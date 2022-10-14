В Москве и Санкт-Петербурге массово вручают повестки

С утра 14 октября в столице России и Петербурге задерживают мужчин для "проверки документов" и выдают повестки в военкомат.

Жители Москвы и Петербурга сообщают о массовых задержаниях мужчин и раздаче повесток в военкоматы с самого утра в пятницу, 14 октября. Об этом пишут местные новостные каналы SOTA , Baza , Avtozak LIVE .

В Санкт-Петербурге полицейские и люди в гражданской одежде останавливали мужчин в жилых комплексах "Калина парк" и "Полюстрово парк" в Калининском районе города, а также на улице Ворошилова и в ЖК "Ладожский парк" в Невском районе.

"У нас в ЖК облава, полиция, ДПСники, гражданские. Тормозят прохожих, машины, ходят по домам", - рассказал газете "Фонтанка" обладатель квартиры в "Ладожском парке". Администрация Калининского района заявила изданию, что повестки массово раздают и расклеивают "для уточнения данных", полицейские "оказывают содействие" работникам военкомата и чиновникам. Пресс-служба регионального ГУ МВД уверяет , что сотрудники полиции не вручали повестки, а только охраняли общественный порядок.

Мобилизационные "облавы" в Москве

В Москве полицейские и военкомы караулят потенциальных призывников у торгового центра "Галактика" и по меньшей мере у 13 станций метро.

"Товарищи начальники, вы понимаете, что творите беззаконие и создаете враждебное отношение в обществе ко всему происходящему? От таких действий вреда больше, чем от укропропаганды. Я думал, что истории про "облавы" - фейк, но мне сообщили люди, которых я лично знаю и полностью доверяю", - высказался в Telegram-канале член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов . Он собирается попросить главу СПЧ Валерия Фадеева обратиться в прокуратуру. Сенатор Андрей Клишас ответил Кабанову, что "каждый такой сигнал должен быть проверен и, в случае подтверждения, действиям должностных лиц, которые санкционировали такие "облавы", должна быть дана правовая оценка".

"Частичная мобилизация" в России

О "частичной мобилизации" президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября, пообещав призвать 300 тысяч человек из числа "отдельных категорий граждан". Фактически мобилизация оказалась массовой и проходит с многочисленными нарушениями. Многие люди пытаются ее избежать. Только за первые две недели, по данным журналистов, на фронт успели отправить более 200 тысяч человек из 53 регионов. Российские власти признали, что пятеро мобилизованных уже погибли в Украине . На сборных пунктах скончались порядка 20 человек.

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