Есть ли у россиян шансы укрыться в Испании от мобилизации?

В последние месяцы в Испанию прибыли тысячи россиян, не желающих быть мобилизованными на войну с Украиной. Что их ждет в этой стране, и готов ли Мадрид принять уклонистов?

Близкая к правительству мадридская газета País, ссылаясь на данные официальной статистики, утверждает, что в последние месяцы в Испанию прибыли тысячи россиян-мужчин в возрасте от 20 до 45 лет. Многие из них приехали с семьями - только в Валенсийском автономном регионе в школы зачислены 7 тысяч новых российских учеников - детей и подростков.

В министерство внутренних дел Испании, орган, который предоставляет статус беженца иностранцам, вновь прибывшие подали всего полтысячи прошений о международной защите ''в связи с нежеланием участвовать в войне с Украиной''. DW на условиях анонимности поговорила с некоторыми приехавшими россиянами.

Из Питера в Аликанте

Иван (имя изменено), 36 лет, инженер, прибыл в Испанию с женой и двумя детьми из Санкт-Петербурга. Иммиграцией в эту страну, по его словам, ''интересовался давно, но все как-то не решался уехать''. Мобилизация же ''подтолкнула к принятию решения''.

В провинции Аликанте проживает много русских Фото: Victor Tschezkij/DW

Не дожидаясь повестки в военкомат, Иван с семьей собрался и уехал. На дорогие билеты - через Турцию - и оформление виз ушли почти все сбережения, делится инженер. В провинции Аликанте, где много русских, знакомые помогли питерцам разместиться за умеренную плату в небольшой квартире и устроить детей в школу.

На вопрос, подал ли он ходатайство о получении статуса беженца, Иван ответил отрицательно - это ''не к спеху'', главное сейчас - ''найти надежный заработок, ведь жизнь приходится строить заново''. Пока ему удается подрабатывать, ремонтируя бытовую технику в одной из местных мастерских, на стройке, на сборе цитрусовых. В дальнейшем собеседник DW хотел бы заняться бизнесом: открыть собственное дело, для чего, конечно, потребуется вид на жительство в Испании. Но это ''дело будущего''.

В надежде на помощь

Иного мнения о том, с чего надо начинать жизнь в чужой стране, придерживается 25-летний Николай - музыкант из Екатеринбурга, обосновавшийся в Мадриде. С просьбой о предоставлении убежища он обратился в полицию сразу после прилета - в столичном аэропорту Барахас. К прошению, мотивированному неприятием армейской службы, в качестве доказательства приложил две повестки в военкомат.

Николая предупредили, что ждать решения испанского МВД придется долго, ''не один месяц''. Если парень получит статус беженца, то сможет рассчитывать на финансовую поддержку и жилье от государства. А пока ему помогает лишь испанская НКО CEAR, заботящаяся о вновь прибывших в поисках международной защиты. Есть возможность и подработать время от времени игрой на аккордеоне. После обретения легального статуса Николай рассчитывает найти работу в каком-то музыкальном коллективе. Он также может давать уроки музыки.

''Готовь сани летом''

В более выгодной ситуации по сравнению с Иваном и Николаем оказался 40-летний предприниматель из Москвы Игорь (имя изменено). Квартиру в одном из курортных поселков Каталонии он купил еще 10 лет назад, открыл здесь и банковский счет. Вместе с недвижимостью получил и право на многоразовую шенгенскую визу, которой пользовался все эти годы и которой ''не преминул воспользоваться как только получил военкоматовскую повестку''. Так что пословица ''Готовь сани летом!'' - это обо мне, шутит Игорь.

В порту столицы Каталонии Барселоны Фото: picture-alliance/Uwe Gerig

Он считает себя знатоком Испании и убежден, что получить в этой стране статус беженца, который к тому же ''дает значительно меньше льгот, чем, к примеру, аналогичный статус в Германии'', трудно. Однако, по оценке Игоря, здесь ''вполне можно жить и работать нелегально''.

