Минобороны РФ заявило об окончании осеннего призыва
Олег Соколенко
33 мин. назад
Минобороны России заявило об окончании осеннего призыва на военную службу. По данным МО РФ, удалось призвать 120 тысяч человек. В ведомстве уверяют, что призывников не отправляют воевать в Украину
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Минобороны РФ заявило об окончании призыва на срочную военную службу в российскую армию. Согласно сообщению ведомства, "в воинские формирования и органы" было призвано и направлено 120 тысяч человек.
МО РФ утверждает, что большинство призывников были "зачислены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев осваивают современную военную технику и получают военно-учетную специальность". По окончании этого обучения срочники "будут направлены в войска для эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники", говорится далее в официальном сообщении.
При этом в МО РФ уверяют, что призывники "не привлекаются" к участию в войне в Украине, "а военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания"
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Сейчас на срочную военную службу призывают мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. 21 декабря министр обороны России Сергей Шойгупредложил увеличить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва увеличить до 30 лет. Президент РФ Владимир Путин согласился с этим предложением Шойгу, как и с другими - довести численность ВС РФ до 1,5 млн и создать два новых военных округа.