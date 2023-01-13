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Российские призывники (фото из архива)Фото: picture-alliance/dpa
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Увеличение призывного возраста в РФ: что будет с 30-летними?

Александр Плющев | Татьяна Фельгенгауэр
1 ч. назад

Как отразится на весеннем призыве ожидаемое увеличение призывного возраста до 30 лет и беспокоят ли потенциальных призывников эти планы? Интервью DW с секретарем Союза комитетов солдатских матерей Валентиной Мельниковой.

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Президент РФ Владимир Путин "концептуально" поддержал идею повысить в России призывной возраст до 30 лет, сообщил 12 января пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Ранее глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что весенний призыв, начинающийся 1 апреля, может пройти по новой схеме, причем в первое время - "по смешанному типу", и под него попадут мужчины в возрасте от 18 до 30 лет.

Как повлияет изменение призывного возраста на статус россиян в возрасте от 27 до 30 лет, находящихся в запасе, и как восприняли потенциальные призывники и их родственники инициативу Минобороны РФ - на эти и другие вопросы ответила в программе "DW Новости Шоу" правозащитница, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова.

DW: Валентина Дмитриевна, изменение призывного возраста в России - это следствие проблем с призывом, который прошел после мобилизации?

Валентина Мельникова: Эта инициатива, которую высказал Шойгу (министр обороны РФ. - Ред.), вообще была странной. Увеличить армию до полутора миллионов - это понятно. Но зачем играть с призывным возрастом, когда благополучно идет федеральная программа отбора на контракт?

Валентина Мельникова - ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей, 2015 год
Валентина Мельникова (фото из архива)Фото: Alexander Zemlianichenko/AP Photo/picture alliance

Картаполов первоначально выразился намного аккуратнее и говорил: "Мы пока не видим никаких предложений по изменению закона о воинской обязанности, надо посмотреть". Я думала об этом. Ведь закон очень четкий, возраст там указан точно. Если вносить изменения - как они это сделают? У нас была такая игрушка в 1995 году, когда призывникам, которых призывали на год, прибавили полгода. Тогда моментально внесли это увеличение срока службы по призыву (на рассмотрение Госдумой РФ. - Ред.) - и всех оставили дослуживать. Как сейчас будут с этим играть, я не очень понимаю. Что значит "до 30 лет"? Я хочу напомнить, что в 27 лет гражданин мужского пола, состоящий на воинском учете, получает свой военный билет или свою справочку и зачисляется в запас. Как можно вернуть ему статус призывника через закон о воинской обязанности, я не понимаю.

Фактически, если в течение двух месяцев наклепают какую-то поправку, которая поднимет верхний возрастной предел, то получится, что те, кто кому 27 лет исполнилось с 1 января 2023 года по 15 июля 2023 года, могут попасть в эту историю с увеличением срока службы. Остальные у нас все уже в запасе. Да, они подлежат мобилизации, но призвать их нереально.

"27-летних не так много, чтобы увеличить армию РФ до 1,5 млн"

-  То есть, даже при нынешнем характере Госдумы, будет довольно сложно сформулировать, как "вынуть людей" из запаса?

- Я вообще не представляю, как это можно сформулировать, чтобы это можно было быстренько применить с 1 апреля. Потому что там много всяких других условий.

Допустим, эти 27-летние попадут под весенний призыв. Но и там есть возможность (быть освобожденным от воинской службы. - Ред.) по состоянию здоровья, благодаря наличию троих детей, ученого звания. К сожалению, никто не представлял демографических выкладок, но я не думаю, что этих 27-летних мужчин так много, чтобы ими закрывать такие большие проблемы, как увеличение армии еще на полмиллиона человек.

- Мы только что видели, как из тюрем, вопреки всему, выпустили десятки тысяч человек, и теперь нам рассказывают про секретные указы о помиловании. То есть, всем безразлично, как должно быть по закону. На этом фоне кажется, что весенний призыв будет очень страшным в плане нарушений.

- Я не могу сказать, что он очень страшный, потому что у нас и осенний призыв прошел с облавами на призывников и на мобилизованных. И в 2019 году у нас по регионам были облавы. Это вообще старая, любимая игра военкомов: выводить из квартиры в 6 утра, караулить у подъезда, ловить в метро, на улице, на железной дороге. Поэтому ничего тут нового они не придумают. Конечно, можно закон попрать, как его регулярно попирают по отношению ко всем. Но это ничего не дает с точки зрения военного строительства. Будем цинично говорить о том, что, хотя у нас все участвуют в боевых действиях, все равно такая проблема стоит перед государством. А с точки зрения боевой - тоже (ничего не даст. - Ред.), потому что Путин поклялся, что солдаты по призыву не будут участвовать в боевых действиях. И пока это обещание на самом деле, вроде бы, держится.

"Россиян вообще ничего не беспокоит"

- Есть ли у вас как у общественной организации данные или отклики от призывников или их родственников о том, насколько их беспокоят все эти инициативы?

- К сожалению, наше население вообще ничего не беспокоит. И пока жареный петух не подпрыгнет и не клюнет в пятую точку, их вообще ничего не колышет. С того момента, как министр обороны эту инициативу выдвинул, никто не поинтересовался: а что со мной будет? Мы-то как раз беспокоимся в организации. Потому что, когда что-то случается, то вся масса населения обрушивается на Комитет солдатских матерей. Пока это (реакция населения России на планы увеличить призывной возраст. - Ред.) выглядит достаточно беззаботно.

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Александр Плющев
Александр Плющев Александр Плющев - журналист, интернет-эксперт, популярный блогер и радиоведущий, колумнист DW.
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