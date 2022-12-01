Министр: Испания выполнит обязательство поддерживать Украину

На 281-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 1 декабря (время московское).

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За последнюю неделю Германия передала Украине три танковых мостоукладчика Biber, восемь надводных беспилотных аппаратов и 12 пограничных автомобилей. Это следует из информации, обнародованной на официальном сайте правительства ФРГ. Кроме того, Берлин отправил Киеву в эти же дни 14 тысяч спальных мешков, запасные части к вертолетам Ми-24 и 30 машин скорой помощи. Ранее ФРГ анонсировала передачу Украине семи зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard и 100 тысяч аптечек.

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Ни рассылка писем со взрывчаткой, ни любые другие насильственные действия не изменят "четкого и твердого" обязательства Испании, стран НАТО и Европейского Союза поддерживать Украину. Об этом заявила во время визита в Одессу министр обороны Испании Маргарита Роблес. "Украина защищает не только свой суверенитет и территориальную целостность, но также мир во всем мире и сообщество демократических ценностей", - подчеркнула Роблес, слова которой приводит интернет-портал Electomania.es. Одновременно она обвинила президента России Владимира Путина в нарушении всех норм международного права и выразила надежду на то, что однажды Путин может предстать перед международным уголовным судом.

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Помимо посольства в Испании, еще два представительства Украины за рубежом получили 30 ноября и 1 декабря письма с "очень конкретными угрозами", рассказал глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Он не стал уточнять, о каких угрозах идет речь и посольства в каких странах их получили, но пообещал выступить с официальным комментарием по этому поводу в ближайшее время.

"Это однозначно новая форма террора. Мы совместно с испанскими властями очень активно работаем над тем, чтобы установить, кто за этим стоит. У нас, безусловно, есть догадка, кто за этим стоит, но нужно проследить всю сеть агентов и людей, вовлеченных в эту кампанию", - прокомментировал Кулеба получение письма с взрывчаткой посольством Украины в Испании.

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Село Муром в Белгородской области подверглось обстрелу. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в больницу был доставлен мужчина с осколочными ранениями средней тяжести. Кроме того, повреждены два частных домовладения и линии электропередачи.

Ранее Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. "Также были обстреляны села в Валуйском и Шебекинском округах. Посечены осколками жилые дома, Дом культуры и детский сад", - написал он днем.

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Переговоры с Путиным для окончания войны в Украине и достижения "хорошего мира" все еще возможны, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью американскому телеканалу ABC. "Хороший мир" - это, во-первых, не тот мир, который будет кем-то навязан Украине. Хороший мир - это не мир, который не будет принят одной из сторон в средне- и долгосрочной перспективе", - сказал Макрон. По его словам, Путин совершил ошибку, отказавшись от "политико-дипломатического процесса с участием международного сообщества", и начал войну, "основываясь на фейковом нарративе, что НАТО будет использовать Украину для нападения на Россию".

"Путин у власти уже довольно давно. Он знает свой народ. Я думаю, что он ошибся. Разве нельзя вернуться за стол и что-то обсудить? Я думаю, что это все еще возможно", - ответил Макрон на вопрос ведущего, способен ли Путин договориться о "хорошем мире".

++18.25++

Нидерланды, Эстония и Норвегия передадут Украине мобильный полевой госпиталь, оснащенный отделением интенсивной терапии и операционной. Страны также передали восемь военных машин для перевозки раненых.

"Пришла зима, борьба за территорию Украины продолжается. Поэтому вместе с Эстонией и Норвегией Нидерланды передают Украине мобильный полевой госпиталь. Этот полевой госпиталь поможет спасать жизнь людей вблизи линии фронта", - написала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

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ЕС выделит Украине еще 1 млн евро по линии ОБСЕ на операции по разминированию страны, сообщил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель. Кроме того, глава европейской дипломатии вновь заявил о необходимости использовать замороженные российские активы для восстановления Украины. "Мы заморозили почти 20 млрд евро олигархов и людей, поддерживающих Россию. А еще мы контролируем около 300 млрд евро финансовых ресурсов Центрального банка России. Эти средства должна быть использована для восстановления Украины. Эти резервы заблокированы, но [между блокировкой и арестом] есть большая разница. Есть юридические процедуры, которые необходимо изучить, но наше предложение актуально", - заявил Боррель.

Россия и Украина обменялись военнопленными

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Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 50 на 50. "Мы возвращаем защитников Мариуполя и "Азовстали", возвращаем пленных, которые были в Еленовке, раненых в боях на Донецком, Луганском, Запорожском направлениях", - написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"1 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", - сообщило Минобороны России.

++17.00++

Украинский "Энергоатом" уволил заместителя главного инженера Запорожской АЭС Юрия Чернычука, который с начала войны исполнял обязанности главного инженера станции. По словам президента "Энергоатома" Петра Котина, Чернычук "изменил Украине и перешел на сторону врага". "Вместо того, чтобы прилагать все усилия для скорейшего освобождения станции, он решил помогать российским оккупантам легализовать ее преступный захват и теперь подстрекает к этому других атомщиков", - заявил Котин, призвав сотрудников ЗАЭС "держаться, не продавая душу дьяволу" и не подписывать контрактов с "Росатомом".

