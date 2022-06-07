Статус кандидата, или Солнце Евросоюза светит теперь и для Украины

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Евросоюз предоставил Украине и Молдове статус кандидатов в ЕС. Для Украины, подвергшейся российской агрессии, это решение - особый символ поддержки и надежды на будущее в европейской семье.
Смотрите также:
ЕС сделал исторический шаг, предоставив Украине и Молдове статус кандидата. В чем его революционность и почему принятие этого решения на саммите Евросоюза не прошло гладко, - в репортаже DW.
Украина ратифицировала конвенцию о борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, которую подписала еще 11 лет назад. Почему документ важен и что даст его ратификация?