так называемую фильтрацию - военные изучают их документы, проверяют, не находится ли человек в розыске. Затем пассажиры эвакуационного рейса получают пакеты с гуманитарной помощью: продукты быстрого приготовления, консервы, печенье, напитки.

Семья Иванчуков из Токаревки тоже решила эвакуироваться Фото: DW

Мимо украинских позиций под Херсоном

"Это окопы наши. Блокпост наш", - восклицает 14-летний Назар Иванчук, когда поезд проходит рядом с украинскими позициями под Херсоном. Его семья - мать, отец, бабушка и два младших брата - из-за постоянных российских обстрелов выехали из села Токаревка, что выше по Днепру от Херсона. "С ноября нет ничего: ни воды, ни света", - рассказывает бабушка Валентина. Ее дочь Татьяна добавляет: "До последнего сидели. Но там нельзя уже было оставаться".

Оксана с мужем Сергеем и котом Фениксом жили в поселке Антоновка, возле Антоновского моста. После "прилетов" в соседние дворы они отважились уезжать. "Когда ты боишься быть в доме, боишься выйти на улицу, спишь в подвале - это не жизнь", - говорит Оксана.

В соседнем купе натуралист из Херсона Анатолий восторженно рассказывает о своих экспедициях и научных открытиях - в Днепре возле Херсона несколько лет назад он нашел вид рака, считавшегося вымершим. Затем мужчина показывает фотографии своего разрушенного дома: "Мебель, документы, работы за десять лет, оборудование водолазное… Все пепел".

Оксана захватила в эвакуацию из Херсона и кота Феникса Фото: DW

"В Хмельницком мест нет"

После ночи в пути эвакуационные вагоны прибывают в Хмельницкий. На железнодорожном вокзале переселенцы из Херсона проходят еще одну регистрацию, чтобы сообщить, нуждаются ли в жилье, и получить единовременную помощь для людей с деоккупированных территорий: две тысячи гривен на взрослого (около 3700 рублей), три тысячи - на ребенка (около 5600 рублей).

Из 106 новоприбывших херсонцев 60 сообщили, что нуждаются в жилье от государства, однако в областном центре ситуация с расселением сложная. "Около 40 тысяч внутренне перемещенных лиц проживают в Хмельницком. До войны население составило 270 тысяч. В настоящее время, к сожалению, в городе Хмельницком мест нет", объясняет Юрий Закурдаев, представитель управления по гражданской защите Хмельницкой областной военной администрации.

Из Херсона - в Украину или в Россию?

Эвакуированных из Херсона расселяют в области: в переоборудованных школах, неработающих детских садах или в общежитиях. В автобусе, который везет переселенцев от железнодорожного вокзала Хмельницкого до нового дома в селе Борщевка в 80 километрах от города, молодая мама Валентина не скрывает разочарования: "Мы не думали, что нас поселят в садик или в общежитие. Может, хоть какой-нибудь центр, чтобы у семьи была отдельная комната…". Валентина уехала из Херсона с четырехлетней дочерью Софией и пожилой мамой. Женщина рассказывает, что ее знакомые, которые выехали из Херсона в Россию, пожалели о таком решении, а для нее вопрос выбора не стоял - она хочет растить ребенка в Украине.

В этом же автобусе едет и семья Иванчуков, эвакуировавшихся из Токаревки. 14-летнему Назару нравится, что "есть свет и везде куча движения". Его мама Татьяна и бабушка Валентина тоже не жалуются: "Тихо, нигде не стреляют, как будто и войны нет".

Жители Борщовки встречают переселенцев с Херсонщины напитками, борщом и пирожками Фото: DW

Жилье для переселенцев из Херсона

В школе села Борщевка местные встречают херсонцев горячими домашними пирожками и борщом. Пока переселенцы не получат статус ВПЛ (внутренне перемещенных лиц), их ежедневно будут бесплатно кормить обедом. Городоцкая община, к которой принадлежит деревня, также бесплатно выдает одежду, средства гигиены и продуктовые наборы на месяц.

Борщевская школа - это небольшое одноэтажное здание. Летом в школе сделали косметический ремонт, установили душевые, бойлеры, стиральные машины, общую кухню. В каждом классе разместили по шесть-десять кроватей, стулья, стол и шкаф. В некоторых комнатах уже живут люди: мужчины и женщины отдельно, или несколько семей в одном классе.

Секретарь Городокского городского совета Елена Грих рассказывает, что при желании люди смогут находиться в Борщевской школе сколько потребуется, ведь она не работает еще с 2018 года и не будет возобновлять работу. Относительно некоторых других школ и детсадов общины, где уже живут переселенцы, такой уверенности нет, объясняет чиновница: "Если мы восстановим учебный процесс, люди там не смогут проживать. Мы будем их просить отыскать себе другое место для проживания, потому что дети должны получать образование".

Переоборудование под жилье для переселенцев школьное помещение Фото: DW

Пять миллионов вынужденных переселенцев

Новоприбывшие переселенцы располагаются на новом месте и делятся разными первыми впечатлениями. Валентине, приехавшей с маленькой дочкой и мамой, не понравился вид на кладбище из окна комнаты в школе. "Можно пару ночей переспать и что-то искать дальше", - говорит женщина.

"Спокойны, что не будем ждать, где оно прилетит", - говорит Татьяна Иванчук. Она вместе с тремя детьми, мужем и мамой надеется остаться в Хмельницкой области надолго.

Елена Грих из Городокского городского совета рассказывает, что большинство переселенцев впоследствии арендуют отдельное жилье, устраиваются на работу: учителями, врачами, на местные фермы и хозяйства. По данным на конец 2022 года, в Хмельницкой области живут уже около 150 тысяч вынужденных переселенцев. В целом по Украине только официально такой статус имеют около пяти миллионов человек.

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