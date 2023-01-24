Футбольного блогера Савина обвинили в "дискредитации ВС РФ"

В апреле экс-футболист и глава клуба "КраСава" Евгений Савин выпустил антивоенное видео, после чего ему пришлось уехать из России. В августе депутат Госдумы пожаловался на его материалы, якобы дискредитирующие армию.

В отношении российского спортивного блогера, бывшего футболиста Евгения Савина возбудили административное дело по статье о "дискредитации" Вооруженных сил РФ. Во вторник, 24 января, дело зарегистрировано Тверским районным судом Москвы, соответствующая запись появилась на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

О том, что стало поводом для возбуждения дела, не сообщается. Савину грозит штраф до 50 тысяч рублей. Сам блогер, также возглавляющий футбольный клуб "КраСава", прокомментировал ситуацию в Instagram. "Редкий случай, когда горжусь собой", - написал он.

Антивоенный фильм Савина

В апреле 2022 года на YouTube-канале Савина вышло фильм , в котором украинские футболисты рассказывают о пережитом с начала войны,развязанной Россией против их страны. Среди прочего в видео есть интервью с футболистами Андреем Ярмоленко, Виталием Миколенко, бывшим тренером московского "Динамо" Андреем Ворониным и экс-игроком московского "Локомотива" Александром Алиевым. "Война, которую начала Россия, изменила судьбы каждого украинца", - отмечается в описании к фильму, у которого уже более 1,5 млн просмотров.

После его выхода администрация красногорского стадиона "Зоркий" расторгла соглашение с клубом Савина об аренде, от финансирования команды отказались почти все спонсоры. Сам блогер в мае уехал из РФ и зарегистрировал футбольный клуб на Кипре. В августе депутат Госдумы Роман Терюшков обратился в полицию, попросив проверить "информационные материалы" Савина, которые якобы дискредитируют российскую армию, а полиция передала их в Следственный комитет.

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