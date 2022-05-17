ЕС не допустит, чтобы у Украины закончилось оружие в войне с РФ

Сейчас война России против Украины находится в поворотной точке, и Евросоюз не позволит, чтобы у Украины закончилось оружие. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель по итогам заседания министров обороны стран организации в Брюсселе во вторник, 17 мая, сообщает корреспондент DW. В этом заседании Совета ЕС по видеосвязи принял участие глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников.

По словам Борреля, государства Евросоюза продолжат предоставление Украине военной помощи. "Эта поддержка крайне важна сейчас, потому что война находится в поворотной точке. Мы не можем позволить, и мы не позволим, чтобы у Украины закончились запасы вооружений, ведь битва за Донбасс переживает момент, когда контратаки украинцев давят на россиян", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

Пробелы в расходах на оборону не помешают ЕС поддерживать Украину

На том же заседании министры обороны обсудили пробелы в оборонных инвестициях стран ЕС. Они оценили их в 160 млрд евро за время с 2009 года, сообщил Боррель, добавив, что европейцы прошли через серьезный процесс разоружения. Хватит ли тогда оружия для поддержки Украины? На этот вопрос корреспондента DW верховный представитель ответил: "Да, несомненно, у государств-членов ЕС достаточно ресурсов, чтобы продолжать поддержку Украины в том же темпе".

В ответ на просьбу оценить, сколько еще российские войска смогут поддерживать темп своих попыток захватить Донбасс , Борель сказал, что не решится "строить гипотезы о том, сколько Россия сможет оказывать сопротивление". "Я говорю о России и сопротивлении. Слова "оказывать сопротивление" мы применяем к России", - подчеркнул он и пояснил такой выбор слов большими потерями вооруженных сил РФ. Боррель указал на список проверенных потерь российской военной техники. "Это невероятное количество потерь. Я не знаю, смогут ли они восполнить их, но потери российской армии действительно изумляют", - добавил он.

Кроме того, Боррель сообщил о возобновлении деятельности Консультативной миссии ЕС в Украине, которая теперь будет работать с обновленным мандатом. Он позволит ей способствовать расследованию военных преступлений. Отметил верховный представитель ЕС.

Смотрите также:

Война в Украине - 17.05.2022 Молодые люди идут мимо стены со следами от шрапнели в Николаеве. Далее в фотохронике войны в Украине от 17 мая - эвакуация раненых с "Азовстали", снимки из Харьковской области и военного госпиталя в Запорожье, похороны, посевная и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

Война в Украине - 17.05.2022 Тяжелораненые украинские военные, вывезенные с "Азовстали" в Новоазовск.

Война в Украине - 17.05.2022 По данным властей Украины, в Новоазовск было доставлено более пятидесяти военнослужащих.

Война в Украине - 17.05.2022 Защитники Харькова - на улице в Харькове.

Война в Украине - 17.05.2022 Бисквитное - одно из освобожденных сел в Харьковской области.

Война в Украине - 17.05.2022 Воронка посреди поля около поселка Элитное в Харьковской области.

Война в Украине - 17.05.2022 Одуванчик в окопе около Малой Рогани. Село было освобождено 25 марта.

Война в Украине - 17.05.2022 Эксгумация тела убитого жителя в селе Малая Рогань в Харьковской области, 16 мая.

Война в Украине - 17.05.2022 Тело убитого российского солдата около села Ольховка в Харьковской области.

Война в Украине - 17.05.2022 Фотограф Рик Маве побывал в военном госпитале в Запорожье. Публикуем несколько снимков из этой серии.

Война в Украине - 17.05.2022 Раненого солдата на носилках поднимают в приемное отделение госпиталя.

Война в Украине - 17.05.2022 Врачи в Запорожье оперируют солдата, раненого шрапнелью.

Война в Украине - 17.05.2022 Украинский военнослужащий, получивший ранения в ноги.

Война в Украине - 17.05.2022 Солдаты в ортопедическом отделении запорожского госпиталя.

Война в Украине - 17.05.2022 Костыли около стены в той же самой палате ортопедического отделения.

Война в Украине - 17.05.2022 Военный священник в палате произносит молитву.

Война в Украине - 17.05.2022 Последний кадр из Запорожья. Военная форма и другая одежда сушатся на балконе госпиталя.

Война в Украине - 17.05.2022 Около города Александрия - одна из машин конвоя на фронт в восточных регионах Украины.

Война в Украине - 17.05.2022 Последствия ракетного обстрела объектов туристической инфраструктуры около поселка Затока Одесской области.

Война в Украине - 17.05.2022 Эвакуация пожилых людей из города Покровск Донецкой области.

Война в Украине - 17.05.2022 Похороны украинского военнослужащего Владимира Лосева в селе Заря Труда Одесской области.

Война в Украине - 17.05.2022 38-летний Владимир Лосев погиб 7 мая на востоке Украины.

Война в Украине - 17.05.2022 Посевные работы в одном из фермерских хозяйств Киевской области.

Война в Украине - 17.05.2022 Украинские беженцы в городе Гауда в Нидерландах.

Война в Украине - 17.05.2022 В центре для беженцев в Гауде размещены преимущественно женщины с маленькими детьми.

Война в Украине - 17.05.2022 Завершим в Лондоне, где на Неделе моды были показаны работы украинского дизайнера Лилии Литковской и фотографии войны. Автор: Николай Пермяков

