Лондон допускает более крупные потери военных РФ в Макеевке

На 339-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 28 января (время московское).

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Корабельная группировка российских сил в Черном море составляет 12 единиц, сообщила руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. По ее словам, в числе кораблей - 2 носителя крылатых ракет "Калибр" - надводный и подводный.

Британское Минобороны допускает более крупные потери военных РФ в Макеевке

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При ударе украинской армии по зданию ПТУ в захваченной армией РФ Макеевке Донецкой области потери российской стороны с высокой степенью вероятности превысили 300 человек, говорится в новой сводке министерства обороны Великобритании. Большинство из военнослужащих, скорее всего, погибли или пропали без вести, а не ранены, указал Лондон, назвав "редким шагом" признание Минобороны РФ гибели 89 военных.

Разница между количеством жертв, признанных Россией, и вероятным истинным общим числом подчеркивает "повсеместное наличие дезинформации в публичных заявлениях российской стороны", отметило британское ведомство. "Обычно это происходит из-за сочетания преднамеренной лжи, санкционированной высшим руководством, и передачи неточных отчетов чиновниками рангом ниже, стремящимися уменьшить свои ошибки", - добавили в Лондоне.

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Из-за шторма в Черном море усилилась минная опасность, сообщил городской совет Одессы. Существует высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка боеприпасов к берегу, а также дрейф мин вдоль побережья, объяснили власти.

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Российские силы ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ. На Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском направлениях военные РФ обороняются, указала украинская сторона.

Мэр Мелитополя: В Запорожскую область приехали 800 полицейских из РФ

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В Запорожскую область прибыли 800 служащих полиции из Ростовской области и Краснодарского края, сообщил в Telegram-канале мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, россияне в очередной раз пугают местных жителей очередными "надзирателями за порядком" и тюрьмами, "пытаясь укоренить покорность". Привезенных из РФ полицейских собираются возить на работу в Токмак, Пологи и Васильевку, а на ночь - перемещать в более безопасное место, так как оккупанты "боятся партизан".

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Планируемое Россией в феврале или марте наступление пойдет в Луганской области либо в районе Угледара Донецкой области, говорится в очередном аналитическом обзоре американского Института изучения войны (ISW). В пользу Луганской области, по мнению его экспертов, свидетельствует то, что Россия перебрасывает туда части 2-й мотострелковой дивизии из Беларуси, а также недавние ограниченные наземные атаки войск РФ в Запорожской области, цель которых, судя по всему, - распылить украинские силы. В то же время крайне маловероятно, что новое наступление будет направлено на север Украины со стороны Беларуси, считают в ISW.

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За минувшие сутки с территории России по приграничным районам Сумской области были выпущены 52 мины, сообщила в соцсети Facebook областная военная администрация. Обстрелам подверглись Белопольская, Эсманьская и Середино-Будская общины. По предварительным данным, жертв и разрушений на было, подытожили в Сумской ОВА. За два дня до этого, 25 января, войска РФ выпустили по приграничным общинам Сумщины в общей сложности 60 мин и снарядов.

Секретарь СНБО Украины: Россия готовит к 24 февраля новую волну наступления

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Министр обороны России, президент РФ и начальник Генштаба Фото: SPUTNIK via REUTERS

Россия готовит к 24 февраля новую волну наступления в Украине, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов. "Сейчас они готовятся к максимальной активизации с учетом того, что это же люди из "совка" и они считают, что к годовщине они должны иметь какие-то достижения. Нет никакой тайны, что они к 24 февраля готовятся к новой волне, как они сами говорят. Есть понимание, на каких участках они хотят что-то сделать", - сказал Данилов в эфире "Радио Свобода". По его словам, российские военные уже неделю ведут разведку оборонительных возможностей ВСУ на Запорожском направлении. "И сейчас есть определенное сосредоточение войск. Нам это известно, мы понимаем, что происходит в РФ по этому поводу", - добавил секретарь СНБО. В то же время в России уже понимают, что шансы выиграть войну против Украины равны нулю, подчеркнул Алексей Данилов.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле сообщило, что Владимир Путин готовит новое масштабное наступление в Украине, которое может начаться уже в феврале-марте. По словам собеседников агентства, Путин стремится продемонстрировать, что армия РФ может вернуть себе инициативу после нескольких месяцев неудач и оказать давление на Киев и его союзников, чтобы они согласились на какое-то перемирие, которое позволит России сохранить контроль над оккупированными территориями.

