Как поселок в Донбассе стал Нью-Йорком, и при чем здесь немцы?

"Можете представить себе заголовки газет, если бы обстреляли Нью-Йорк? Здесь бы мигом была НАТО, и война бы закончилась", - шутила секретарь поселкового совета Новгородского Татьяна Красько в ответ на вопрос корреспондента DW, зачем прифронтовому поселку американское название. Это было более двух лет назад, когда журналисты приезжали в Новгородское из-за очередного обострения на фронте, а о планах вернуть поселку историческое название в Украине мало кто знал.

На самом же деле, рассказывает Красько, такая идея появилась еще в 2016 году - после принятия в Украине закона о декоммунизации. Однако нейтральное советское название поселка под декоммунизацию не подпадало и процесс затянулся. Точка в нем не поставлена до сих пор. Хотя возвращение поселку исторического имени поддержали его жители, а в начале февраля - комитет парламента по вопросам организации государственной власти, последнее слово - за депутатами Верховной рады.

Татьяна Красько

При этом, подчеркивает Татьяна Красько, речь идет не просто о переименовании, а о возвращении исторического названия. Ведь Нью-Йорком промышленный донбасский городок назывался вплоть до 1951 года. "Нью-Йорк, Сталинская область" - до сих пор можно прочитать в документах пожилых жителей поселка.

Как в Донбассе появился Нью-Йорк?

Несмотря на американское название, основали Нью-Йорк вовсе не выходцы из США. В последнее время распространение получила версия, что поселок в 1892 году создали немецкие колонисты - приверженцы протестантского движения меннонитов, поселившиеся в Украине по приглашению Екатерины II еще в XVIII веке. А Нью-Йорком поселение назвали потому, что жена одного из основателей была из Америки и скучала по родине. По другому преданию - немцы надеялись, что поселок будет развиваться так же динамично, как его заокеанский тезка.

Но на самом деле все несколько сложнее, говорит Виктория Шору, которая исследует историю поселка и ведет Facebook-страницу "Украинский Нью-Йорк: История" (Український Нью-Йорк: Історія - Ред.). По ее словам, на месте современного Новгородского уже в конце XVIII века существовало небольшое село Александровское, которое принадлежало помещикам Фурсовым.

Так выглядит сейчас донбасский Нью-Йорк

В источниках середины XIX века Александровское упоминается уже как "сельцо Нью-Йорк". Почему помещики, которым оно принадлежало, выбрали столь экзотическое название, - неизвестно. "Один из Фурсовых занимался судостроением и, возможно, сам побывал в Америке, и она его впечатлила, - говорит Виктория Шору. - А может, просто потому, что им так было интереснее".

В конце XIX века земля села перешла в собственность других помещиков, говорит исследовательница, а те в свою очередь продали ее немецким колонистам с юга Украины. Трудолюбивые немцы-протестанты построили несколько паровых мельниц по последнему слову тогдашней техники, развивали производство кирпича и сельскохозяйственных машин. В Нью-Йорке были школы и книжный магазин, работали банк, гостиница и почтамт с телефонной станцией, рассказывает Виктория Шору.

Однако после революции 1917 года многие немцы уехали из Нью-Йорка, а тех из них, кто остался, после начала Второй мировой войны советская власть депортировала в Среднюю Азию - как "неблагонадежных". А когда началась холодная война, поселок лишили и "вражеского" названия: в 1951 году Верховный Совет УССР переименовал Нью-Йорк в Новгородское.

Украинский Нью-Йорк в ожидании туристов

"Переименование будет восстановлением исторической справедливости, - говорит секретарь поселкового совета Новгородского Татьяна Красько. - Ведь Артемовск тоже вновь стал Бахмутом, а Жданов - Мариуполем". Впрочем, от того, что депутаты Верховной рады вернут ПГТ оригинальное название, отобранное их советскими предшественниками, местные власти и активисты ожидают и практической пользы для своего поселка. Они надеются, что в Нью-Йорк будут приезжать туристы.

Немецкие надгробия на кладбище Новгородского

Ведь, хотя немецкой общины в Новгородском уже нет, а те потомки меннонитов, которые еще живут в поселке, забыли язык и культуру предков, о немецком прошлом здесь до сих пор напоминают вовсе не типичные для Донбасса исторические здания и надгробия с надписями на немецком языке на местном кладбище.

Среди архитектурных достопримечательностей города - паровая мельница Петера Дика и построенный в начале XX века магазин Аарона Тиссена. Здание магазина, долгое стоявшее в запустении, община несколько лет назад выкупила и отремонтировала - помогли гранты международных организаций.

Уже весной в бывшем магазине должен заработать "Историко-культурный центр "Украинский Нью-Йорк". Этот центр, который местные жители называют "хабом", будет чем-то вроде краеведческого музея и одновременно местом для работы общественных инициатив.

Магазин, построенный немцами, в котором создали историко-культурный центр "Украинский Нью-Йорк" - до ремонта

Кроме того, "Нью-Йорком" в Новгородском назвали автозаправку на въезде в поселок и пиццерию. Экзотический топоним уже сейчас, еще до официального переименования, добавляет немного красок в повседневность депрессивного донбасского поселка.

Нью-Йорк в Донбассе под огнем "ДНР"

Сегодня в Новгородском живет около 12 тысяч человек. Здесь есть фенольный завод, на котором работают около 600 жителей поселка, а также три школы и интернат для детей с особыми образовательными потребностями. Среди проблем городка - безработица, плохие дороги, транспортная изолированность и перебои с водоснабжением. Летом 2019 года жители Новгородского месяцами выживали без воды, а поселок оказался на грани гуманитарной катастрофы.

Впрочем, кроме проблем, есть и достижения, рассказывает Татьяна Красько. В последние годы при поддержке международных организаций в поселке оборудовали станцию полиции, на улицах установили камеры видеонаблюдения и освещение на солнечных батареях, создали "Большой дом поколений" - клуб для детей и пожилых жителей поселка.

Заправка "Нью-Йорк" на въезде в поселок

Правда, против главной проблемы донбасского Нью-Йорка - войны - международные организации бессильны. Линия фронта проходит почти сразу за поселком, а с позиций украинской армии неподалеку от Новгородского даже без бинокля видно окраины Горловки, захваченной подконтрольными России боевиками. И хотя самим новгородцам удалось избежать оккупации, они сполна ощутили на себе ужасы войны. По словам Татьяны Красько, около 100 домов в поселке были повреждены в результате обстрелов, а пять жителей погибли. Последний из них - летом 2017 года.

И хотя сейчас на фронте затишье, местные жители боятся, что боевые действия могут возобновиться. Татьяна Красько надеется, что после резонанса вокруг переименования на прифронтовой городок и его проблемы обратят внимание в Украине и за рубежом. Между тем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в шутку уже предложил собрать в донбасском Нью-Йорке Генассамблею или Совет безопасности ООН. Татьяна Красько не против: "Пусть приезжают - в нашем новом хабе уже все готово для заседания".

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