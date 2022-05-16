С "Азовстали" эвакуируют украинских военных

На 83-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже около 12,8 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 17 мая (время московское).

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Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении подтвердил, что 16 мая началась процедура эвакуации военных с заблокированной территории завода "Азовсталь". "Благодаря действиям украинских военных, разведки, а также переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН надеемся, что удастся сохранить жизнь наших ребят. Хочу подчеркнуть: украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип. Думаю, эти слова поймет каждый адекватный человек", - сказал глава государства. Зеленский отметил, что процесс, итогом которого будет возвращение военных с "Азовстали" домой, только начался и дальнейшая работа "потребует деликатности и времени".



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Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) не видит признаков скорого прекращения войны в Украине. "К сожалению, пока не особо заметно, чтобы возросло понимание необходимости покончить с этим как можно скорее", - сказал Шольц немецкому телеканалу RTL. По его словам, также вызывает беспокойство потенциальная эскалация. "Мы должны быть в состоянии принимать разумные, очень сознательные, а также очень смелые решения. И мы их принимали", - сказал канцлер, подчеркнув, что не допустит решения, которое могло бы привести к прямому конфликту между НАТО и Россией.

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С завода "Азовсталь" в Мариуполе выехали около 10 автобусов с украинскими военными, сообщает Reuters. По данным агентства, всего там было около 600 военных. Киев пока не комментирует эту информацию. Позднее источники Reuters сообщили, что эвакуированные с "Азовстали" военнослужащие прибыли в Новоазовск, некоторых вынесли на носилках. Новоазовск находится под контролем самопровозглашенных властей непризнанной "ДНР". За несколько часов до этого войска РФ сообщили о достигнутой с заблокированными на "Азовстали" украинскими военными договоренности о вывозе раненых с территории завода.

Хроника событий 16 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 16 мая 00.00 - 13.59 >>>

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