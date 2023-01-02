Война России в Украине будет затяжной

От Фермопил до Ватерлоо, от Трои до Дьенбьенфу - дезориентация противника всегда была одним из инструментов ведения войны. И война России против Украины не исключение, пишет Кристина Ванберген.

Разрушения в Киевской области, ноябрь 2022 года Фото: Oleksandra Butova/NurPhoto/imago

Министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно заявил, что Россия не планирует применять ядерное оружие. При этом первоначально российская риторика по поводу использования ядерного арсенала - "мы будем или мы не будем" - служила аргументом, чтобы удержать НАТО от вмешательства в войну.

Президент Владимир Путин может и не пойдет на эскалацию, но, чтобы найти выход, он скорее поддержит войну на истощение, чем признает свой проигрыш. Если исходить из того, что ядерной войны не предвидится - а я думаю, что она маловероятна, учитывая способность России использовать другие неконвенциональные методы, - перед нами четкая перспектива долгой и затяжной войны.

Кристина Ванберген Фото: privat

Эксперты предполагают, что она продлится три-четыре года. Это сильно отличается от заносчивых планов блицкрига, финалом которого Путин хотел видеть российский парад победы в Киеве через четыре дня после начала агрессии. Что ж, как вы знаете, все вышло не совсем так.

"Генерал в своем лабиринте"

На политическом уровне Путин пытается влиять на повестку дня ООН. Но это не работает, и он все больше превращается в находяшегося в изолиции изгоя в Кремле. Нам напоминает это название романа Габриэля Гарсиа Маркеса - "Генерал в своем лабиринте". Путин отсиживался в Кремле, посылая своего малоубедительного министра иностранных дел представлять его (на международной арене. - Ред.) и произнося речи перед несуществующей аудиторией.

Даже неоднократные попытки РФ заискивать перед бывшими колониями в Африке, Южной Америке и Юго-Восточной Азии не увенчались успехом. Большинство африканских государств, которые ошибочно рассматривают войну лишь как внутриевропейское событие и в некоторых случаях полагаются на российское оружие или российскую дипломатию в своих региональных спорах, увидели насквозь фальшивые новостные нарративы России и ее попытки использовать продовольствие и удобрения в качестве оружия. Теперь они требуют от России деэскалации, поскольку для них это вопрос региональной продовольственной безопасности.

Угроза применения ядерного оружия свидетельствует о вступлении Кремля на территорию политических заблуждений, граничащих с патологией - своего рода исступлением. Это является не чем иным, как презентацией нарратива, противоречащего реальности на земле. Мобилизация в последние недели - еще один признак того, что Россия проигрывает.

Контроль Путина над обществом слабеет

В течение 22 лет у Путина был негласный договор с российским народом: не участвуй в политических волнениях и будешь жить комфортно. Этот договор трещит по швам. Его приказ о мобилизации - это соломинка, которая переломит хребет верблюду, поэтому все больше и больше россиян либо смело выходят на улицы и говорят правду власти, либо бегут к границам, чтобы покинуть страну. В этих условиях победа России практически невозможна.

Мобилизационная политика Путина, очевидно, не является решением его военных проблем, а вместо этого символизирует новый - пускай и неустойчивый - уровень контроля над обществом в ситуации, когда война против Украины ведет к подрыву центральной власти в России. Растущие разногласия в стране окончательно ослабляют позиции Путина.

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Россия хочет изменить глобальный порядок

Фундаментальный вопрос для Европы в нынешней войне заключается в том, как восстановить уважение к международному праву во всех его многочисленных измерениях: на земле, на море, в космосе. В центре внимания - стабилизация и восстановление Украины как краеугольного камня для укрепления и процветания мира во всем мире. И, может быть, именно поэтому президент Франции Эмманюэль Макрон почувствовал, что "один из ключевых вопросов, который нам необходимо решить, - как всегда говорил президент Путин, - это опасения, что НАТО окажется прямо у их (российских) дверей, и использование оружия, которое может угрожать России".

Очевидно, что это не оправдание путинской войны, а, скорее, способ противостоять путинскому вторжению, одновременно выясняя, имеются ли какие-либо реальные основания для российских опасений по поводу своей безопасности. На наш взгляд, хотя это и разумная инициатива (французского президента. - Ред.), она не отвечает на главный вопрос: почему началась война и куда она ведет?

Россия вторглась в Украину не из страха перед расширением НАТО - минские соглашения давали России необходимые гарантии. Агрессия была вызвана необходимостью предпринять внешнеполитическую авантюру, чтобы скрыть или оправдать внутреннюю нестабильность и упадок - то, что великий греческий поэт Константинос Кавафис назвал "ожиданием варваров".

Россия хочет изменить глобальный порядок. И именно поэтому эта война продолжается и поэтому ее будет трудно закончить. Либо мы позволим России осуществлять региональную гегемонию, либо сохраним территориальную целостность Украины.

Автор: Кристина Ванберген, старший эксперт Европейской комиссии и преподаватель в Брюссельском свободном университете.

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