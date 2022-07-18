 В Госдуму внесен законопроект о запрете ″пропаганды нетрадиционных отношений″ в кино | Новости из Германии о России | DW | 18.07.2022

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Россия

В Госдуму внесен законопроект о запрете "пропаганды нетрадиционных отношений" в кино

Новый законопроект приравнивает "отрицание семейных ценностей и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений" к разжиганию национальной розни и пропаганде порнографии.

Гей-парад в Санкт-Петербурге, август 2017 г.

В Госдуму внесен законопроект о запрете "отрицания семейных ценностей и пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений" в СМИ, соцсетях и кино. Согласно электронной базе законодательной деятельности нижней палаты российского парламента, документ зарегистрирован и направлен председателю Государственной думы в понедельник, 18 июля.

Авторы законопроекта - депутаты от КПРФ Нина Останина, Ольга Алимова и Алексей Корниенко, от "Справедливой России" Яна Лантратова и Николай Бурляев, а также Алексей Журавлев от ЛДПР - предлагают приравнять "отрицание семейных ценностей, пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений" к пропаганде войны, национальной, расовой или религиозной ненависти.

Karikatur Sergey Elkin LGBT Regenbogen

В пояснительной записке к проекту закона утверждается, что "отрицание семьи как общественной ценности, пропаганда так называемого образа жизни "чайлдфри", а также "популяризация нетрадиционных сексуальных отношений" несут для российского общества опасность не меньшую, чем пропаганда суицида, наркотиков и экстремизма.

Поправки коснутся федеральных законов "Об информации", "О СМИ" и "О поддержке кинематографии", отмечает "Медиазона".

С июля 2013 года в России действует закон, устанавливающей ответственность за "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних". В 2017 году ЕСПЧ признал его дискриминационным.

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    Автор: Ульрике Шульце, Виктор Вайц


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