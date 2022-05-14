 Встреча НАТО в ФРГ проходит на фоне разногласий с Турцией по Финляндии и Швеции | Новости из Германии о Европе | DW | 14.05.2022

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Европа

Встреча НАТО в ФРГ проходит на фоне разногласий с Турцией по Финляндии и Швеции

Вопрос о возможном членстве Финляндии и Швеции в НАТО - один из главных на неформальной встрече глав МИД стран - членов альянса, открывшейся в Берлине.

Премьер-министр Турции Мевлют Чавушоглу на неформальном саммите глав МИД стран-членов НАТО в Берлине, 14 мая 2022 года

Премьер Турции Чавушоглу на саммите НАТО в Берлине

Анкара считает "неприемлемым" отношение Финляндии и Швеции, претендующих на вступление в НАТО, к запрещенным в Турции Курдской рабочей партии (КРП) и Отрядам народной самообороны (YPG, входят в состав альянса "Демократические силы Сирии"). Такое заявление сделал в субботу, 14 мая, премьер-министр Турции Мевлют Чавушоглу на внеочередной, неформальной встрече глав МИД стран - членов НАТО, проходящей в Берлине.

"Проблема в том, что эти две страны открыто выражают поддержку КРП и YPG. Это террористические организации, которые ежедневно совершают нападения на наши вооруженные силы", - подчеркнул он.

По словам Чавушоглу, по этой причине большинство жителей Турции выступают против членства Финляндии и Швеции в НАТО. В то же время он выразил готовность обсуждать эту тему с партнерами по альянсу и представителями скандинавских стран-кандидатов, которые был приглашены в Германию на встречу членов альянса в качестве гостей.

Ранее в тот же день, перед началом встречи в Берлине, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто рассказал, что он собирается обсудить со своим турецкой коллегой существующие разногласия и выразил уверенность, что им "удастся найти решение проблемы".

Европейские члены НАТО - за прием Финляндии и Швеции

Со своей стороны, ряд европейских государств уже выразили поддержку планам Швеции и Финляндии по вступлению в НАТО. Так, глава МИД Греции Никос Дендиас заявил, что у его страны "замечательные отношения" с обеими североевропейскими странами и позиция Греции по вопросу их приема в НАТО ясна.

А министр иностранных дел Словакии Иван Корчок указал, что не сомневается в поддержке решения Стокгольма и Хельсинки о присоединении к альянсу со стороны всех стран - членов НАТО.

Глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock), отметив тесные связи с Финляндией и Швеции, также заявила, что Берлин поддержит инициативу этих стран по вступлению в НАТО, если они примут такое решение.

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    Автор: Александра Елкина


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