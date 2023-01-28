Киев обсуждает с Западом поставки авиации и ракет

На 339-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 28 января (время московское).

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Украина ведет в ускоренном режиме переговоры с западными странами о передаче Киеву авиации и дальнобойных ракет, сообщил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. "Думаю, что мы в короткое время выйдем на следующие инструменты, то есть на авиацию и на ракеты повышенной дальности", - сказал он в эфире телеканала FREEДOM. По словам Подоляка, эти виды вооружения нужны Киеву в том числе для поражения тыловой инфраструктуры и артиллерийских складов российских вооруженных сил в аннексированном Крыму. Он добавил, что "партнеры все это понимают", но не могут "отказаться от своего некоторого консерватизма" из-за страха перед изменениями мировой архитектуры на фоне войны в Украине. Подоляк подчеркнул, что с этим нужно работать, в частности, показывать "реальные картинки этой войны", а также "четко ежедневно рассказывать" о необходимости предоставления нового западного вооружения.

Минобороны РФ сообщило об ударе ВСУ по больнице в Новоайдаре

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Утром 28 января ВСУ нанесли "намеренный удар" из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по больнице в оккупированном поселке Новоайдар на территории самопровозглашенной "Луганской народной республики" ("ЛНР"), сообщило Минобороны РФ. "В результате попадания реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью в здание погибли 14 и получили ранения различной степени тяжести 24 пациента больницы и медицинский персонал", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в обстрелянном медицинском учреждении гражданские и военные врачи много месяцев оказывали необходимую помощь местному населению и военнослужащим.

Власти Украины официально удар не подтверждали, однако ранее глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай написал , что "что-то не так с больницей, где рашистов лечили". По его словам, там десятки погибших.

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Памятник Пушкину планируют демонтировать в селе Беленченковка Миргородского района Полтавской области, сообщает украинское издание Kolo.news . По его данным, соответствующее решение накануне принял исполнительный комитет городского совета Гадяча, к которому административно относится село. После демонтажа монумент передадут на временное хранение в Гадячский историко-краеведческий музей.

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Количество раненых в результате утреннего обстрела Константиновки Донецкой области возросло до 14 человек, сообщил глава военной администрации региона Павел Кириленко в Facebook . Он призвал местных жителей эвакуироваться. "Константиновка - город, относительно удаленный от линии фронта, однако все равно он постоянно страдает от вражеских ударов. Каждый, кто до сих пор остается в городе, подвергает себя смертельной опасности - россияне бьют по гражданским, потому что не способны бороться с украинской армией", - написал Кириленко.

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Ларс Клингбайль (фото из архива) Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture-alliance

Сопредседатель правящей в ФРГ Социал-демократической партии (СДПГ) Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) выступил в защиту действий канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) при принятии решения о поставках боевых танков в Украину. Шольца и правительство Германии обвиняли в нерешительности в этом вопросе, однако, по мнению Клингбайля, было правильно провести консультации с американскими и европейскими партнерами. "Я ожидаю, что общество будет немного терпеливее", - отметил политик на мероприятии СДПГ в Лейпциге.

Глава Еврокомиссии: Украина должна победить в войне

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Незадолго до своей поездки в Киев председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в очередной раз заверила Украину в долгосрочной поддержке со стороны ЕС. "Мы стоим на стороне Украины без каких-либо "если" и "но", - сказала фон дер Ляйен на мероприятии своей партии, Христианско-демократического союза (ХДС), в Дюссельдорфе. Она добавила, что Украина "борется за наши общие ценности, борется за соблюдение международного права и принципов демократии, поэтому Украина должна победить в этой войне". Одновременно фон дер Ляйен призвала власти Германии к последовательному переходу на возобновляемые источники энергии ради улучшения климата, а также ограничения доходов Москвы. "Возврата к зависимости от российского ископаемого топлива не может быть ни при каких обстоятельствах", - подчеркнула она.

