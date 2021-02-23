"Красава" о Лукашенко, Навальном, протестах в Беларуси и России

Видео о репрессиях в белорусском футболе открыло 2021 год в YouTube-блоге "Красава" бывшего футболиста Евгения Савина. Выпуск набрал уже около миллиона просмотров. В ролике действующие и бывшие игроки и менеджеры белорусских футбольных клубов рассказывают о том, как их запугивали, били, сажали в СИЗО на Окрестина. В интервью DW Савин рассказал, какая история его поразила больше всего, чем похожи события в Беларуси и России, и что он думает об Александре Лукашенко и Алексее Навальном.

DW: Видео про жесть в белорусском футболе на фоне протестов в стране вышло у тебя первым в этом году. Да еще и такой большой почти двухчасовой выпуск. Был какой-то месседж в том, что этой темой ты открыл 2021 год на своем YouTube-канале?

Евгений Савин

Евгений Савин: Какого-то глобального месседжа не было. Так совпало, что пока мы снимали и монтировали видео, в России тоже начались протесты. Оно вышло как раз в первую волну протестов за Алексея Навального. Но это абсолютная случайность.

Просто на новый год я находился в Беларуси с семьей. Естественно, обо всех беспорядках августа я знал, потому что моя семья - граждане Беларуси. Я просто в этом фильме показал, по сути, ситуацию в стране через футбол, через спорт. Ситуация, честно скажу, шокировала даже меня. Хотя я обо всем знал, но, погружаясь с каждым героем в те дни, слушая их истории… Когда детский тренер возвращается домой, а его ни за что на ровном месте "принимает" ОМОН и затем избивают в изоляторе на Окрестина, - это какое-то безумие.

И поверьте, что еще многие и о многом не рассказали. Я-то уехал в Россию, а они остались в Беларуси. Они очень многое не дорассказали - как именно над ними издевались, что заставляли делать. Я не представляю, почему и за что над своим народом можно так издеваться. Если мы берем спортсменов, то отстранять от сборной, выгонять из клубов за выражение гражданской позиции - это ужасно.

Отношение к Лукашенко, рассказы не на камеру, спорт и политика

- То есть не на камеру люди были готовы рассказать больше?

- Да. Кроме того, игроки сборной испугались говорить, в том числе, Станислав Драгун, который был капитаном и которого отстранили от сборной. Они просто побоялись. И у меня некоторые дополнительные спикеры были привязаны к ним. Я их в итоге не вставлял в выпуск, но они на камеру говорили какие-то обычные вещи, а без камер рассказывали, например, как юноше 14 лет засовывали в рот белорусский флаг.

Хотя он даже на митинги не ходил. Его тошнило на сапоги омоновцев и его заставляли все это вытирать. Ну, там короче кошмар, реально кошмар. Всем демонстративно показывали: "Хотите перемен? Против режима? Вот, получайте".

- Да, жесть…

- На полном серьезе, там просто жесть. Меня вчера в самолете спросил мужчина: "Жень, как с тем повешенным фанатом ситуация сложилась?". Я ответил, что пока режим не сменится, естественно, никакого нормального расследования не будет. Поэтому я очень рад, что в России обратили внимание на белорусскую проблему. Я бы даже сказал, катастрофу, государственный террор, который там присутствовал и присутствует.

- В твоем выпуске много и рассказов про различные репрессии. А тебя самого какая история поразила больше всего?

- Если мы говорим именно про футбольные репрессии, то безусловно Шкурин (нападающий московского ЦСКА Илья Шкурин отказался играть за сборную Беларуси при Лукашенко. - Ред.), как его хотели наказать, отправив в армию. Безусловно, Драгун, который в своем посте в Instagram, по большому счету, просто высказался против насилия, чтобы людей перестали бить. За это его отстранили от сборной на самый важный матч и запугали настолько, что он мне лично говорил: "Жень, я боюсь, я не буду говорить".

Я даже сделал скриншоты переписки, где он говорит: "Мне страшно признаться, но я боюсь". И мы после этого рассказываем, что спорт вне политики. В Беларуси спорт точно в политике. Наверное, какие-то санкции должны быть применены к федерации футбола (Беларуси. - Ред.), потому что то, что там происходит, - это безумие.

- Вообще ведь в России долгое время у Лукашенко был довольно неплохой имидж - эдакого добротного хозяйственника. А ты помнишь, как к нему относился до августа прошлого года?

- Согласен, что его все называли шутливо "батькой". Он и на тракторе проедет, и корову подоит. Но мне кажется, что когда человек больше 20 лет рулит маленькой страной и, по сути, там один центр силы и больше никого, то он уже теряет ориентиры. И как только он потерял свои позиции, то показал, какими методами готов бороться с людьми. А эти методы оказались жестокими и даже ужасными.

