Страны НАТО обещали Финляндии и Швеции быстрый прием в альянс

Страны НАТО пообещали Финляндии и Швеции быстрый прием в состав Североатлантического альянса. Германия "очень быстро" ратифицирует вступление этих стран, правительство ФРГ уже провело по этому поводу переговоры со "всеми демократическими партиями", другие государства тоже пообещали быструю ратификацию, так что затягивания процесса не будет, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) на неформальных консультациях с коллегами из стран НАТО в Берлине в воскресенье, 15 мая.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ также выразил уверенность в том, что союзники "конструктивно и позитивно" отреагируют на возможные заявки Финляндии и Швеции на прием в состав альянса. Консультации в Берлине начались накануне вечером. На них в качестве гостей были приглашены главы МИД Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде.

Турция выражает претензии

Между тем Турциявыражает сомнения по поводу приема Финляндии и Швеции в состав Североатлантического альянса. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу накануне вновь обвинил обе страны в близости к курдским экстремистам. В то же время он дал понять о готовности к переговорам.

На протяжении десятилетий вступление в НАТО было для Швеции и Финляндии табу. Эти страны, однако, изменили свою позицию на фоне российского вооруженного вторжения в Украину. В Швеции правящие социал-демократы намерены огласить свое решение о вступлении в НАТО уже 15 мая. И в Швеции, и в Финляндии решение о вступлении в альянс должно быть утверждено парламентами.

Россия предупредила, что будет считать членство Швеции и Финляндии в НАТО угрозой.

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