++16.35++

В селе Правдино Херсонской области эксгумировали тела семи мирных жителей. В апреле во время оккупации российские военные расстреляли их в доме, а затем взорвали само здание, сообщил Офис генпрокурора Украины. По предварительной информации, в доме находились работники фирмы, охранявшие вблизи села оросительные агрегаты, а также несовершеннолетняя девушка.

"При поверхностном осмотре тел установлены признаки насильственной смерти. Некоторые из них с повреждением черепов, вероятно, вследствие пулевых ранений. На запястьях у еще двух обнаружена веревка", - сообщили в Генпрокуратуре Украины.

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"Урегулирование украинского кризиса политическими средствами отвечает интересам Европы и общим интересам всех стран Евразии", - заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Подчеркнув необходимость "избегать эскалации и расширения кризиса" и начать мирные переговоры, Си добавил, что Китай хочет "продолжать по-своему играть конструктивную роль" в этом процессе.

В свою очередь Мишель сообщил, что Европейский Союз рассчитывает на то, что Китай "внесет свой вклад в прекращение жестоких разрушений и российской оккупации". По итогам трехчасового обсуждения собеседники "подчеркнули, что ядерные угрозы безответственны и очень опасны", пишет Bloomberg.

++15.50++

Жители Евросоюза по-прежнему в подавляющем большинстве поддерживают вступление Украины в ЕС, а также поставки в страну оружия, но после нескольких месяцев войны уровень одобрения немного снизился, свидетельствуют результаты опроса Eupinions, обнародованные Фондом Бертельсмана (Die Bertelsmann Stiftung). Половина опрошенных в сентябре жителей ЕС все еще считают, что их страны должны помогать Украине, предоставляя ей оружие для защиты от российской агрессии. В марте, вскоре после начала войны, этот показатель составлял 56 процентов. В Германии за поставки высказались лишь 48 процентов респондентов по сравнению с 57 процентами в марте. Самый низкий показатель в Италии - 36 процентов. При этом перспектива вступления Украины в Евросоюз вызывает одобрение 63 процентов опрошенных в ЕС, что на шесть процентных пунктов меньше, чем в марте. Уровень поддержки остается высоким в Польше и Испании - 82 и 78 процента соответственно. Между тем в Германии число сторонников принятия Украины в ЕС сократилось до 55 процентов с 61 процента в марте.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров исключил возможность восстановления совместной работы с Западом в сфере европейской безопасности "в обозримой перспективе". "Если и когда в какой-то момент времени наши западные соседи - а от соседства никуда не деться - и бывшие партнеры вдруг заинтересуются тем, чтобы как-то восстановить совместную работу по европейской безопасности, то восстановления не получится, потому что восстановление означает вернуться к чему-то, что было раньше. Но бизнеса как обычно не будет", - заявил Лавров заявил на фоне начала в Польше Совета министров иностранных дел (СМИД) стран-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), для посещения которого главе МИД РФ не выдали визу.

++15.00++

Франция вместе с европейскими и украинскими партнерами начала работать над созданием специального трибунала для расследования преступления агрессии России против Украины, сообщается на сайте французского МИДа . "Борьба с безнаказанностью преступлений, совершенных в Украине в ходе российской агрессии, является приоритетом для Франции. Мы мобилизовались в поддержку как украинской системы правосудия, так и Международного уголовного суда, которые компетентны проводить беспристрастные и независимые расследования, чтобы виновные в этих преступлениях были привлечены к ответственности", - указывается в сообщении.

++14.30++

Йенс Столтенберг (фото из архива) Фото: John Thys/AFP/Getty Images

Уже через несколько часов после начала российского вторжения в Украину в НАТО были приведены в действие разработанные на такой случай планы обороны, рассказал на Берлинской конференции по безопасности генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает корреспондент DW. По словам Столтенберга, 24 февраля на восточный фланг альянса - при существенной поддержке авиации и флота - были переброшены тысячи военнослужащих. Так был дан четкий сигнал Москве и предотвращена эскалация конфликта, то есть распространение военных действий за пределы Украины, отметил генсек НАТО.

Лондон: Ракетные удары по Украине - пример новой военной доктрины РФ

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Ракетные удары, которые Россия с октября наносит по украинской энергосистеме, вероятно, можно считать первым примером реализации концепции стратегической операции по уничтожению критически важных объектов - ключевого положения новой военной доктрины РФ, говорится в ежедневном обзоре Минобороны Великобритании в Twitter. По данным британской военной разведки, эта концепция предусматривает применение ракет большой дальности для нанесения ударов по критической национальной инфраструктуре вражеского государства, а не по его вооруженным силам, чтобы деморализовать население и в конечном счете заставить лидеров государства капитулировать.

Российские удары продолжают вызывать перебои в подаче электроэнергии, что отражается на мирном населении, отмечают в британском Минобороны. Однако разведка ставит под сомнение эффективность этой стратегии, поскольку, по ее данным, Россия, вероятно, уже израсходовала большую часть своих ракет, подходящих для таких целей. Кроме того, материальный и психологический эффект от ударов, скорее всего, будет меньше, чем если бы они были в начальный период войны, так как украинцы за девять месяцев войны успешно мобилизовались, говорится в обзоре.

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