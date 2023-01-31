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Повестка из российского военкоматаФото: Nikita Jolkver/DW
ПолитикаГермания

В ФРГ более 1100 россиян получили убежище из-за войны

Сергей Ромашенко
8 ч. назад

Германия пообещала помощь россиянам, находящимся под угрозой из-за несогласия с войной против Украины. С начала вторжения в Украину в ФРГ получили убежище уже более одной тысячи таких россиян.

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С начала российского вооруженного вторжения в Украину Германия уже предоставила убежище 1149 гражданам РФ, находящимся под угрозой, по данным на 13 января выдано 679 гуманитарных виз, сообщило во вторник, 31 января, агентство epd со ссылкой на ответ МВД ФРГ на официальный запрос фракции Левой партии в бундестаге.

Германия пообещала помощь россиянам, которые подвергаются особенно сильному риску из-за борьбы за права человека или несогласия с войной России против Украины. Речь идет в первую очередь об оппозиционерах, журналистам и активистах правозащитного движения. Убежище таким лицам предоставляется на основе статьи 22 Закона о праве на проживание, согласно которому вид на жительство в Германии может быть предоставлен по "срочным гуманитарным причинам".

По данным германских диппредставительств, с начала войны в Украине россиянам из группы риска было выдано 510 шенгенских виз с разрешением на краткосрочное пребывание в ФРГ. Какая-либо дифференциация в рамках этой группы лиц невозможна, поскольку соответствующие данные не учитываются в статистике, отмечается в ответе МВД.

Разрешения в индивидуальном порядке

Из документа также следует, что Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев еще окончательно не утвердило порядок предоставления убежища россиянам, находящимся под угрозой. Каждый случай до сих пор рассматривается в индивидуальном порядке.

Депутат бундестага от Левой партии Клара Бюнгер (Clara Bünger) раскритиковала тот факт, что российские уклонисты от войны все еще не получили гарантии убежища в Германии. "Мне неясно, что можно так долго проверять", - сказала она, призвав правительство ФРГ пересмотреть практику предоставления убежища россиянам, с тем чтобы "красивые слова федерального правительства не оставались пустыми обещаниями". Официальный Берлин пообещал поддержку российским дезертирам, напоминает агентсnво epd. 

Российские уклонисты

В ответе МВД также сообщается, что за период с марта по ноябрь 2022 года 69-и гражданам РФ была предоставлена международная защита. Конкретные причины предоставления им убежища не приводятся, поэтому неясно, идет ли здесь речь об уклонистах от участия в войне.

По оценкам немецкого гуманитарного объединения Connection, защищающего права дезертиров из других стран, с начала войны против Украины в Западную Европу бежали из России около 150 тысяч мужчин призывного возраста. В саму организацию поступили запросы от более чем одной тысячи россиян, несогласных с войной.

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