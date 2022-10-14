В Москве и Санкт-Петербурге массово вручают повестки

Жители Москвы и Петербурга сообщают о массовых задержаниях мужчин и раздаче повесток в военкоматы с самого утра в пятницу, 14 октября. Об этом пишут местные новостные каналы SOTA, Baza, Avtozak LIVE.
В Санкт-Петербурге полицейские и люди в гражданской одежде останавливали мужчин в жилых комплексах "Калина парк" и "Полюстрово парк" в Калининском районе города, а также на улице Ворошилова и в ЖК "Ладожский парк" в Невском районе.
"У нас в ЖК облава, полиция, ДПСники, гражданские. Тормозят прохожих, машины, ходят по домам", - рассказал газете "Фонтанка" обладатель квартиры в "Ладожском парке". Администрация Калининского района заявила изданию, что повестки массово раздают и расклеивают "для уточнения данных", полицейские "оказывают содействие" работникам военкомата и чиновникам. Пресс-служба регионального ГУ МВД уверяет, что сотрудники полиции не вручали повестки, а только охраняли общественный порядок.
Мобилизационные "облавы" в Москве
В Москве полицейские и военкомы караулят потенциальных призывников у торгового центра "Галактика" и по меньшей мере у 13 станций метро.
"Товарищи начальники, вы понимаете, что творите беззаконие и создаете враждебное отношение в обществе ко всему происходящему? От таких действий вреда больше, чем от укропропаганды. Я думал, что истории про "облавы" - фейк, но мне сообщили люди, которых я лично знаю и полностью доверяю", - высказался в Telegram-канале член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. Он собирается попросить главу СПЧ Валерия Фадеева обратиться в прокуратуру. Сенатор Андрей Клишас ответил Кабанову, что "каждый такой сигнал должен быть проверен и, в случае подтверждения, действиям должностных лиц, которые санкционировали такие "облавы", должна быть дана правовая оценка".