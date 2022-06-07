 В Украине создадут Совет по ″дерусификации, декоммунизации и деколонизации″ | Новости из Германии об Украине | DW | 08.06.2022

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Украина

В Украине создадут Совет по "дерусификации, декоммунизации и деколонизации"

Совет по "дерусификации и декоммунизации" будет заниматься вопросами демонтажа памятников и других объектов советского прошлого.

Демонтаж скульптуры под Аркой Свободы украинского народа в Киеве

Демонтаж скульптуры под "Аркой Свободы украинского народа" в Киеве

Министерство культуры и информационной политики Украины намерено создать совещательный орган, который будет заниматься вопросами "дерусификации, декоммунизации и деколонизации". Сообщение об этом было опубликовано во вторник, 7 июня, на странице украинского Минкульта в Facebook.

Как отмечается, в задачи нового Совета будет входить обсуждение вопросов демонтажа или переноса памятников и других объектов советского прошлого, "призванных закреплять в Украине российские пропагандистские нарративы". При этом решения должны будут приниматься в диалоге с органами местного самоуправления и обществом.

Как пояснили в Министерстве культуры, из-за полномасштабного российского вторжения в Украине "значительно активизировался запрос на замену советского и российского наследия украинским". В частности, в апреле в центре Киева демонтировали скульптуру двух рабочих под "Аркой дружбы народов" (теперь - "Арка Свободы украинского народа"), установленную в 1982 в качестве символа "воссоединения" Украины и России. Кроме того, после российского вторжения сразу в нескольких населенных пунктах Украины снесли памятники Александру Пушкину, а в Харькове демонтировали памятник Александру Невскому.

Из украинской школьной программы хотят убрать "Войну и мир" Толстого

Изменения планируют внести и в украинскую школьную программу. Как заявил во вторник в эфире национального ТВ-марафона заместитель министра образования Украины Андрей Витренко, из нее исключат книги, "воспевающие российскую армию". В качестве примера он привел "Войну и мир" Льва Толстого.

По словам Витренко, "идут дискуссии" о том, оставлять ли кого-то из российских писателей в программе зарубежной литературы, в рамках которой их произведения сейчас изучаются в украинских школах.

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    Автор: Максим Нелюбин


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