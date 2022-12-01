Лавров исключил восстановление отношений между РФ и Западом

Глава МИД РФ, которому не дали визу для посещения Совета глав МИД ОБСЕ, заявил, что в обозримом будущем Россия и Запад не смогут восстановить совместную работу по европейской безопасности.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров исключил возможность восстановления совместной работы с Западом в сфере европейской безопасности "в обозримой перспективе". Об этом глава МИД РФ заявил в четверг, 1 декабря, на фоне начала в Польше Совета министров иностранных дел (СМИД) стран-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), для посещения которого Лаврову не выдали визу.

"Если и когда в какой-то момент времени наши западные соседи - а от соседства никуда не деться - и бывшие партнеры вдруг заинтересуются тем, чтобы как-то восстановить совместную работу по европейской безопасности, то восстановления не получится, потому что восстановление означает вернуться к чему-то, что было раньше. Но бизнеса как обычно не будет", - полагает Лавров.

По его утверждению, Россия готова выслушать предложения Запада, "когда и если Запад поймет, что все-таки соседствовать лучше на основе каких-то взаимосогласованных основах". "Ясно, что это должны быть принципиально новые начала. Появится ли возможность для такого взаимодействия в обозримой перспективе, я не знаю", - заявил глава российского МИД.

Власти Польши не выдали Лаврову визу для посещения Совета

В ноябре власти Польши, которая в 2022 году председательствует в ОБСЕ, из-за санкций за вторжение РФ в Украину не выдали российской делегации визы для участия в 29-м заседании СМИД, объяснив это желанием "максимально изолировать Россию".

"Это встреча Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, то есть стран для которых важно, чтобы в Европе было безопасно, а Россия этому противодействует. У нее интересы, совершенно противоречащие всей организации", - подчеркнул тогда замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

В Кремле в ответ на это решение заявили, что оно "вряд ли может доставить дискомфорт", назвав его "большой головной болью для ОБСЕ как для организации". "Могу сказать ответственно, что антипредседательство Польши в ОБСЕ займет в истории этой организации самое неприглядное место. Никто еще и никогда не наносил такого ущерба ОБСЕ, стоя у ее руля", - прокомментировал решение сам Лавров, заявив, что "дух и буква базовых документов ОБСЕ попраны".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, в первый день саммита вновь призвал ОБСЕ исключить Россию из организации. "В отношении России перепробовано все: угодить, умилостивить, быть любезным, быть нейтральным, увлечь, не называть вещи своими именами. Итог: лучше бы ОБСЕ продолжала свою деятельность без России", - написал он.

В Европе признали Россию государством-спонсором терроризма

В конце ноября парламент Европейского Союза принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма. Таким образjм евродепутаты намерены подготовить почву, чтобы привлечь президента РФ Владимира Путина и российское правительство к ответственности перед международным трибуналом, объяснили в Европарламенте.

Парламентская ассамблея НАТО также приняла резолюцию, в которой правительства и парламенты стран - членов альянса призывают "четко заявить, что российское государство при нынешнем режиме является террористическим". В документе заявляется о необходимости создать специальный Международный трибунал по российской агрессии.

В октябре Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) также единогласно одобрила резолюцию, в которой российский режим признается "террористическим". На уровне отдельных стран террористическим правящий в России режим признали парламенты Литвы, Латвии, Чехии и Эстонии.

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