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал готовность Международного олимпийского комитета (МОК) вернуть россиян и белорусов на международные соревнования. "МОК предлагает миру продвижение насилия, массовых убийств, разрушений. И поэтому настаивает, что российские спортсмены должны участвовать в соревнованиях как безусловные "послы смерти"... Спорт не бывает вне политики - спорт продвигает ее. Следовательно, МОК продвигает человеконенавистническую политику РФ", - написал Подоляк в Twitter.

Ранее руководитель МОК Томас Бах (Thomas Bach) допустил, что российские и белорусские спортсмены могли бы принять участие в Олимпиаде-2024 в Париже под нейтральным флагом.

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Истребитель F-16 ВВС США (фото из архива) Фото: Ssgt. Trevor T. Mcbride/U.S. Air/ZUMA Wire/imago images

Украина хотела бы получить от международных союзников 24 истребителя в рамках нового пакета военной помощи, пишет испанская газета El Pais со ссылкой на официального представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната. По его словам, речь идет о двух группах истребителей, в каждой из которых будет по 12 самолетов. Приоритетом для Украины являются американские истребители F-16, однако также рассматриваются французские боевые самолеты Rafale и шведские Gripen, рассказал Игнат. При этом он отметил, что в краткосрочной перспективе Киев не сможет рассчитывать на эти самолеты на поле боя, поскольку на обучение пилотов и команд наземного обслуживания нужно не менее полугода.

Власти: В Константиновке растет число раненых после ракетного удара

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Число раненых в результате ракетного удара, нанесенного войсками РФ по городу Константиновка в Донецкой области утром 28 января, выросло до шести человек, сообщает Офис генерального прокурора Украины. "В результате атаки оккупационных войск погибли двое мужчин и женщина. Шесть горожан получили травмы разной степени тяжести. В настоящее время они доставлены в больницу, где им предоставляется квалифицированная помощь", - говорится в сообщении. Точное количество пострадавших устанавливается. Отмечается, что при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

Как сообщает Национальная полиция, по предварительным данным, российские войска попали в жилищный сектор ракетой С-300. Удар был нанесен около 9.15 по местному времени. "В результате атаки погибли мужчины в возрасте 33 и 36 лет и 70-летняя женщина, переселенка из Бахмута. Количество раненых растет ежеминутно", - пишет полиция.

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Израиль поддерживает Украину в войне против России в большем масштабе, нежели известно общественности, заявил в интервью изданиям Funke Mediengruppe израильский посол в Германии Рон Просор. Израиль помогает Украине, "но за кулисами и гораздо больше, чем известно", - отметил дипломат. Он призвал с пониманием относиться к сдержанной позиции, которую занимает его страна в этом вопросе. "У нас россияне в Сирии. Как вы знаете, израильская армия регулярно пресекает поставки вооружений из Ирана в Сирию и Ливан. Среди них - иранские беспилотники и ракеты, которые Россия использует в Украине", - указал Просор. Вторым обстоятельством, в силу которого Израиль вынужден действовать тихо, он назвал наличие в России большой еврейской общины.

Канцлер Германии Шольц пообещал взвешивать все шаги по Украине

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На фоне решения направить Украине немецкие боевые танки Leopard 2 канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) пообещал тщательно взвешивать все шаги по Украине и никогда не выпускать из виду безопасность ФРГ. Как заявил он в видеообращении, опубликованном в Twitter, поставки вооружения Киеву "всегда будут предметом согласования, взвешивания и координации". "Это принцип, которого придерживается правительство", - сказал Шольц. Нельзя допустить, чтобы Россия меняла международные границы с помощью силы, добавил он. По словам канцлера, многие жители Германии хотят "мира в Европе, чтобы война не приближалась, чтобы правительство и канцлер сохраняли самообладание". "Именно это я вам обещаю", - подчеркнул Шольц.

Хроника событий 28 января 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 27 января 14.00 - 23.59 >>>

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