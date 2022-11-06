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Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархейи (фото из архива)
Оливер Вархейи (фото из архива)Фото: EU/Gent Shkullaku
ПолитикаУкраина

ЕС: Подготовка к вступлению Украины в блок займет годы

Жан Рофе
8 мин. назад

По словам еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства, пока невозможно даже согласовать график начала переговоров о членстве Украины в ЕС.

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Еврокомиссия не рассчитывает на вступление Украины в Евросоюз в ближайшее время. "Учитывая масштабную работу, необходимую для подготовки к участию во внутреннем рынке ЕС и во многих других важных областях политики, вся подготовка к вступлению, скорее всего, займет больше года или двух", - заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархейи в интервью немецкой газете Die Welt, опубликованном в воскресенье, 6 ноября.

Вархейи отметил стремление Украины, которая в июне этого года получила статус кандидата на членство в ЕС, к быстрому продвижению реформ. Он назвал такое стремление позитивным, но при этом добавил, что "не все семь реформ могут быть проведены быстро". Пока, по словам еврокомиссара, невозможно даже согласовать график начала переговоров о приеме Украины.

Вице-премьер: Украина намерена вступить в ЕС к концу 2024 года

Между тем вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила изданию, что страна "полна решимости" завершить процесс вступления в ЕС к концу 2024 года. По ее словам, Киев "делает свою домашнюю работу" и уже осуществил большое количество реформ, например, в области борьбы с коррупцией и правосудия.

Стефанишина также ссылается на мнение стран Балтии и других близких союзников Украины, которые поддерживают ее ускоренное присоединение к блоку. Вархейи, в свою очередь, настаивает, что к Украине должны применяться те же критерии, что и ко всем другим кандидатам.

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