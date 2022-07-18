В Госдуму внесен законопроект о запрете "пропаганды нетрадиционных отношений" в кино

В Госдуму внесен законопроект о запрете "отрицания семейных ценностей и пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений" в СМИ, соцсетях и кино. Согласно электронной базе законодательной деятельности нижней палаты российского парламента, документ зарегистрирован и направлен председателю Государственной думы в понедельник, 18 июля.

Авторы законопроекта - депутаты от КПРФ Нина Останина, Ольга Алимова и Алексей Корниенко, от "Справедливой России" Яна Лантратова и Николай Бурляев, а также Алексей Журавлев от ЛДПР - предлагают приравнять "отрицание семейных ценностей, пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений" к пропаганде войны, национальной, расовой или религиозной ненависти.

В пояснительной записке к проекту закона утверждается, что "отрицание семьи как общественной ценности, пропаганда так называемого образа жизни "чайлдфри", а также "популяризация нетрадиционных сексуальных отношений" несут для российского общества опасность не меньшую, чем пропаганда суицида, наркотиков и экстремизма.

Поправки коснутся федеральных законов "Об информации", "О СМИ" и "О поддержке кинематографии", отмечает "Медиазона".

С июля 2013 года в России действует закон, устанавливающей ответственность за "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних". В 2017 году ЕСПЧ признал его дискриминационным.

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