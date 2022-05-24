Комментарий: Нельзя торопиться со вступлением Украины в ЕС

Солидарность - прекрасное, большое и политически важное чувство. Щедрая, благородная солидарность с Украиной - это веление времени. Но решение о вступлении Украины в ЕС должно приниматься разумно, независимо от градуса эмоций солидарности.

Прежде чем думать о новых странах-членах Евросоюза, необходимо внутри самого ЕС срочно проделать нужную работу. К ней относится избавление от необходимости принятия решений консенсусом. Невыносимая ситуация вокруг нефтяного эмбарго против России, когда Венгрия использует по максимуму свой потенциал шантажа, показывает, что дальше так дело не пойдет.

Не нужно бояться отсутствия единства в ЕС

Разумное большинство стран-членов ЕС наконец должно пересилить себя и поверить в то, что мир не обрушится, если одна страна будет действовать иначе и окажется в меньшинстве. В таком случае не останется ничего другого, кроме как сделать ставку на здравый смысл демократического большинства европейцев.

Барбара Везель

Нужно в конце концов начать применять штрафные меры в отношении тех стран, которые упорно идут против общих правил со своими очевидно антиевропейскими взглядами. Безусловно, это должно происходить исключительно в рамках соблюдения базовых ценностей и прав. Но большинство государств-членов должно наконец преодолеть страх перед тем, чтобы посадить одно из них на скамью штрафников и лишить его права голоса.

Разумеется, это должно быть последним средством и применяться только в исключительных случаях. Но без такого рода санкций Евросоюз останется беззубым перед лицом своих внутренних противников. Институциональная и экономическая солидарность в ЕС очень ценится, и мы должны следить за тем, чтобы она не использовалась против большинства теми странами, которые не хотят сами проявлять солидарность.

Четкий сигнал для Украины - важный шаг

Важно политически подбодрить Украину и дать ей мощный сигнал, указывающий направление в сторону ЕС. Пригодится ли вновь старая идея Европы двух скоростей, и будет ли предложен Украине своего рода статус страны, ожидающей вступления в ЕС, как предложил французский президент, или будет основано геополитическое объединение, о котором говорил глава Совета ЕС Шарль Мишель - в любом случае такая связь должна дать странам-кандидатам ощущение того, что их услышали, что они наслаждаются преимуществами (членства в ЕС. - Ред.) и являются частью общеевропейской семьи.

Следующий шаг - фактическое вступление в Евросоюз - является настолько ценным активом, что с ним тем более надо быть предельно осторожным. ЕС под давлением обстоятельств все больше превращается в политическое объединение. Старый порядок, основанный на экономике, хотя еще важен, но вызовы в сфере безопасности и геополитики играет все большую роль. Если же ЕС хочет быть глобальным игроком, он должен защитить свою внутреннюю сущность. И такая большая страна как Украина может нарушить деликатный баланс внутри ЕС.

После волны вступления в Евросоюз стран юго-востока Европы мы поняли, как тяжело сотрудничать с государствами, которые на самом деле еще не созрели для того, чтобы стать членами ЕС. Мы видели, что процесс трансформации от автократического к демократическому правлению в них длится гораздо дольше, чем мы надеялись, и на этом пути возможен возврат к старому.

Реформы и восстановление должны идти параллельно

Поэтому план по Украине, который представила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), является разумным. После войны миллиарды евро на восстановление страны должны выделяться параллельно с проведением реформ. Независимая юстиция, функционирующие правоохранительные органы, стабильные политические институты, образование и здравоохранение на европейском уровне, сильное гражданское общество - все это является основополагающими условиями для вступления Украины в ЕС.

Нельзя смотреть на мир через розовые очки. После прозападного демократического правления Зеленского в Украине могут прийти к власти националисты. Но европейцы должны быть уверены, что такое никогда не произойдет в их рядах. Украина - огромная страна с большим потенциалом, но и с таким же большим отставанием в демократическом развитии. В борьбе против коррупции и организованной преступности Киев до войны не так далеко продвинулся, как того требовал Брюссель .

Медленный процесс принятия Украины в ЕС с проведением реформ, результаты которых можно проверить, в интересах обеих сторон. В итоге Украина станет сильным демократическим государством, интегрированным в западные структуры. А ЕС пополнится ценной страной-членом. Но Киеву следует запастись терпением и благоразумием даже в его нынешнем чрезвычайном положении - упрощенный процесс принятия как политическое символическое действие может ведь обернуться несчастьем и для самого ЕС.

Автор: Барбара Везель, обозреватель DW

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