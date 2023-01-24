  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Блогер Евгений Савин
Блогер Евгений Савин
ПолитикаРоссия

Футбольного блогера Савина обвинили в "дискредитации ВС РФ"

Ольга Лебедева
1 ч. назад

В апреле экс-футболист и глава клуба "КраСава" Евгений Савин выпустил антивоенное видео, после чего ему пришлось уехать из России. В августе депутат Госдумы пожаловался на его материалы, якобы дискредитирующие армию.

https://p.dw.com/p/4MdQn

В отношении российского спортивного блогера, бывшего футболиста Евгения Савина возбудили административное дело по статье о "дискредитации" Вооруженных сил РФ. Во вторник, 24 января, дело зарегистрировано Тверским районным судом Москвы, соответствующая запись появилась на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

О том, что стало поводом для возбуждения дела, не сообщается. Савину грозит штраф до 50 тысяч рублей. Сам блогер, также возглавляющий футбольный клуб "КраСава", прокомментировал ситуацию в Instagram. "Редкий случай, когда горжусь собой", - написал он.

Антивоенный фильм Савина

В апреле 2022 года на YouTube-канале Савина вышло фильм, в котором украинские футболисты рассказывают о пережитом с начала войны,развязанной Россией против их страны. Среди прочего в видео есть интервью с футболистами Андреем Ярмоленко, Виталием Миколенко, бывшим тренером московского "Динамо" Андреем Ворониным и экс-игроком московского "Локомотива" Александром Алиевым. "Война, которую начала Россия, изменила судьбы каждого украинца", - отмечается в описании к фильму, у которого уже более 1,5 млн просмотров.

После его выхода администрация красногорского стадиона "Зоркий" расторгла соглашение с клубом Савина об аренде, от финансирования команды отказались почти все спонсоры. Сам блогер в мае уехал из РФ и зарегистрировал футбольный клуб на Кипре. В августе депутат Госдумы Роман Терюшков обратился в полицию, попросив проверить "информационные материалы" Савина, которые якобы дискредитируют российскую армию, а полиция передала их в Следственный комитет.

Смотрите также:

"Красава" о ситуации в Беларуси и Лукашенко

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Путин хочет крови, Шольц разгоняет протесты, Байден прячет документы – "Заповедник", выпуск 248, 22.01.23

Путин хочет крови, Шольц разгоняет протесты, Байден прячет документы – "Заповедник", выпуск 248, 22.01.23

Лидеры Евросоюза и США не спешат помогать Украине, Песков не спешит конфисковывать имущество уехавших россиян, Токаев не спешит избавляться от Назарбаева. Смотрите в 248-м выпуске "Заповедника"!
Политика22 января 2023 г.14:10 мин.
external

Что сейчас происходит под Бахмутом и Украина получит "Леопарды"? DW Новости (23.01.2023)

Что сейчас происходит под Бахмутом и Украина получит "Леопарды"? DW Новости (23.01.2023)

В сегодняшнем выпуске: актуальная ситуация на фронтах Украины, коррупционные скандалы вокруг закупок для ВСУ и гуманитарной помощи Украине и почему Германии и Франции так сложно скоординировать поставки Киеву тяжелой бронетехники.
19 ч. назад32:30 мин.

Фильм Евгения Савина

Ролик на YouTube
www.youtube.com
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр обороны Германии Борис Писториус

В НАТО призвали ускорить поставку тяжелых вооружений Украине

Политика5 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Дворец Республики в Минске, 2021 год

"Зачистка" политических партий в Беларуси: кто выживет

"Зачистка" политических партий в Беларуси: кто выживет

Политика9 мин. назад
Флаги ЕС и стран Центральной Азии

Представитель ЕС: Наш фокус в ЦА - энергоэффективность и ВИЭ

Представитель ЕС: Наш фокус в ЦА - энергоэффективность и ВИЭ

Политика13 ч. назад
Шон Пенн и Владимир Зеленский

Берлинале-2023: Шон Пенн с фильмом об Украине и Спилберг

Берлинале-2023: Шон Пенн с фильмом об Украине и Спилберг

Культура23 ч. назад
Troll A - крупнейшая в мире морская газовая платформа. Она находится у западного побережья Норвегии

Теперь понятно, как Норвегия помогла ФРГ заменить газ из РФ

Теперь понятно, как Норвегия помогла ФРГ заменить газ из РФ

Экономика и бизнес4 мин. назад
Вывеска - Национальное антикоррупционного бюро Украины

Что известно о последних коррупционных скандалах в Украине

Что известно о последних коррупционных скандалах в Украине

Коррупция2 ч. назад
Таблетки разного вида и цвета

Немецкие фирмы в России: почему они не уходят и что продают?

Немецкие фирмы в России: почему они не уходят и что продают?

Экономика и бизнес13 ч. назад
На главную страницу