Формально это запрещено, но на деле иностранцев, не имеющих вида на жительство, из Испании не депортируют - ''за исключением разве что тех, кто занимается уголовщиной''. Кроме того, нелегалы могут по закону пользоваться бесплатным медобслуживанием и бесплатно учить детей в школе, поясняет Игорь и делает вывод: ''Все это и привлекает россиян в Испанию''.

Уклонист от мобилизации и гей

О Данииле Королишине, 23-летнем уроженце Белгорода, который не посчитал нужным скрывать свои имя и фамилию, рассказала вышеупомянутая газета País. Покинуть родину и просить убежище в Испании Даниила, по его словам, вынудили два обстоятельства.

Во-первых, это ''идеи пацифизма''. Во-вторых, принадлежность к ЛГБТ-сообществу. Королишин сообщил, что как гей ''испытывал в России постоянные издевательства и даже побои'', а годовая срочная служба была для него ''сплошным адом''. Так что в армию он возвращаться не захотел, проигнорировал полученные повестки и уехал в Испанию.

Даниил поселился в мадридском рабочем пригороде Вальекас, сняв квартиру на паях с друзьями. Теперь он продолжает работать над интернет-проектом, который начал еще на родине. Самым трудным было найти жилье в испанской столице, признается Даниил, ''ведь это проблема не только для иммигрантов, но и для местных жителей''. Он считает, что ''вряд ли сможет в ближайшее время вернуться на родину''.

Против войны и Путина

Опрошенные DW россияне утверждают, что основной причиной их отъезда из России стало неприятие войны в Украине. Для Ивана она является ''преступной и не может нравится ни одному нормальному человеку'', как и режим Путина, при котором, по его выражению, ''бомбы есть, а лекарств в аптеках нет''.

Задержание в Москве участников акции протеста против мобилизации, 24 сентября 2020 года Фото: REUTERS

Что касается Николая, то он себя называет пацифистом, а своим недругом - не Украину, а ''коррумпированный российский режим, который нагнетает военный психоз и противопоставил себя всему человечеству''.

Несколько иной ответ дал Игорь: ''Те, кто уехал из России и просят убежище, обычно рассказывают, что они убежденные диссиденты, что не любят Путина, но зато любят Украину и западные ценности. Я тоже не враг Украине и не друг Путину, но для меня главное, что заставило бежать, - это страх за собственную жизнь и за своих детей, которые могут остаться сиротами. И, конечное, нежелание мерзнуть в окопах, мучиться по госпиталям от ран или остаться на всю жизнь инвалидом''.

Принять нельзя депортировать

О том, каковы шансы россиян-уклонистов от мобилизации получить статус беженца в Испании, DW рассказал специалист по вопросам иммиграции, мадридский адвокат Артуро Редондо. По словам юриста, ''особых надежд они питать не должны'', учитывая, что Испания признает беженцами только 5-10 процентов претендентов на этот статус.

Никаких специальных решений по поводу приема россиян испанские власти не принимали, так что их ''дела рассматриваются на общих основаниях''. Что же касается собеседников DW, то, по мнению Редондо, ''наибольшие шансы есть у Даниила Королишина, поскольку по испанским критериям он находится в особо уязвимом положении''.

Сложность получения в Испании статуса беженца адвокат объяснил нехваткой ресурсов. Страна сейчас переживает глубочайший экономический кризис, а ''поток лиц, в первую очередь, из стран Латинской Америки и Африки, ищущих защиту в Испании, лишь постоянно растет''. Кроме того, в минувшем году Испания, как член ЕС, приняла более 150 тысяч украинских беженцев.

Однако, уточнил адвокат, помимо обретения статуса беженца, 'есть и другие способы легализоваться в стране. К примеру, через три года после безвыездного нелегального пребывания в Испании ''иностранец может получить вид на жительство, доказав, что имеет средства к существованию и укоренился в испанском обществе''.

Поможет ему факт обучения детей в испанской школе, справка о хорошем поведении от соседей-испанцев и так далее. Легализоваться можно и быстрее - к примеру, через приобретение недвижимости или трудоустройство, ''разумеется, если вы являетесь квалифицированным специалистом и вас примет на работу какая-то местная фирма''.

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