"Эта война страшная". Танкисты ВСУ о боях под Бахмутом

Одна из танковых бригад ВСУ, принимавшая участие в боях под Бахмутом, рассказала DW о ситуации на передовой и о том, почему Украина должна избавиться от "советского танкового наследия".

Донецкая степь. 17-градусный мороз и сильный пронизывающий ветер. В нескольких километрах - линия фронта, идут бои за Бахмут и Соледар. Посреди поля пехотинцы и танкисты одной из танковых бригад ВСУ проводят обучение. Несколько дней назад их вывели из боев под Бахмутом для короткого отдыха и пополнения. Чтобы добраться до танкистов, нужно идти пешком несколько километров по бездорожью - из соображений безопасности.

"Трудно в бронежилете? Ручки-ножки замерзли? - спрашивает офицер танковой бригады Игорь на подходе к месту дислокации батальона. - А теперь представьте, как ребятам в промерзших окопах, где нельзя буржуйку разжечь, чтобы не раскрыть позиции. А им надо еще постоянно патроны заряжать!"

В РФ никто не считается с потерями?

Не все военные называют свои имена, не все желают фотографироваться. У некоторых родственники на оккупированных территориях, семьи других вообще не знают, что они на фронте. Пехотинцы и танкисты говорят с DW во время короткого перерыва между стрельбами и рассказывают о боях под Бахмутом и Соледаром.

По наблюдениям офицеров танковой бригады, в настоящее время соотношение сил в этом районе составляет около десяти российских солдат к одному украинскому военному. На этом участке фронта ВСУ имеет дело с российским ЧВК "Вагнер", который привлекает в свои ряды заключенных из российских тюрем.

Под Бахмутом и Соледаром позиции расположены очень близко, рассказывает один из командиров бригады Олег: "Идут ближние бои. Настолько, что мы даже слышим, как их командиры отдают приказы". Пехотинцу Игорю чуть больше 40 лет. Видно, что он устал, как и другие военные. Игорь говорит, что "украинские военные воюют на грани человеческих возможностей", ведь "банально нет возможности спать". Обстрелы не прекращаются, атаки пехоты - тоже, ни днем, ни ночью.

Другой Игорь - офицер - рассказывает, что в сторону украинских позиций "волнами" идут маленькие группы по 10-15 человек - прямо на заградительный огонь из украинских окопов. "Мы стреляем, они погибают - в поле горы трупов. Потом новая группа идет. Они даже не помогают своим раненым, идут дальше на нас", - описывает он пережитое на фронте.

"Мы теряем людей… Но я не понимаю… У них ведь огромные потери. С этим что, никто там не считается?" - спрашивает пехотинец Игорь. Его товарищ Дмитрий говорит, что "выдерживать все это тяжело", однако, по его словам, "выбора нет". "Мы сознательно пошли на фронт. Я хочу и должен защитить свою страну, свою семью, чтобы мы имели будущее", - добавляет он.

Броня западной техники лучше защищает экипаж на поле боя Фото: O. Indyukhova/DW

Советская броня не выдерживает "современных калибров"

Продолжение контрнаступления и дальнейшее освобождение оккупированных территорий Украины возможны при наличии большего количества техники, оружия - желательно не-советского образца, считают командиры танковой бригады, с которыми пообщалась DW.

Инженеры бригады показывают советские танки Т-72, которые они должны ремонтировать после боев. Свою ремонтную мастерскую военные развернули под открытым небом посреди поля под деревьями. На земле - ящики с инструментами, генераторы, рядом работает грузовик с краном, вытаскивающий двигатель из одного из Т-72. Инженер танковой бригады Андрей рассказывает, что во время боя мотор заглох, но "механик каким-то чудом его снова завел, и экипаж смог спастись": "Видите, вот эта сквозная дыра в двигателе. Он не подлежит ремонту". Старый поврежденный двигатель механики меняют на новый. "Новый" - это условно. Все запчасти к Т-72 производятся в РФ, а Украина уже давно их не закупает. "Запчасти у нас еще есть на складах. Но кое-что бывает в дефиците. Тогда мы разбираем поврежденные наши или захваченные российские танки", - объясняет Андрей.

По мнению механика, украинская армия должна отказаться от "советского танкового наследия" - техники советского производства. Ведь ее броня, по его словам, не выдерживает "современных калибров", так что не может защитить экипаж. Как добавляет заместитель командира одного из ремонтных подразделений бригады Константин, Украине, чтобы иметь большее преимущество на фронте, нужно оружие и техника иностранного производства: "Мы можем победить их (армию РФ. - Ред.) только технологиями".

Замена двигателя в танке советского образца Т-72 Фото: O. Indyukhova/DW

В ожидании танков Leopard

Командиры танкового батальона рассказывают DW, что их подчиненные предпочли бы как можно быстрее получить новые танки, потому что "хотят как можно скорее завершить деоккупацию территории Украины". В бригаде дискутируют о возможностях немецких танков Leopard, по поставкам которых Украине в Германии ведутся дискуссии, а также обещанных западными партнерами немецких БМП Marder и американских Bradley. "Leopard - это то, что нужно сейчас. Высокоточные прицелы, приборы ночного видения, может работать в любых погодных условиях. И главное, "русские" боятся Leopard", - считает офицер Константин. Танкисты же добавляют, что "будут точно знать, что они могут с Leopard, когда увидят их, пройдут обучение и испытают".

Механику танковой бригады Сергею, который под открытым небом сваривает радиатор, более 50 лет. В ВСУ он еще с 2014-го. Его пальцы повреждены инструментами, на одной руке ранение. Как бы там ни было, но ВСУ западная техника нужна, желательно с запчастями и "ремонтной логистикой", отмечает он. Сергей и ее готов ремонтировать: "Техника вся одинакова. Как работают механизмы, моторы, большой разницы нет. Главное то, что я знаю, как из ничего сделать все!"

Сергей и его товарищи получили в ремонт несколько танков, БМП и грузовиков. Все нужно сделать "вчера", потому что под Бахмутом и Соледаром бои становятся все ожесточеннее. Инженеры танкового батальона тоже не всегда спят. Говорят, что "надо выстоять". "Эта война страшная… Мы должны победить, чтобы остаться свободными", - говорит DW на прощание офицер Игорь.

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