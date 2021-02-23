 ″Красава″ о Лукашенко, Навальном, протестах в Беларуси и России | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 23.02.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

"Красава" о Лукашенко, Навальном, протестах в Беларуси и России

Популярный YouTube-блогер, экс-футболист Евгений Савин рассказал в интервью DW, что осталось за кадром его выпуска о репрессиях в белорусском спорте, и считает ли он Навального "красавой".

Акция в поддержку Алексея Навального и протестующих в Беларуси, Вильнюс, январь 2021 года

Акция в поддержку Алексея Навального и протестующих в Беларуси, Вильнюс, январь 2021 года

Видео о репрессиях в белорусском футболе открыло 2021 год в YouTube-блоге "Красава" бывшего футболиста Евгения Савина. Выпуск набрал уже около миллиона просмотров. В ролике действующие и бывшие игроки и менеджеры белорусских футбольных клубов рассказывают о том, как их запугивали, били, сажали в СИЗО на Окрестина. В интервью DW Савин рассказал, какая история его поразила больше всего, чем похожи события в Беларуси и России, и что он думает об Александре Лукашенко и Алексее Навальном.

DW: Видео про жесть в белорусском футболе на фоне протестов в стране вышло у тебя первым в этом году. Да еще и такой большой почти двухчасовой выпуск. Был какой-то месседж в том, что этой темой ты открыл 2021 год на своем YouTube-канале?

Евгений Савин

Евгений Савин

Евгений Савин: Какого-то глобального месседжа не было. Так совпало, что пока мы снимали и монтировали видео, в России тоже начались протесты. Оно вышло как раз в первую волну протестов за Алексея Навального. Но это абсолютная случайность.

Просто на новый год я находился в Беларуси с семьей. Естественно, обо всех беспорядках августа я знал, потому что моя семья - граждане Беларуси. Я просто в этом фильме показал, по сути, ситуацию в стране через футбол, через спорт. Ситуация, честно скажу, шокировала даже меня. Хотя я обо всем знал, но, погружаясь с каждым героем в те дни, слушая их истории… Когда детский тренер возвращается домой, а его ни за что на ровном месте "принимает" ОМОН и затем избивают в изоляторе на Окрестина, - это какое-то безумие.

И поверьте, что еще многие и о многом не рассказали. Я-то уехал в Россию, а они остались в Беларуси. Они очень многое не дорассказали - как именно над ними издевались, что заставляли делать. Я не представляю, почему и за что над своим народом можно так издеваться. Если мы берем спортсменов, то отстранять от сборной, выгонять из клубов за выражение гражданской позиции - это ужасно.

Отношение к Лукашенко, рассказы не на камеру, спорт и политика

- То есть не на камеру люди были готовы рассказать больше?

- Да. Кроме того, игроки сборной испугались говорить, в том числе, Станислав Драгун, который был капитаном и которого отстранили от сборной. Они просто побоялись. И у меня некоторые дополнительные спикеры были привязаны к ним. Я их в итоге не вставлял в выпуск, но они на камеру говорили какие-то обычные вещи, а без камер рассказывали, например, как юноше 14 лет засовывали в рот белорусский флаг.

Хотя он даже на митинги не ходил. Его тошнило на сапоги омоновцев и его заставляли все это вытирать. Ну, там короче кошмар, реально кошмар. Всем демонстративно показывали: "Хотите перемен? Против режима? Вот, получайте".

- Да, жесть…

- На полном серьезе, там просто жесть. Меня вчера в самолете спросил мужчина: "Жень, как с тем повешенным фанатом ситуация сложилась?". Я ответил, что пока режим не сменится, естественно, никакого нормального расследования не будет. Поэтому я очень рад, что в России обратили внимание на белорусскую проблему. Я бы даже сказал, катастрофу, государственный террор, который там присутствовал и присутствует.

- В твоем выпуске много и рассказов про различные репрессии. А тебя самого какая история поразила больше всего?

- Если мы говорим именно про футбольные репрессии, то безусловно Шкурин (нападающий московского ЦСКА Илья Шкурин отказался играть за сборную Беларуси при Лукашенко. - Ред.), как его хотели наказать, отправив в армию. Безусловно, Драгун, который в своем посте в Instagram, по большому счету, просто высказался против насилия, чтобы людей перестали бить. За это его отстранили от сборной на самый важный матч и запугали настолько, что он мне лично говорил: "Жень, я боюсь, я не буду говорить".

