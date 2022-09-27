"Я не хочу убивать и умирать в Украине!" Как проходит мобилизация в РФ

После объявленной президентом Путиным мобилизации в России начались протесты. Многие из тех, кто не желает ехать на фронт в Украину, покидают страну. Фотогалерея DW - о мобилизации и ее последствиях.