Раньше я к нему относился плюс-минус нейтрально, но после августа я вообще не представляю, как может не быть перемен. Поэтому я очень надеюсь, что в Беларуси, в которую я очень хочу возвращаться со своей семьей, будут перемены.

- В своем видео ты спрашивал белорусского футбольного блогера о том, в какой момент он решил делать не только развлекательный контент, но и говорить о серьезных, общественно-политических темах. А что сам ответишь на этот вопрос?

- Выпуск про Беларусь, наверное, первый, где, к сожалению, появилось много политики. "К сожалению" - потому что там политика конкретно зашла в спорт и были жесткие репрессии.

Я где-то год-полтора назад поймал себя на мысли, что да, круто бегать, делать челленджи, интервью с футболистами. Но в российском футболе очень много проблем, которые также зачастую связаны с политикой. По большому счету, футбол в России - это и есть Россия: бюджетные деньги, непонятные руководители, чья задача только освоить эти деньги. Это очень похоже на многие ситуации в стране: коррупция, круговая порука, связи решают все.

У меня был выбор: остаться гламурным попсовым блогером, который будет вхож во все клубы и будет всех облизывать. Либо миксовать, показывая и футболистов, и то, какие проблемы бывают в футболе. Я выбрал второй путь и нисколько об этом не жалею. Может быть, в какие-то клубы мне закрыта дорога, потому что я не облизываю тот же "Зенит" с 18 миллиардами бюджетных денег "Газпрома". Я не боюсь их критиковать, и за это они меня, наверное, не любят. Но я лучше буду самим собой и буду говорить правду. Иначе я просто закрою канал.

Протесты в России, Навальный, Дзюба и Путин

- Ты упомянул, что твой белорусский выпуск совпал с протестами в России. По ощущениям, насколько происходящее в России похоже на события в Беларуси?

- Когда люди вышли, это очень было похоже на Беларусь. Но потом, уже имея перед глазами белорусский опыт, в России (власти. - Ред.) поступили хитрее и не стали никого демонстративно избивать, убивать на глазах у других людей. Все-таки белорусская жесть выходила за рамки вообще всего. Что будет дальше, посмотрим. Не знаю, какая ситуация будет весной, что будет в спорте. Если будут такие же репрессии, конечно же, я возьму камеру и буду снимать. Иначе будет нечестно, и "Красава" не будет красавой.

- Как думаешь, кто из российских футболистов мог бы последовать примеру Шкурина или Драгуна?

Артем Дзюба в матче ЧМ-2018

- Это хороший вопрос. Есть (экс-капитан сборной России. - Ред.) Игорь Денисов, который недавно высказался (за освобождение Навального. - Ред.), но он уже бывший футболист. Сложно сказать. Мы видели, как тот же Артем Дзюба на встрече с Владимиром Путиным говорил спасибо за чемпионат мира, что, мол, мальчишки теперь пошли играть в футбол.

Это, конечно, круто из уст капитана сборной, но Дзюба, как и все мы, знает, сколько проблем в российском футболе, и как эти мальчишки не доходят до профессионального футбола, потому что коррупция у тренеров, потому что не выстроена система, потому что на бюджетные бабки легче кого-то купить, чем вырастить своего. Но Артем Дзюба об этом Владимиру Владимировичу не сказал, а просто мило поулыбался. Не знаю, кто из футболистов высказался бы против действующего режима и против репрессий, но наверняка не Дзюба.

- Если российские футболисты и высказываются о политике, то чаще в провластном ключе. Ты сам был футболистом - как считаешь, почему так происходит?

- На самом деле, все просто. Если ты игрок сборной, то, скорее всего, играешь за успешный российский клуб. А значит, получаешь большую зарплату, по сути, от государства, ведь это бюджетные деньги. По большому счету, ты аффилирован с властью, потому что она тебе платит деньги. Ты играешь в сборной, у тебя огромная зарплата, ты и молодой и у тебя вся жизнь впереди - и на фига тебе залупаться. Они тебе платят и рассказывают, что говорить и как думать. Очень похоже на Беларусь, где тоже единицы частных клубов, да частным тоже не нужны проблемы.

- И последний короткий вопрос: Навальный - красава?

- Это сложный вопрос для меня, потому что я не глубоко в политике. Но то, что у нас в России действительно очень многое зависит от небольшой кучки людей, что у нас практически нет независимой журналистики и оппозиции, - это правда. Легитимных выборов, наверное, как многие говорят и как я могу исходя из своего небольшого опыта сказать, скорее всего, тоже нет.

Красава лично он, или нет, сложно сказать - я с ним не знаком. Но скажу так: со многим из того, что говорит и показывает в своих роликах Навальный, я согласен.

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