Я даже сделал скриншоты переписки, где он говорит: "Мне страшно признаться, но я боюсь". И мы после этого рассказываем, что спорт вне политики. В Беларуси спорт точно в политике. Наверное, какие-то санкции должны быть применены к федерации футбола (Беларуси. - Ред.), потому что то, что там происходит, - это безумие.

- Вообще ведь в России долгое время у Лукашенко был довольно неплохой имидж - эдакого добротного хозяйственника. А ты помнишь, как к нему относился до августа прошлого года?

- Согласен, что его все называли шутливо "батькой". Он и на тракторе проедет, и корову подоит. Но мне кажется, что когда человек больше 20 лет рулит маленькой страной и, по сути, там один центр силы и больше никого, то он уже теряет ориентиры. И как только он потерял свои позиции, то показал, какими методами готов бороться с людьми. А эти методы оказались жестокими и даже ужасными.

Раньше я к нему относился плюс-минус нейтрально, но после августа я вообще не представляю, как может не быть перемен. Поэтому я очень надеюсь, что в Беларуси, в которую я очень хочу возвращаться со своей семьей, будут перемены.

- В своем видео ты спрашивал белорусского футбольного блогера о том, в какой момент он решил делать не только развлекательный контент, но и говорить о серьезных, общественно-политических темах. А что сам ответишь на этот вопрос?

- Выпуск про Беларусь, наверное, первый, где, к сожалению, появилось много политики. "К сожалению" - потому что там политика конкретно зашла в спорт и были жесткие репрессии.

Я где-то год-полтора назад поймал себя на мысли, что да, круто бегать, делать челленджи, интервью с футболистами. Но в российском футболе очень много проблем, которые также зачастую связаны с политикой. По большому счету, футбол в России - это и есть Россия: бюджетные деньги, непонятные руководители, чья задача только освоить эти деньги. Это очень похоже на многие ситуации в стране: коррупция, круговая порука, связи решают все.

У меня был выбор: остаться гламурным попсовым блогером, который будет вхож во все клубы и будет всех облизывать. Либо миксовать, показывая и футболистов, и то, какие проблемы бывают в футболе. Я выбрал второй путь и нисколько об этом не жалею. Может быть, в какие-то клубы мне закрыта дорога, потому что я не облизываю тот же "Зенит" с 18 миллиардами бюджетных денег "Газпрома". Я не боюсь их критиковать, и за это они меня, наверное, не любят. Но я лучше буду самим собой и буду говорить правду. Иначе я просто закрою канал.

Протесты в России, Навальный, Дзюба и Путин

- Ты упомянул, что твой белорусский выпуск совпал с протестами в России. По ощущениям, насколько происходящее в России похоже на события в Беларуси?

- Когда люди вышли, это очень было похоже на Беларусь. Но потом, уже имея перед глазами белорусский опыт, в России (власти. - Ред.) поступили хитрее и не стали никого демонстративно избивать, убивать на глазах у других людей. Все-таки белорусская жесть выходила за рамки вообще всего. Что будет дальше, посмотрим. Не знаю, какая ситуация будет весной, что будет в спорте. Если будут такие же репрессии, конечно же, я возьму камеру и буду снимать. Иначе будет нечестно, и "Красава" не будет красавой.

- Как думаешь, кто из российских футболистов мог бы последовать примеру Шкурина или Драгуна?

Артем Дзюба в матче ЧМ-2018

Артем Дзюба в матче ЧМ-2018

- Это хороший вопрос. Есть (экс-капитан сборной России. - Ред.) Игорь Денисов, который недавно высказался (за освобождение Навального. - Ред.), но он уже бывший футболист. Сложно сказать. Мы видели, как тот же Артем Дзюба на встрече с Владимиром Путиным говорил спасибо за чемпионат мира, что, мол, мальчишки теперь пошли играть в футбол.

Это, конечно, круто из уст капитана сборной, но Дзюба, как и все мы, знает, сколько проблем в российском футболе, и как эти мальчишки не доходят до профессионального футбола, потому что коррупция у тренеров, потому что не выстроена система, потому что на бюджетные бабки легче кого-то купить, чем вырастить своего. Но Артем Дзюба об этом Владимиру Владимировичу не сказал, а просто мило поулыбался. Не знаю, кто из футболистов высказался бы против действующего режима и против репрессий, но наверняка не Дзюба.

