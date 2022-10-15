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Фото: Dado Ruvic/REUTERS
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Шольц пообещал Киеву и Кишиневу поддержку на пути в ЕС

Евгений Жуков
35 мин. назад

ЕС уже давно обещал Украине, Молдове, Грузии и другим странам принять их в свои ряды, теперь же за словами должны последовать действия, призвал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

https://www.dw.com/ru/solc-poobesal-kievu-i-kisinevu-podderzku-na-puti-v-es/a-63452599

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) вновь заверил Украину, Молдову и другие страны в поддержке на их пути в Евросоюз. Об эти государства, равно как и Грузия и западно-балканские страны, относятся "к нам, к свободной Европе", заявил он в субботу, 15 октября, в Берлине на съезде Партии европейских социалистов (Party of European Socialists, PES).

Глава правительства ФРГ напомнил о том, что этим странам уже была обещана перспектива вступления. "Теперь за этими словами должны последовать действия", - подчеркнул он. Олаф Шольц выразил уверенность в том, что дальнейшее расширение ЕС, в котором могут быть уже 36 государств с более чем 500 миллионами свободных и равноправных граждан, добавит ему весомости в мире.

В то же время, по словам германского канцлера, не следует упускать из виду проблемы, волнующие, в первую очередь, небольшие государства-члены ЕС: "Каждая страна должна быть услышана и в будущем; иначе это будет предательством европейской идеи".

Шольц за отмену принципа единогласия

Говоря о необходимости проведения реформ Евросоюза, он выступил за постепенную отмену принципа единогласия при принятии решений, касающихся внешней политики, а также в других областях, например в налоговой политике. "Я знаю, что нам предстоит еще много разъяснительной работы, - признал глава германского правительства. - Но я прямо говорю: если мы стремимся к геополитической Европе, то принятие решений большинством - это выигрыш, а не потеря суверенитета".

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (в центре) и премьеры Испании и Португалии Педро Санчес и Антониу Кошта в Берлине, 14 октября 2022 г.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц (в центре) и премьеры Испании и Португалии Педро Санчес и Антониу Кошта в Берлине, 14 октября 2022 г.Фото: John MACDOUGALL/REUTERS

Олаф Шольц также выступил за усиление самостоятельности ЕС - в том числе и в военной сфере. Он призвал к тому, чтобы закупки оружия и снаряжения осуществлялись скоординированно, чтобы к 2025 году появились силы быстрого реагирования ЕС, а также чтобы в ЕС была создана полноценная штаб-квартира для европейских вооруженных сил.

Германский канцлер призвал страны ЕС урегулировать конфликты по вопросам финансовой и миграционной политики.

В проходящем в Берлине съезде Партии европейских социалистов принимают участие почти 300 делегатов и более 1000 гостей, включая нескольких глав правительств, лидеров многочисленных партий и нескольких еврокомиссаров. В этот партийный альянс входят 33 европейские социал-демократические партии.

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