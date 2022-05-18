Комментарий: Нельзя восстанавливать Украину за счет роста общих долгов ЕС

Война в Украине еще далеко не закончена и никто сегодня не может сказать, чем она в итоге завершится. То, что российские войска полностью взяли Мариуполь под свой контроль и таким образом укрепили сухопутный коридор в Крым, показывает, что Путин переживает на войне не только поражения. Похоже, Еврокомиссия слишком рано начала думать о том, как помочь в восстановлении Украины. Ведь сегодня никто еще даже не знает, какие части страны останутся впредь под контролем Киева.

Предложение восстанавливать Украину за счет наращивания общих долгов ЕС представляется неуместным еще и потому, что слишком очевидны собственные интересы Брюсселя. Еврокомиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) оперирует огромными суммами на восстановление Украины и предлагает всем странам-членам ЕС взять на эти цели общие кредиты. При этом деньги на предыдущее "восстановление", которые после пандемии коронавируса должны были реанимировать европейскую экономику, еще не израсходованы, а ЕС старается застолбить уже следующий спецбюджет для восстановления Украины.

Два года назад клятвенно заверяли, что "ковидные" заимствования Евросоюза будут сделаны лишь в порядке исключения. Но на самом деле эта программа рассматривалась в Брюсселе и некоторых южных странах ЕС как первый шаг на пути долгосрочного роста общей задолженности ЕС. И путь этот проторил Олаф Шольц (Olaf Scholz), когда еще занимал пост министра финансов. Если либеральные демократы в Германии хотят сделать свою позицию более четкой, они должны позаботиться о том, чтобы Берлин воспрепятствовал этому неразумному шагу.

Автор: Николас Буссе, обозреватель FAZ

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Война в Украине - 18.05.2022 Студенты-медики и водители на военных курсах под Киевом. Далее в фотохронике войны в Украине от 18 мая - взрыв в Соледаре, эвакуация защитников "Азовстали", весна во время войны в селе Подгайное, фронтовые будни на Донбассе, разминирование в Бородянке, Зеленский на Каннском фестивале и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

Война в Украине - 18.05.2022 Еще один кадр с военных курсов под Киевом, на которых обучается около сорока человек.

Война в Украине - 18.05.2022 После обстрела города Соледар Донецкой области, находящегося под контролем Украины.

Война в Украине - 18.05.2022 Погибший мирный житель на поле в городе Соледар, 17 мая.

Война в Украине - 18.05.2022 Автобусы с украинскими солдатами с "Азовстали" на пути в Оленовку (Еленовку) на территории "ДНР".

Война в Украине - 18.05.2022 Украинских солдат планируют вернуть через процедуру обмена пленных.

Война в Украине - 18.05.2022 В Оленовку были доставлены 211 бойцов, 53 раненых с "Азовстали" вывезены в Новоазовск.

Война в Украине - 18.05.2022 Спасти защитников Мариуполя! Демонстрация в Киеве около посольства КНР.

Война в Украине - 18.05.2022 Российская техника в Мариуполе. В городе осталось более 100 тысяч мирных жителей.

Война в Украине - 18.05.2022 Несколько снимков из села Подгайное Киевской области, где были разрушены почти все дома.

Война в Украине - 18.05.2022 Сгоревшие мотоцикл и бытовая техника в селе Подгайное.

Война в Украине - 18.05.2022 "Осторожно, мины!" - табличка на сельском кладбище в Подгайном.

Война в Украине - 18.05.2022 Девочка на теленке в городе Бахмут Донецкой области. 12 километров от линии фронта...

Война в Украине - 18.05.2022 6-летний Матвей из Мариуполя в центре для беженцев в Запорожье - на площади и с мячиком...

Война в Украине - 18.05.2022 Через Запорожье из восточных регионов уже эвакуировано около 120 тысяч человек. Поток спадает.

Война в Украине - 18.05.2022 В Киевской области саперы продолжают искать и уничтожать неразорвавшиеся боеприпасы.

Война в Украине - 18.05.2022 Контролируемый подрыв мины около Бородянки в Киевской области.

Война в Украине - 18.05.2022 Украинский разведчик во время патрулирования на линии фронта в Донецкой области.

Война в Украине - 18.05.2022 Украинские военнослужащие на Донбассе.

Война в Украине - 18.05.2022 Во Львове продолжают обучать гражданских обращению со стрелковым оружием.

Война в Украине - 18.05.2022 Этот и предыдущий снимки сделаны во Львове на таких курсах 17 мая.

Война в Украине - 18.05.2022 Сменяемость власти. Бывшие президенты Украины, кроме одного, на похоронах Леонида Кравчука.

Война в Украине - 18.05.2022 Действующий президент Украины также лично простился с Леонидом Кравчуком. Вечером выступил на открытии Каннского фестиваля - по видеосвязи.

Война в Украине - 18.05.2022 Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник на открытии выставки фотографий о войне в бундестаге.

Война в Украине - 18.05.2022 Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с королем Нидерландов Виллемом-Александром.

Война в Украине - 18.05.2022 Как носить кимоно? Студентки, эвакуированные из Украины в Японию, знакомятся с традициями страны. Автор: Николай Пермяков

