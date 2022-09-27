"Я не хочу убивать и умирать в Украине!" Как проходит мобилизация в РФ
После объявленной президентом Путиным мобилизации в России начались протесты. Многие из тех, кто не желает ехать на фронт в Украину, покидают страну. Фотогалерея DW - о мобилизации и ее последствиях.
Путин объявляет о мобилизации
Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о "частичной мобилизации". Он пообещал, что призыву будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе, проходили службу в армии и имеют определенные военно-учетные специальности. По словам министра обороны РФ Шойгу, на военную службу должны быть призваны 300 тысяч человек. Их отправят на войну в Украину.
Протесты против мобилизации
После объявления мобилизации в РФ во многих городах начались протесты. Их участники выступали против "могилизации" - отправки россиян на фронт в Украину. По данным "ОВД-Инфо", к 24 сентября были задержаны свыше 700 человек в Хабаровске, Чите, Иркутске, Улан-Удэ, Новосибирске, Томске и Барнауле - всего в 32 городах. В Москве силовики задержали не менее 338 человек, а в Санкт-Петербурге - 123.
Дагестан против мобилизации
По числу погибших на войне РФ против Украины Дагестан - на первом месте. После объявления мобилизации там не прекращаются протесты. Местные жители, в основном женщины, уже перекрывали федеральную трассу, организовали митинги на площадях. В Махачкале протестующие и полицейские вступили в массовую драку. Стычки силовиков с противниками мобилизации наблюдаются и в Хасавюрте.
Жесткая мобилизация в Бурятии
После объявления мобилизации активнее всего людей вызывают в военкоматы в Бурятии и Якутии. О непропорционально большом количестве мобилизованных сообщается в Якутии. В Бурятии, которая, по подсчетам СМИ, на 2-месте после Дагестана по числу погибших на войне в Украине, повестки вручают даже ночью и забирают тех, кто не попадает под мобилизацию. Многие буряты бегут в Монголию.
"Я не хочу убивать и быть убитым в Украине!"
Россияне, призванные на военную службу по объявленной 21 сентября мобилизации, отправятся на фронт в Украину, где, по данным военных аналитиков, Россия терпит неудачи, несет большие потери, испытывает дефицит в военной технике и в кадрах, способных ее обслуживать. Те, кто не хотят воевать, вынуждены уехать из РФ. "Я не хочу убивать и не хочу быть убитым", - говорит DW Игорь, бежавший в Казахстан.
Очередь возле КПП на границе РФ и Казахстана
В соседний Казахстан едут многие из тех, кто не хочет воевать в Украине. На границе РФ и РК - несколько контрольно-пропускных пунктов. Для въезда в Казахстан россиянам не требуется виза, поэтому после объявления мобилизации на всех КПП образовались очереди. На фото: КПП "Сырым" в ночь с 21 на 22 сентября. С начала мобилизации в Казахстан въехали почти 100 тысяч граждан РФ.
Бегство в Грузию
Россияне бегут от мобилизации и в Грузию. 26 сентября на границе скопилось около 3,5 тысяч легковых машин, пробка растянулась на 20 км. ФСБ РФ сообщила, что отправила к КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией БТР на случай, если люди "захотят прорвать КПП и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну". Пока никакие ограничения по выезду из РФ официально не вводились.
Передвижные пункты мобилизации
В ближайшие дни на КПП "Верхний Ларс" власти России хотят развернуть мобилизационный пункт военкомата. Об этом заявили в МВД Северной Осетии. Через этот пункт многие россияне пытаются покинуть страну, спасаясь от мобилизации. В МВД заявляют о серьезно нарастающем притоке легкого транспорта, движущегося в сторону Грузии. После начала войны РФ против Украины это не первая волна эмиграции в Грузию.
Бегство от мобилизации в направлении Запада
Многие не желающие воевать в Украине россияне бегут от мобилизации на Запад. Попасть в страны ЕС сейчас сложно, поскольку въезд для россиян ограничен. Соседние с РФ страны Балтии, а также Польша препятствуют их въезду, несмотря на то, что в ЕС выразили готовность принимать российских уклонистов - об этом, в частности, заявили немецкие политики. Въехать в ЕС пока еще можно через Финляндию.
В Украину отправляют и неподготовленных
С момента объявления мобилизации в РФ появилось немало свидетельств плохого материально-технического обеспечения армии. По данным meduza, мобилизуемые россияне жалуются на то, что их вынуждают самостоятельно приобретать спальники и медикаменты, выдают ржавое оружие, а также отправляют на фронт без какой-либо подготовки.
"Не приближайтесь к военкоматам!"
"Не приближайтесь к военкоматам, бегите из страны!" - призывают правозащитники тех, кто может попасть под мобилизацию в РФ. Между тем после ее объявления по всей России с новой силой начали поджигать военные комиссариаты и здания администраций. За первые полгода войны в РФ подожгли не менее 20 военных комиссариатов. По данным meduza, в первые дни мобилизации были подожжены более 10 военкоматов.
"Не берите повестку!"
"Не берите повестку!" С таким призывом обращаются правозащитники к тем, кто может попасть под мобилизацию. А таковым, по сути, может оказаться каждый, несмотря на то, что власти говорят о "частичной мобилизации". Президент Украины Владимир Зеленский в своих видеообращениях призывает россиян отказываться ехать воевать в Украину, а если это неизбежно, сдаваться в плен.
"Референдумы" в оккупированных РФ областях Украины
Фиктивные "референдумы" на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, в "ДНР" и "ЛНР" должны завершиться 27 сентября. По данным СМИ, Путин может объявить о включении этих территорий в состав РФ 30 сентября, что, по мнению наблюдателей, изменит его риторику и, возможно, вызовет всеобщую мобилизацию. Россиянам мобилизационного возраста могут запретить выезжать из страны.
Путин надеется выиграть войну
На Западе связали решение о мобилизации в РФ с неудачами российских вооруженных сил в войне против Украины. Объявив о "частичной мобилизации", которая на самом деле, частичной не является, президент Путин, по мнению аналитиков, пытается выиграть войну.
"Похоронная кампания" Путина
Объявленную мобилизацию многие уже называют "похоронной кампанией Путина". По официальным данным, с начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 6 тысяч военных. Эти цифры вызывают сомнения. По данным украинской стороны и ряда аналитиков, число погибших россиян составляет до 150 тысяч. На фото: похороны российского десантника Владислава Разумова, погибшего в марте в Украине.