Как Германия помогает защитить культурное наследие Украины

Помимо огромных человеческих страданий, развязанная Россией война также несет угрозу культурному наследию Украины - ее религиозным объектам, историческим зданиям, музеям, памятникам, традициям. Недавно ЮНЕСКО, специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры, сообщило о подтвержденном разрушении или повреждении на территории Украины 53 объектов культуры.

Президент Немецкого национального комитета Международного совета музеев Беате Райфеншайд

Искусствовед Беате Райфеншайд (Beate Reifenscheid), президент Немецкого национального комитета Международного совета музеев (International Council of Museums, ICOM), считает, что эти данные давно устарели. "Мы совершенно не знаем, какой материальный ущерб нанесен одному только Мариуполю. Надо полагать, там утрачено все", - отмечает Райфеншайд в беседе с DW.

В марте государственный министр по вопросам культуры и СМИ Клаудия Рот (Claudia Roth), совместно с министерством иностранных дел ФРГ, создала сеть учреждений, деятельность которых нацелена на защиту культурных ценностей в Украине и предполагает сбор, координацию и распространение по всему миру информации об угрозах украинской культуре, а также о потребностях в помощи и предложениях по ее оказанию - главным образом, со стороны Германии. Центральным органом сети стал Немецкий национальный комитет ICOM.

Сохранять целостное видение происходящего

Международный совет музеев (ICOM) основан в 1946 году в Париже. Это неправительственная профессиональная организация, поддерживающая официальные отношения с ЮНЕСКО и имеющая консультативный статус при Экономическом и Социальном совете ООН. Ее основная задача - налаживание обмена информацией и знаниями между музеями, образование музейных работников, обучение студентов и аспирантов. Сегодня ICOM насчитывает 151 национальный комитет. "Благодаря существованию этой международной сети нам не пришлось начинать с нуля", - подчеркивает Беате Райфеншайд.

Глава Немецкого национального комитета ICOM напоминает о том, что о помощи ранее просили и учреждения культуры Беларуси - во время антиправительственных протестов в этой стране в 2020 году. "То, что такая ситуация может произойти и в Украине, мы долгое время не осознавали", - отмечает Райфеншайд.

Софийский собор в Киеве

По ее словам, теперь задача состоит в том, чтобы в тяжелой и постоянно меняющейся ситуации сохранять целостное видение происходящего. Необходимо создать структуры данных и отсортировывать информацию внутри них. "Поскольку все стремятся оказать помощь как можно быстрее, слишком много всего делается параллельно, так что нам нужно лучше согласовывать предпринимаемые меры", - указывает немецкий искусствовед.

Пока что все ограничивается оказанием помощи учреждениям культуры в Украине на местах. В настоящее время планов по вывозу предметов искусства из страны нет. "Это лишило бы Украину культурных ценностей", - поясняет Беате Райфеншайд. К тому же, отмечает она, музеи не могут самостоятельно принимать такие решения.

Кроме того, в случае если принадлежащие Украине произведения искусства будут переданы на временное хранение в другую страну, встает такой вопрос: а что, если Россия выиграет войну и оккупирует Украину? Не придется ли тогда вывезенные на время из страны арт-объекты возвращать агрессору?

Выстроить "правильную" цепочку действий

Среди организаций, сотрудничающих с созданной в Германии сетью по защите украинских культурных ценностей, - множество учреждений культуры, в том числе, Немецкая национальная библиотека, Фонд прусского культурного наследия, Федеральный архив, Немецкая комиссия ЮНЕСКО. Свою помощь предлагают также различные клубы по интересам и профессиональные объединения - например, Ассоциация немецких историков искусства.

Защита памятников культуры во Львове

Намеченные меры согласовываются между входящими в ICOM национальными комитетами, в том числе, и с Украинским национальным комитетом, на виртуальных совещаниях. Например, когда в украинских учреждениях культуры возникла острая потребность в упаковочных материалах, была выстроена такая цепочка действий: партии упаковки сначала доставляли на польско-украинскую границу, там перегружали, а потом развозили по пунктам назначения, рассказывает Беате Райфеншайд.

В настоящее время востребованы материалы, из которых можно изготовить ящики для хранения и транспортировки музейных экспонатов. Есть потребность в огнетушителях, противопожарных одеялах, огнестойких пастах для окраски древесины. И сейчас стоит вопрос об их покупке.

Сложнее обстоит дело с приобретением технического оборудования - например, кондиционеров для поддержания постоянной температуры в местах хранения арт-объектов, которые должны быть защищены от влажности или тепла. Как правило, немецкие музеи не могут поделиться такими приборами, поскольку они нужны им самим. Поэтому их надо покупать специально. Однако они стоят больших денег, а вопрос с финансированием деятельности сети еще до конца не решен, вынуждена констатировать Райфеншайд.

Помощь в экспертизе культурных ценностей

Входящие в созданную правительством ФРГ сеть учреждения культуры помогают Украине и с экспертизой культурных ценностей. Германский археологический институт, например, используя спутниковые изображения, дает оценку ущербу, нанесенному объектам культуры, и помогает документировать эти данные. Министерство культуры и информационной политики Украины создало специальный ресурс, на который свидетели разрушений культурного наследия из всех регионов страны могут прислать соответствующие фото- и видеодоказательства.

Украинское ведомство задокументировало уже 166 разрушенных или поврежденных памятников культуры. На фасадах музеев и церквей, запечатленных на фотографиях и видео, видны пулевые отверстия, осколочные следы, повреждения в результате попадания бомб. Однако пока не все зафиксированные данные проверены.

Документировать военные преступления

Документация важна еще и потому, что уничтожение культурных ценностей считается военным преступлением. В начале марта генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай направила письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову с призывом защитить культурное наследие Украины.

Глава ЮНЕСКО напомнила о том, что Россия была одной из сторон, подписавших принятую в 1954 году Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. В этом международном договоре стороны обязались защищать культурные ценности от повреждений, разрушений, краж, грабежей и незаконного захвата во время войны или вооруженного конфликта. А теперь Россия ставит под сомнение культурную идентичность Украины и уничтожает ее наследие. "Они хотят ликвидировать душу и ДНК Украины", - с горечью констатирует президент Немецкого национального комитета Международного совета музеев Беата Райфеншайд.

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