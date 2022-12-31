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Призывники в армию РФ из аннексированного КрымаФото: ALEXEY PAVLISHAK/REUTERS
КонфликтыРоссия

Минобороны РФ заявило об окончании осеннего призыва

Олег Соколенко
33 мин. назад

Минобороны России заявило об окончании осеннего призыва на военную службу. По данным МО РФ, удалось призвать 120 тысяч человек. В ведомстве уверяют, что призывников не отправляют воевать в Украину

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Минобороны РФ заявило об окончании призыва на срочную военную службу в российскую армию. Согласно сообщению ведомства, "в воинские формирования и органы" было призвано и направлено 120 тысяч человек.

МО РФ утверждает, что большинство призывников были "зачислены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев осваивают современную военную технику и получают военно-учетную специальность". По окончании этого обучения срочники "будут направлены в войска для эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники", говорится далее в официальном сообщении.

При этом в МО РФ уверяют, что призывники "не привлекаются" к участию в войне в Украине, "а военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания" 

Путин не подписал указ об окончании "частичной мобилизации"

Сейчас на срочную военную службу призывают мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. 21 декабря министр обороны России Сергей Шойгу предложил увеличить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва увеличить до 30 лет. Президент РФ Владимир Путин согласился с этим предложением Шойгу, как и с другими - довести численность ВС РФ до 1,5 млн и создать два новых военных округа.

Начиная войну против Украины, Путин обещал, что в ней будут участвовать только профессиональные военные. Однако 21 сентября, после аннексии четырех областей Украины, в России была объявлена"частичная мобилизация". Ее проведение отметилосьмногочисленными нарушениями и жалобами. По данным СМИ, более 260 тысяч мужчин покинули страну, опасаясь призыва.

28 октября Шойгу объявил об окончании "частичной мобилизации". Однако соответствующий указ президентом Путиным так и не был подписан. 23 декабря Кремль запретил российским СМИ публиковать сведения о мобилизации, даже если они исходят от Госдумы РФ или Совфеда. Продолжают курсировать слухи о грядущей новой волне мобилизации в России. В частности, глава Минобороны Украины Алексей Резников 30 декабря заявил, что Кремль готовится ввести военное положение и закрыть границы для мужчин в начале января.

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