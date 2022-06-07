В Украине создадут Совет по "дерусификации, декоммунизации и деколонизации"

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Совет по "дерусификации и декоммунизации" будет заниматься вопросами демонтажа памятников и других объектов советского прошлого.
Министерство культуры и информационной политики Украины намерено создать совещательный орган, который будет заниматься вопросами "дерусификации, декоммунизации и деколонизации". Сообщение об этом было опубликовано во вторник, 7 июня, на странице украинского Минкульта в Facebook.
Как отмечается, в задачи нового Совета будет входить обсуждение вопросов демонтажа или переноса памятников и других объектов советского прошлого, "призванных закреплять в Украине российские пропагандистские нарративы". При этом решения должны будут приниматься в диалоге с органами местного самоуправления и обществом.
Как пояснили в Министерстве культуры, из-за полномасштабного российского вторжения в Украине "значительно активизировался запрос на замену советского и российского наследия украинским". В частности, в апреле в центре Киева демонтировали скульптуру двух рабочих под "Аркой дружбы народов" (теперь - "Арка Свободы украинского народа"), установленную в 1982 в качестве символа "воссоединения" Украины и России. Кроме того, после российского вторжения сразу в нескольких населенных пунктах Украины снесли памятники Александру Пушкину, а в Харькове демонтировали памятник Александру Невскому.
Изменения планируют внести и в украинскую школьную программу. Как заявил во вторник в эфире национального ТВ-марафона заместитель министра образования Украины Андрей Витренко, из нее исключат книги, "воспевающие российскую армию". В качестве примера он привел "Войну и мир" Льва Толстого.
По словам Витренко, "идут дискуссии" о том, оставлять ли кого-то из российских писателей в программе зарубежной литературы, в рамках которой их произведения сейчас изучаются в украинских школах.
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