На 340-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 29 января (время московское).

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган впервые заявил, что Турция может одобрить присоединение Финляндии к НАТО без увязки с приемом Швеции. Комментарий прозвучал во время показанной по телевизору встречи политика с молодыми избирателями. "Если потребуется, мы можем дать другой ответ в отношении Финляндии. Швеция будет шокирована, когда мы дадим другой ответ применительно к Финляндии", - отметил турецкий лидер. Он повторил свое требование к Швеции выдать "террористов". Речь идет о членах запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). "Если вы действительно хотите вступить в НАТО, вы вернете нам этих террористов", - сказал Эрдоган.

++21.00++

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора лично поздравил экс-генерала НАТО Петра Павела с победой на президентских выборах в Чехии. "Поблагодарил его и чешский народ за неослабевающую поддержку. Пригласил с визитом в Украину", - написал глава украинского государства в Twitter.

Ранее Павел рассказал в эфире чешского телеканала CNN Prima News, что собирается весной посетить Украину вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

++20.00++

Число жертв ракетного удара ВСУ по мосту под Мелитополем в контролируемой российскими военными части Запорожской области выросло до пяти человек, написал в Telegram-канале представитель назначенной РФ "администрации" региона Владимир Рогов. По его словам, еще четыре человека ранены, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Украинское командование пока не комментировало информацию об ударе.

Российские власти сообщают об обстреле Белгородской области

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В Белгородской области под обстрел со стороны Украины попало село Долгое Валуйского городского округа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, никто из местных жителей не пострадал, повреждения получил один частный дом.

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При ракетном ударе ВСУ по мосту через реку Молочную в Мелитопольском районе Запорожской области погибли четыре человека, написал в Telegram-канале назначенный РФ "врио губернатора" аннексированного региона Евгений Балицкий. По его словам, еще пять человек получили ранения, им оказывается необходимая медицинская помощь. Ранее представитель назначенной РФ "администрации" Владимир Рогов сообщил, что суммарно украинскими военными было выпущено три ракеты HIMARS, одну из них удалось сбить.

++18.55++

В результате артиллерийского обстрела жилых кварталов Херсона 29 января погибли три человека, еще шестеро получили ранения, сообщает в Telegram-канале областная военная администрация. По ее данным, из-за российской атаки поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры: Херсонская областная клиническая больница, школа, автостанция, почтовое отделение, банк и жилые дома. Среди пострадавших - медсестра и работница буфета, которые на момент атаки находились в областной больнице. Обе женщины получили ранения средней степени тяжести.

Хойсген: Поставки истребителей в Украину - адекватная мера

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Кристоф Хойсген (фото из архива) Фото: Annegret Hilse/Reuters-Pool/dpa/picture alliance

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности и многолетний советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) по внешнеполитическим вопросам Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen) выступает за поставки истребителей в Украину для ее защиты от России. "Я думаю, что поставка истребителей является адекватной мерой для более эффективной защиты Украины от атак россиян", - сказал Хойсген в эфире немецкого телеканала ARD. По его словам, речь может идти об американских истребителях F16 или боевых самолетах советского производства из старых запасов ГДР. Другие страны, согласно международному праву, могут поставлять Украине оружие, в том числе боевые танки, а также боевые самолеты, отметил Хойсген.

++17.50++

Российские войска днем ударили по Черниговской области из артиллерии и минометов, сообщает Оперативное командование "Север" в Telegram . Отмечается, что в районе села Хреновка зафиксировано восемь попаданий, предположительно из миномета калибром 120 мм, а в районе села Красный Хутор - три попадания, предположительно из самоходной артиллерийской установки. В обоих случаях - потерь среди личного состава и техники нет. Информация о жертвах среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры не поступала.

Власти Херсона сообщили об обстреле города, есть погибшие и раненые

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По предварительной информации городского совета Херсона, в результате обстрела города один человек погиб, двое получили ранения. "Всего по состоянию на 14.00 часов было совершено семь обстрелов. Попадания произошли в складские помещения, больницу, автостанцию, школьную площадку, также в городе повреждены здания и транспортные средства", - говорится в сообщении совета в Telegram.

++16.45++

Украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS по автомобильному мосту через реку Молочную в контролируемой российскими войсками части Запорожской области, сообщил представитель назначенной РФ "администрации" Владимир Рогов в Telegram-канале. По его словам, в результате удара есть погибшие и раненые.

++16.30++

Херсон попал днем под массированный обстрел российской артиллерии, сообщает Херсонская ОВА. "Враг бьет по жилым кварталам города. На данный момент известно о многих пострадавших: раненых и погибших", - говорится в сообщении в Telegram-канале . По данным министерства здравоохранения Украины, обстреляна, в частности, областная клиническая больница, ранена медсестра.

++16.05++

В Донецкой области за минувшие сутки в результате российских обстрелов погибли четверо мирных жителей: трое - в Константиновке и один - в Бахмуте, сообщил глава ОВА Павел Кириленко в Telegram-канале . Кроме того, 17 гражданских получили ранения. По данным украинской стороны, к утру 29 января общее число мирных граждан Донецкой области, убитых российскими военными, составило 1334 человек - без учета жертв в Мариуполе и Волновахе, установить число которых в настоящее время невозможно. Еще 2929 человек в области получили ранения.

Украинские военные прибыли на обучение в Великобританию

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Украинские военные прибыли в Великобританию для обучения управлению танками Challenger 2, сообщает Минобороны Соединенного Королевства. В заявлении ведомства в Twitter указано, что передача Киеву этих танков Великобританией и партнерами свидетельствует о силе поддержки Украины на международном уровне.

++15.10++

Российские войска ночью обстреляли Херсон из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град", сообщила областная военная администрация в Telegram . Отмечается, что в результате атаки разрушено здание коммунального транспортного предприятия, а также повреждены около 10 городских транспортных средств и четыре жилых дома. Пострадавших среди людей нет. В целом за прошедшие сутки Херсонскую область обстреляли 36 раз, сообщила ОВА. По данным властей, для ударов по области и Херсону войска РФ использовали артиллерию, РСЗО, минометы и танки. Четыре удара пришлись на гражданскую инфраструктуру Херсона. Один человек получил ранения.

++14.25++

Поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе Курской области вновь попал под обстрел украинских сил, утверждает губернатор региона Роман Старовойт. Никто не пострадал, однако повреждены линии энергоснабжения, из-за чего без электричества остались сам поселок и соседнее село Волфино, указал Старовойт.

Северная Корея отрицает поставки вооружений для ЧВК "Вагнер"

++14.05++

Северная Корея утверждает, что не снабжала Россию вооружениями. Тем самым КНДР отвергла заявления США о передаче Пхеньяном ракет российской частной военной компании "Вагнер".

Вашингтон 26 января объявил ЧВК Вагнера транснациональной преступной организацией и ввел санкции в отношении связанных с ней людей и компаний. При этом поставки оружия для ЧВК из Северной Кореи были названы нарушением резолюции Совбеза ООН. На фото, обнародованных американской разведкой, по заявлению Соединенных Штатов, изображено, как российские автомобили пересекают границу КНДР, загружают ракеты и возвращаются в Россию.

"Попытка очернить образ (Северной Кореи. - Ред.), сфабриковав несуществующую вещь, является серьезной провокацией, которую нельзя допустить и которая не может не вызвать реакции", - пригрозил в этой связи Квон Чон Гун, генеральный директор Департамента по делам США в КНДР.

Хроника событий 29 января 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 28 января 14.00 - 23.59 >>>

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