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Танки Leopard 2, обещанные Испанией Украине, прибудут к месту назначения этой весной, заявила глава испанского Минобороны Маргарита Роблес. Сколько именно танков будет передано, она не уточнила. Сейчас эта техника находится на базе в Сарагосе, но не используется, цитирует министра телеканал RTVE. По словам Роблес, речь идет не только об отправке Leopard 2, но также о подготовке экипажей и техническом обслуживании. Германия уже направила Испании просьбу о сотрудничестве в подготовке экипажей, добавила Маргарита Роблес.

Немецкий танк Leopard 2 Фото: Alexander Koerner/Getty Images

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Украинское министерство иностранных дел вызовет посла Венгрии "для откровенного разговора" об "очередном пренебрежительном высказывании" венгерского премьера Виктора Орбана в адрес Украины. Об этом сообщил в соцсети Facebook официальный представитель МИДа Олег Николенко. На встрече с журналистами в Будапеште Орбан дал понять, что не верит в победу Украины. Кроме того, он сказал, что цель России - превратить Украину в неуправляемую руину, чтобы Запад не мог заявить о ней "как о призе", и что россияне уже преуспели в этом, поскольку теперь Украина, как и Афганистан, является "ничейной землей". "Такие заявления являются категорически неприемлемыми. Будапешт продолжает курс на сознательное разрушение венгерско-украинских отношений, существенно подрывая возможность ведения дальнейшего диалога между двумя соседними странами", - отметил Олег Николенко. Он добавил, что Киев, помимо вызова венгерского посла, оставляет за собой право "принятия и других мер реагирования".

Зеленский критикует намерение главы МОК допустить россиян к Олимпиаде в Париже

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Владимир Зеленский объявил о начале "марафона честности", цель которого, по его словам, - "очистить руководство международных олимпийских структур от лицемерия и любых попыток вытащить представителей России в мировой спорт". В вечернем видеообращении к согражданам президент Украины выразил разочарование заявлением главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха (Thomas Bach), который не исключил участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024 в Париже под нейтральным флагом. "Очевидно, что любой нейтральный флаг российских спортсменов запятнан кровью", - сказал Зеленский. Он пригласил Баха в Бахмут, чтобы тот "увидел собственными глазами, что нейтральности не существует", когда идет такая война. "Я не хочу разбираться в том, что именно стало мотивом для господина Баха, чтобы продвигать такую инициативу. Но мы сделаем все, чтобы мир защитил спорт от политического и любого другого влияния государства-террориста, которое просто неизбежно, если российские спортсмены будут участвовать в соревнованиях. И тем более - в парижской Олимпиаде", - подчеркнул украинский президент.

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Не менее 18 российских военнослужащих, вернувшихся с войны в Украине, уже осуждены, а еще два десятка ждут решения суда, выяснило издание "Верстка" , изучив базы всех гарнизонных военных судов России. Всего же с начала войны перед судом за присвоение, хранение, перевозку и ношение оружия, боеприпасов и взрывных устройств предстали как минимум 42 российских военных.

СМИ уже неоднократно писали о том, как вернувшиеся с войны российские военнослужащие угрожают гражданам огнестрельным оружием и даже стреляют в них. В августе 2022 года в Смоленской области четверо вооруженных мужчин, среди которых был контрактник, напали на украинских беженцев в пункте временного размещения. В том же месяце в Ростове-на-Дону военный застрелил из пистолета Макарова таксиста, с которым поспорил о политике, а в декабре в Петрозаводске другой военный убил из пистолета свою жену, пишет "Верстка".

Союзники Украины пообещали предоставить ей 321 тяжелый танк

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Западные государства - союзники Украины пообещали предоставить ее вооруженным силам в общей сложности 321 тяжелый танк. Об этом заявил в интервью французскому телеканалу BFM TV украинский посол в Париже Вадим Омельченко. По его словам, ВСУ хотят получить эту технику как можно скорее. Омельченко отметил, что сроки поставок зависят от типа танков и от страны-производителя, но если дожидаться августа или сентября, то "будет уже слишком поздно".

Хроника событий 27 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 27 января 00.00 - 13.59 >>>

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