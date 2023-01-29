В Курскую область прибудут дополнительные подразделения

На 341-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 30 января (время московское).

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В ближайшие дни в Курскую область прибудут новые подразделения для защиты государственной границы, заявил губернатор региона Роман Старовойт на оперативном совещании областного правительства. "Необходимо оказать всестороннюю поддержку по приему, размещению и обустройству дополнительных сил и средств, которые пребывают на территорию региона с тем, чтобы наши военнослужащие максимально быстро приступили к выполнению задач по защите государственной границы и обеспечению безопасности на территории Курской области", - указал он.

ФСБ задержала подростков из-за повреждения инфраструктуры РЖД на Курском направлении

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Управление ФСБ по Москве и Московской области заявило о задержании трех подростков из Чехова, "повредивших транспортную инфраструктуру на железнодорожном перегоне Курского направления". "Учащиеся 8-го класса посредством мессенджера Telegram вступили в контакт с неизвестными лицами, которые за денежное вознаграждение предложили повредить объекты транспортной инфраструктуры РЖД", - цитирует "Интерфакс" заявление ведомства. По данным УФСБ, школьники прибыли в назначенное место и исполнили поручение злоумышленников, осуществив видеосъемку своих противоправных действий на камеру мобильного телефона в целях подтверждения факта совершения преступления и получения за это денежных средств". В настоящее время устанавливаются детали инцидента и решается вопрос о привлечении задержанных к уголовной ответственности. В УФСБ также указали, что в зависимости от обстоятельств совершенные действия квалифицируются по ст. 205 УК России "Террористический акт" или ст. 281 УК России "Диверсия", которые предполагают лишение свободы от десяти лет до пожизненного срока, в том числе для лиц, достигших 14-летнего возраста.

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк резко раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) и его главу Томаса Баха (Thomas Bach) в связи с их возможным решением допустить спортсменов из РФ и Беларуси к соревнованиям под нейтральным флагом. "МОК - промоутер войны, убийств и разрушений... МОК с удовольствием смотрит на то, как Россия уничтожает Украину, а затем предлагает России трибуну для рекламы геноцида и поощряет дальнейшие убийства", - написал он в Twitter . Ранее Бах не исключил участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024 в Париже под нейтральным флагом.

Минобороны Великобритании: Возможна новая волна мобилизации в РФ

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Судя по всему, российские власти не исключают возможности проведения еще одной волны мобилизации в рамках , отмечает Минобороны Великобритании в очередном обзоре текущей ситуации в войне РФ против Украины. В опубликованной в Twitter сводке ведомство указывает на сообщения СМИ от 22 января, согласно которым российские пограничники препятствовали выезду из РФ киргизских трудовых мигрантов с двойным гражданством, заявляя им, что их фамилии внесены в мобилизационные списки. На следующий день, 23 января, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что указ о "частичной мобилизации" продолжает действовать, подчеркнув, что данный документ по-прежнему необходим для поддержания работы Вооруженных сил, напоминают в Лондоне. "Российское руководство, скорее всего, продолжает искать пути обеспечения большой численности личного состава, необходимого для любого крупного наступления в Украине в будущем, сводя при этом к минимуму внутренние разногласия в обществе", - считает британская разведка.

"Страх сменился апатией": как мобилизация изменила россиян To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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Украина хочет вступить в Евросоюз в течение двух лет, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью Politico . "Мы ожидаем, что в этом году, в 2023-м, мы можем уже проводить этот предварительный этап переговоров", - отметил он. Как пишет издание, это расходится с точкой зрения ЕС, который пытается сохранить план вступления Украины в гораздо более поздней перспективе. В частности оно указывает на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, считающего, что до вступления Украины в ЕС могут пройти десятилетия. Данная тема, без сомнения, будет доминировать на дискуссиях в рамках исторического саммита ЕС-Украина, который впервые пройдет на украинской земле, отмечают далее журналисты.

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В Херсоне слышны взрывы, передает телеканал "Суспильне" со ссылкой на своих корреспондентов. Кроме того, о звуках взрывов сообщают жители Очакова Николаевской области, указывает телеканал.

В России объявили вознаграждение за уничтоженные в Украине западные танки

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Российская компания "ФОРЭС", специализирующаяся на оборудовании для нефтяных скважин, назначила денежное вознаграждение за уничтоженные или захваченные в Украине танки Abrams и Leopard, которые страны Запада обещают поставить Киеву. Компания оценила "первый трофейный уничтоженный" танк в 5 млн рублей, а каждый последующий - в 500 тыс. рублей. Помимо этого, "ФОРЭС" назначила вознаграждение в размере 15 млн рублей за сбитые самолеты F-15 и F-16, которые Запад также может поставить в Украину.

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Дешевое зерно из Украины доставляет все больше проблем фермерам из восточноевропейских стран Евросоюза. Это вызвано тем, что из-за облегчения торговли с Украиной на фоне войны России против этой страны значительная часть вывозимых из Украины кормов и продовольствия стала оседать в Болгарии, Чехии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии, что создает проблемы для местных фермеров, следует из обнародованного совместного доклада этих шести стран ЕС.

"В настоящее время появляется все больше признаков того, что этот прирост, если его не ограничить, может создать серьезные трудности для производителей ЕС в аграрном секторе", - отмечается в документе. Министры сельского хозяйства стран Евросоюза 30 января обсудят в Брюсселе создавшуюся ситуацию в аграрном секторе и возможные решения проблемы.

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Война России против Украины и введение санкций против Москвы нанесли финансовый ущерб экономике Монголии, включая падение доходов авиакомпаний и проблемы с импортом необходимых российских товаров, заявил премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюн-Эрдэнэ в интервью The Financial Times. Он отметил, что фактически Монголия страдает от двойных санкций.