- Если российские футболисты и высказываются о политике, то чаще в провластном ключе. Ты сам был футболистом - как считаешь, почему так происходит?

- На самом деле, все просто. Если ты игрок сборной, то, скорее всего, играешь за успешный российский клуб. А значит, получаешь большую зарплату, по сути, от государства, ведь это бюджетные деньги. По большому счету, ты аффилирован с властью, потому что она тебе платит деньги. Ты играешь в сборной, у тебя огромная зарплата, ты и молодой и у тебя вся жизнь впереди - и на фига тебе залупаться. Они тебе платят и рассказывают, что говорить и как думать. Очень похоже на Беларусь, где тоже единицы частных клубов, да частным тоже не нужны проблемы.

- И последний короткий вопрос: Навальный - красава?

- Это сложный вопрос для меня, потому что я не глубоко в политике. Но то, что у нас в России действительно очень многое зависит от небольшой кучки людей, что у нас практически нет независимой журналистики и оппозиции, - это правда. Легитимных выборов, наверное, как многие говорят и как я могу исходя из своего небольшого опыта сказать, скорее всего, тоже нет.

Красава лично он, или нет, сложно сказать - я с ним не знаком. Но скажу так: со многим из того, что говорит и показывает в своих роликах Навальный, я согласен.

Смотрите также:

  • Рекорд по политзаключенным в Беларуси

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Рекорд по политзаключенным в Беларуси

    Свыше 200 - такое рекордное в истории страны число политзаключеннных приводит правозащитный центр "Весна". Среди тех, кто несправедливо оказался в тюрьме из-за политического преследования, - участники президентской кампании, волонтеры их штабов, активисты, бизнесмены, блогеры, журналисты, айтишники, рабочие, студенты и другие участники акций протестов.

  • Виктор и Эдуард Бабарико

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Виктор и Эдуард Бабарико

    Претендент в кандидаты на пост президента, экс-глава "Белгазпромбанка" и общественный деятель Виктор Бабарико мог стать самым сильным соперником Лукашенко на выборах. Был задержан вместе с сыном Эдуардом, который руководил его инициативной группой. С июня 2020-го они находятся в СИЗО КГБ по обвинению в "отмывании" средств, получении взятки и уклонении от уплаты налогов.

  • Мария Колесникова

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Мария Колесникова

    Музыкант и арт-директор Мария Колесникова руководила избирательным штабом Виктора Бабарико. Затем стала одной из "трех граций", возглавивших Объединенный штаб оппозиции. Входит в президиум Координационного совета. Была похищена и привезена на границу с Украиной для выдворения из страны. Но порвала паспорт и сорвала эту операцию. В тюрьме с сентября 2020-го. Обвиняется по делу о захвате власти.

  • Адвокат Максим Знак
    Еще по теме

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    В тюрьму - за юридическую помощь

    Юрист штаба Виктора Бабарико, член президиума Координационного совета Максим Знак и адвокат Марии Колесниковой Илья Салей были задержаны в сентябре по делу о публичных призывах к действиям в ущерб национальной безопасности. В декабре против Координационного совета было возбуждено уголовное дело о захвате власти, фигурантом которого стал и Максим Знак. Илья Салея сейчас под домашним арестом.

  • Сергей Тихановский

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Сергей Тихановский

    Автор популярного в белорусском YouTube канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский собирался баллотироваться на пост президента Беларуси, но еще до старта избирательной кампании был задержан. После чего его жена Светлана выдвинула свою кандидатуру. Выйдя на свободу после административного ареста, помогал собирать подписи за Светлану, но вновь был задержан. Под арестом находится с мая 2020-го.

  • Активисты Страны для жизни

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Активисты "Страны для жизни"

    В рамках проекта "Страна для жизни" Тихановский ездил по регионам Беларуси и давал возможность местным жителям рассказать об их проблемах. Кроме Тихановского, под арестом сейчас находятся несколько участников команды проекта: активистка Ольга Павлова, водитель Александр Аранович и модератор соцсетей Дмитрий Попов.

  • Игорь Лосик
    Еще по теме

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Игорь Лосик

    Создатель телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик активно освещал события вокруг избирательной кампании президента Беларуси. Задержан в июне. Его обвиняли в организации и подготовке действий в ущерб общественному порядку. Затем предъявили новое обвинение: "подготовка к участию в массовых беспорядках". В знак протеста держал голодовку более 40 дней. Арест продлен до 25 марта.

