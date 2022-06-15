 Без улиц Пушкина: как в Украине избавляются от ″имперских маркеров″ | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 15.06.2022

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Украина

Без улиц Пушкина: как в Украине избавляются от "имперских маркеров"

Из украинских городов на фоне войны исчезают памятники и названия улиц, связанных с Россией и ее историей и культурой. Эксперты предостерегают от поспешных и радикальных действий.

Памятник Пушкину в Одессе

Памятник Пушкину в Одессе

После вторжения России в Украину почти ежедневно представители местного самоуправления того или иного украинского населенного пункта заявляют, что хотят демонтировать памятник или переименовать улицу, как-то связанную с Россией или ее историей. Именно к компетенции местных властей относится принятие решений о том, какие культурные объекты или топонимы должны размещаться на территории, за которую они отвечают.

"Одесса понесла свои потери в этой войне. И мы не хотим иметь ничего общего с государством, которое сегодня пытается стереть наш город, нашу страну с лица земли. В частности, речь идет о названиях улиц, никак не связанных с историей Одессы!", - заявил недавно мэр Одессы Геннадий Труханов. И написал на своей странице в Facebook, что считает нужным переименовать такие одесские улицы, как Новомосковская, Бородинская, Курская, Воронежская, Чапаева и другие.

памятник дюку де Ришелье в Одессе

Вот так сейчас из-за вторжения России выглядит памятник дюку де Ришелье в Одессе

Одесса - не единственный пример. В Николаеве и Тернополе местные власти уже убрали из публичного пространства памятники Пушкину, в Полтаве демонтировали семь монументов деятелям СССР и России, в том числе писателю Горькому. В Киеве запустили процесс переименования улиц и станций метро, связанных с российской историей и культурой.

Сотни улиц Пушкина

Министерство культуры и информационной политики Украины даже создало Экспертный совет по декоммунизации и дерусификации, чтобы упорядочить начавшиеся на местах процессы избавления от советского и российского имперского прошлого. Это совещательный орган, в который должны войти известные историки, культурологи, писатели, издатели.

"Мы - за упорядочение подходов к топонимике, переносу памятников. Мы - европейское толерантное государство, поэтому должны действовать в соответствии с общественными обсуждениями и буквой закона. Наш главный месседж - с помощью этого совета показать, что корректное экспертное обсуждение возможно", - пояснил в интервью DW министр культуры и информполитики Александр Ткаченко.

Александр Ткаченко (фото из архива)

Александр Ткаченко (фото из архива)

По его словам, Экспертный совет будет предоставлять рекомендации о том, какие именно достопримечательности и объекты топонимики, связанные с российской имперской и советской историей и культурой, следует убрать из публичного пространства. После 2015 года, когда было принято соответствующее законодательство, Украина взяла курс на декоммунизацию и отграничение культурного наследия тоталитарного режима. Ревизии же, как их называют специалисты, российских имперских маркеров на национальном уровне в Украине не происходило.

В то же время таких маркеров, по мнению Ткаченко, в Украине осталось немало: "Вряд ли в какой-то европейской стране вы увидите сотни улиц Пушкина. Конечно, они должны быть только там, где это уместно. Поэтому в общинах идут дискуссии, например, уместно ли существование памятника Екатерине II в Одессе, или как местная община относится к памятнику Булгакову в Киеве. Но все это должно происходить с привлечением экспертов".

Диалог вместо черно-белого восприятия

Ожидается, что Экспертный совет начнет работу уже в ближайшие дни. Сейчас согласуется список экспертов, которые в него войдут. Среди них и руководитель культурно-художественного центра Национального университета "Киево-Могилянская академия" Владислава Осьмак. Она считает, что обществу нужен диалог по поводу прошлого и совет может стать местом для него.

памятник Михаилу Булгакову в Киеве

В Украине спорят о роли Михаила Булгакова в украинской культуре

"Как и в обществе, единства в вопросах культуры и истории нет и среди экспертов: кто-то защищает проявления русской культуры, кто-то настроен радикально, чтобы под корень снести все. Поэтому такие советы нужны, чтобы не впасть в необольшевизм. Когда мы толерантно относимся к сожжению книг, это тревожный сигнал, какими бы эти книги ни были", - указывает Осьмак. Она убеждена, что тотально зачищать публичное пространство от маркеров русской культуры, бездумно уничтожая все вокруг, - не выход для Украины.

По словам культуролога, украинцам нужно переосмыслить свое отношение к истории и глубже изучать ее уроки, но уже под другим углом. Владислава Осьмак полагает, что нужно создать специальные музеи российского империализма и тоталитаризма и библиотеки-депозитарии, где будут храниться свидетельства влияния России на украинскую культуру.

"Для этого соцсетей недостаточно. Глубинные культурологические вещи, которые мы сейчас раскрываем, многих шокируют. Но на самом деле это российские маркеры, их и их влияние нужно изучать. В высших учебных заведениях нужны деколониальные студии, потому что просто так, разделяя все на черное и белое, мы потеряем пласт культуры нескольких поколений до сих пор живых людей", - добавила Осьмак. 

Украинское общество готово к переосмыслению прежних нарративов

При этом в Украинском институте национальной памяти (УИНП) уверены, что сейчас есть хорошая возможность избавиться от имперских нарративов, которые навязывались украинцам сначала царской Россией, а позже советской тоталитарной машиной. Сегодня общество готово к переосмыслению истории и выявлению "российских имперских маркеров", подчеркивает зампредседателя УИНП Владимир Тылищак

Памятник композитору Михаилу Глинке в Запорожье

Памятник композитору Михаилу Глинке в Запорожье

Экспертный совет по декоммунизации и дерусификации, по его словам, может в этом помочь: "Инициативы в регионах сталкиваются с отсутствием экспертного обоснования. Поэтому местные власти иногда колеблются, какие улицы и на какие переименовывать, что демонтировать и что делать с демонтированными памятниками. Этот вопрос недостаточно законодательно урегулирован, поэтому и нужно экспертное сопровождение всех процессов избавления от колониальных российских маркеров", - заявил DW Тылищак.

Также, по его мнению, после переосмысления на местах значения памятников российской культуры и объектов топонимики должны быть восстановлены памятники украинской культуры, долгое время бывшие в забвении.

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    Двухнедельную поездку по Украине русско-украинский художник Алеша, уже около 20 лет живущий на Западе, совершил в октябре 2015 года. По его наблюдениям, к тому моменту в стране было снесено уже около 800 памятников Ленину.

    Автор: Екатерина Крыжановская


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