Во-первых, авиакомпании, летавшие прежде из Европы в Азию через воздушное пространство РФ, пролетали и над территорией Монголии, за что платили Улан-Батору "навигационные сборы", но введенные Москвой контрсанкции заставили многие европейские авиакомпании облетать российскую территорию над Северным полюсом, либо по южному маршруту через Центральную Азию и Турцию. "Во-вторых, мы импортируем топливо из России, и поскольку российские энергетические компании и банки находятся под санкциями, мы сталкиваемся с проблемами оплаты", - пояснил Оюн-Эрдэнэ.

"Ситуация в Украине - это не просто конфликт между двумя странами. Это оказывает негативное и огромное влияние на мировую экономику и особенно на малые страны, не имеющие выхода к морю, включая Монголию", - подчеркнул монгольский премьер.

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Россия, по словам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, в настоящее время исключает переговоры с правительством в Киеве и Западом. "После обещания США поставить Украине боевые танки бессмысленно разговаривать с Киевом или его "кукловодами"", - цитирует Рябкова российское информационное агентство РИА "Новости".

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Южную Корею усилить военную поддержку Украины. "Если мы не хотим, чтобы автократия и тирания победили, тогда (украинцам) нужно оружие, это реальность", - сказал Столтенберг в своем выступлении в Сеуле. Однако Южная Корея по закону не может поставлять оружие странам, вовлеченным в военные конфликты, заявил в ответ президент страны Юн Сок Ёль. Столтенберг в своем выступлении указал на такие страны, как Германия, Швеция и Норвегия, которые придерживались аналогичной политики, но с тех пор изменили ее. Южная Корея с начала войны подписала контракты на поставку сотен танков, самолетов и другого вооружения для Польши, члена НАТО, и направила гуманитарную помощь Украине, отмечет агентство Reuters.

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Задержки с предоставлением Киеву западных систем дальнего огня, передовых систем ПВО и танков ограничили способность Украины использовать возможности для более масштабных контрнаступательных операций, связанных с недостатками и неудачами российских военных операций, полагают в Институте изучения войны (ISW). Нерешительность Запада в отношении поставок оружия в военное время недостаточно учитывала предсказуемое требование перевести Украину с советских систем на западные, отмечают аналитики.

Кроме того, среди факторов, которые способствовали задержке контрнаступлений, называются военные и политические решения украинского руководства. "ISW не готов признать, что все украинские военные решения были оптимальными", - говорится в традиционном аналитическом отчете военных экспертов.

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Россия не станет применять ядерное оружие в ходе войны в Украине, полагает глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen). Владимир Путин знает, "что он не может использовать ядерное оружие, потому что тогда он потеряет поддержку своего самого важного партнера - Китая, который предостерег от использования ядерного оружия", высказал он свое мнение в интервью газетам Rheinische Post и General-Anzeiger. "Этим он не будет рисковать. Без Китая Россия изолирована в мире", - заявил Хойсген, объяснив угрозы Путина применить ядерное оружие прежде всего тем, чтобы "запугать нас в Германии и Европе".

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В Польше в секретном месте функционирует крупная ремонтная база, которая занимается восстановлением поврежденной украинской артиллерии и бронетехники, пишет The Wall Street Journal . По данным издания, прежде чем попасть на этот завод, место расположения которого газета не раскрывает, каждая единица техники должна пройти несколько уровней проверки безопасности, а на ремонт может уйти до двух месяцев.

Работающее в три смены предприятие принадлежит государственной оборонной компании Polish Armaments Group, за работой следят вооруженные офицеры Агентства внутренней безопасности, которым поручено выявлять потенциальные диверсии, рассказывается в репортаже The Wall Street Journal.

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Президент России Владимир Путин, по словам экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, лично угрожал ему ракетным ударом незадолго до начала войны в Украине. "В какой-то момент он фактически пригрозил мне и сказал: "Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту" или что-то в этом роде", - рассказывает Джонсон в документальном фильме BBC, который будет показан в 30 января.

"Судя по очень спокойному тону голоса и отрешенному виду, который у него был, я думаю, что он просто подыгрывал моим попыткам склонить его к переговорам", - полагает Борис Джонсон.

В Харькове ракета попала в жилой дом

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Российские войска обстреляли Харьков, одна из ракет попала в жилой дом в Киевском районе в центре города, сообщает глава местной администрации Олег Синегубов . По предварительным данным властей, это была ракета С-300. "В здании пожар. Сильные повреждения", - указал мэр Харькова Игорь Терехов. Позднее он добавил , что имеется информация об одном погибшем и трех пострадавших.

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Силы РФ не прекращают попытки штурма в Донецкой области, ситуация на Бахмутском и Угледарском направлениях остается "очень жесткой", указал в вечернем обращении к согражданам президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, "враг не считает людей и несмотря на многочисленные свои потери сохраняет высокую интенсивность атак", а "в некоторых своих войнах Россия теряла в целом меньше", чем под Бахмутом.

В Херсоне из-за обстрелов в Днепр попали нефтепродукты

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Пожарные разбирают завалы на месте попадания российской ракеты в Херсоне 29 января Фото: Genya Savilov/AFP(Getty Images

Из-за российских ударов по Херсону, произведенных днем 29 января, оказались повреждены два судна, находившиеся в Херсонском порту и "принадлежащие иностранным компаниям", сообщила местная ОВА. Среди прочего, снаряд пробил корпус и место хранения топлива на одном из кораблей, из-за чего произошла утечка нефтепродуктов в Днепр, указали власти.

По данным ГСЧС Украины, в городе из-за обстрелов за день возникло как минимум пять крупных пожаров, а один из снарядов попал в окно местной больницы.

Хроника событий 29 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 29 января 00.00 - 13.59 >>>

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