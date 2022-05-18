Комментарий: Нельзя восстанавливать Украину за счет роста общих долгов ЕС

Война в Украине еще далеко не закончена и никто сегодня не может сказать, чем она в итоге завершится. То, что российские войска полностью взяли Мариуполь под свой контроль и таким образом укрепили сухопутный коридор в Крым, показывает, что Путин переживает на войне не только поражения. Похоже, Еврокомиссия слишком рано начала думать о том, как помочь в восстановлении Украины. Ведь сегодня никто еще даже не знает, какие части страны останутся впредь под контролем Киева.
Предложение восстанавливать Украину за счет наращивания общих долгов ЕС представляется неуместным еще и потому, что слишком очевидны собственные интересы Брюсселя. Еврокомиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) оперирует огромными суммами на восстановление Украины и предлагает всем странам-членам ЕС взять на эти цели общие кредиты. При этом деньги на предыдущее "восстановление", которые после пандемии коронавируса должны были реанимировать европейскую экономику, еще не израсходованы, а ЕС старается застолбить уже следующий спецбюджет для восстановления Украины.
Два года назад клятвенно заверяли, что "ковидные" заимствования Евросоюза будут сделаны лишь в порядке исключения. Но на самом деле эта программа рассматривалась в Брюсселе и некоторых южных странах ЕС как первый шаг на пути долгосрочного роста общей задолженности ЕС. И путь этот проторил Олаф Шольц (Olaf Scholz), когда еще занимал пост министра финансов. Если либеральные демократы в Германии хотят сделать свою позицию более четкой, они должны позаботиться о том, чтобы Берлин воспрепятствовал этому неразумному шагу.
Автор: Николас Буссе, обозреватель FAZ
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