  • Блогер Сергей Петрухин

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Блогеры за решеткой

    По политическим мотивам под стражей оказались и другие белорусские блогеры: Сергей Петрухин ("Народный репортер", "Youtube-депутаты") - на фото, Сергей Коршун и Сергей Ярошевич ("Армия с народом"), Владимир Неронский ("Слуцк для жизни"), Александр Кабанов ("Народный репортер"), Дмитрий Козлов ("Серый кот"), Денис Гутин ("Водители-97"), Владимир Цыганович (MozgOn), Николай Дедок, Эдуард Пальчис.

  • Павел Северинец

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Лидеры "старой" оппозиции

    Соучредителя партии "Белорусская христианская демократия" Павла Северинца (на фото) и ранее не раз арестовывали. В июне 2020-го был задержан после пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Николай Статкевич - другой известный оппозиционер, кандидат в президенты в 2010 году. Задержан в мае по дороге на предвыборный пикет Светланы Тихановской и до сих пор в заключении.

  • Катерина Борисевич

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Катерина Борисевич

    Жертвами политических репрессий стали и журналисты. Катерине Борисевич (портал Tut.by) грозит до трех лет лишения свободы. В своей статье она написала о том, что в крови Романа Бондаренко, погибшего после избиения сторонниками Лукашенко, не было алкоголя - вопреки утверждениям властей. Эту информацию ей сообщил врач больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин, теперь также политзаключенный.

  • Катерина Андреева и Дарья Чульцова

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Катерина Андреева и Дарья Чульцова

    Журналистки польского телеканала "Белсат" Катерина Андреева и Дарья Чульцова вели стрим во время жестокого разгона силовиками участников акции в минском дворе, известном как "площадь Перемен" - и были задержаны. Уже почти три месяцеа они находятся под стражей по обвинению в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Им также грозит до трех лет лишения свободы.

  • Андрей Алекcандров

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Андрей Алекcандров

    Журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова вместе с его девушкой Ириной Злобиной задержали по подозрению в финансировании протестов. По сообщению МВД, Александров оплачивал штрафы протестующих на средства от фонда BY_help. В заключении по уголовной статье также находятся задержанные по "делу Пресс-клуба", который занимался медиапроектами, направленными на реализацию свободы слова.

  • Дело PandaDoc
    Еще по теме

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Дело PandaDoc

    Из четырех сотрудников белорусского офиса IT-компании PandaDoc, задержанных осенью, лишь директор по продукту Виктор Кувшинов остается в тюрьме по подозрению в хищении средств. Правозащитники уверены, что так власти оказывают давление на основателя компании Никиту Микадо. После выборов он помогал силовикам, которые отказались выполнять преступные приказы, подавляя протесты, и лишились работы.

  • Алана Гебримариям
    Еще по теме

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Студенты-активисты

    За акции протеста студентов отчисляли или подвергали административным арестам. Более десятка стали политзаключенными после акций в вузах. Среди них шесть активистов "Объединения белорусских студентов": Алана Гебримариям (член Координационного совета, представительница Светланы Тихановской по делам молодежи, на фото), Ксения Сыромолот, Яна Оробейко, Кася Будько, Егор Канецкий, Татьяна Екельчик.

  • Акция протеста в Минске

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Непропорциональный ответ протестующим

    Несколько десятков политзаключенных обвиняют в участии в массовых беспорядках или применением насилия против сотрудников милиции. По мнению правозащитников, мирные акции протеста не представляли угрозы национальной или общественной безопасности. Отдельные случаи насилия в отношении милиции требуют отдельной правовой квалификации - в контексте самообороны от непропорциональных действий силовиков.

    Автор: Янина Мороз


Смотреть видео 04:25

Немецкие политики: Процесс над Бабарико - часть стратегии подавления

Аудио- и видеофайлы по теме

Олигархи под ударом, или Какими будут новые санкции ЕС против Кремля?  

Акция с фонариками провалилась? - Что говорят эксперты о тактике ФБК  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Новые санкции ЕС за Навального: что нужно о них знать  

Как немцы сдают квартиры во время пандемии  

Глава МИД Германии выступил за санкции в отношении России  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно