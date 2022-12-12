Штайнмайер прокомментировал слова Макрона о гарантиях для РФ

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) прокомментировал высказывание французского лидера Эмманюэля Макрона о гарантиях безопасности для России, "когда она вернется за стол переговоров". Заявление Штайнмайера прозвучало в понедельник, 12 декабря, в Берлине на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

"Что касается Макрона, у нас была подобная дискуссия в немецких СМИ... У меня не было обмена мнениями с Макроном о том, что на самом деле имелось в виду", - отметил Штайнмайер. Он напомнил, что высказывания президента Франции прозвучали во время его визита в США.

Как передавало 3 декабря агентство Reuters, в Вашингтоне указали, что в принципе открыты для переговоров, при этом президент США Джо Байден подчеркнул, что будет говорить с главой российского государства Владимиром Путиным только в том случае, если тот продемонстрирует, что заинтересован в прекращении войны.

Штайнмайер: Слова Макрона - это не предложение закончить войну

В заявлениях Макрона, как и в заявлениях американской стороны, "вы всегда найдете следующее предложение: "Переговоры не будут начаты без Украины и не (будут вестись. - Ред.) против Украины", констатировал Штайнмайер.

По словам президента ФРГ, в этом отношении он понял слова Макрона как заявление "о будущем после окончания войны, но не как предложение закончить войну".

"Поэтому я считаю, что сейчас не стоит распространять подозрения, будто Франция, в отличие от Германии или Польши, готова к решению, которое каким-либо образом навредит интересам Украины", - резюмировал он.

Киев: Диалог возможен только после полного вывода войск РФ

Комментарий Макрона был сделан в интервью французскому телеканалу TF1, выдержки из которого тот опубликовал на своем сайте 3 декабря. При этом французский лидер заявил, что "украинский народ должен сам решать, на каких условиях (будут запущены переговоры. - Ред.), как, когда, а не мы", - указал он.

Позднее эксперт по вопросам внешней политики партии "Союз-90"/"зеленые" Юрген Триттин (Jürgen Trittin) выразил мнение, что гарантии безопасности важны, "но не в одностороннем порядке". "Тот, кто их требует, должен вначале озвучить обещанные гарантии безопасности для Украины", - заявил Триттин в интервью газете Die Welt.

В Киеве неоднократно подчеркивали, что переговоры возможны лишь при условии полного вывода российских войск с территории Украины.

Президент ФРГ: Призывы к прекращению огня сейчас несерьезны

Ранее, в конце ноября, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью DW подчеркивал, что призывы к прекращению огня сейчас несерьезны. "Перемирие в этот момент означало бы, по сути, признание уже произошедшей несправедливости. Прекращение огня сейчас будет означать, что Россия оставит себе оккупированные территории. Это означает, что нарушены границы, попирается международное право и происходит захват земель - что все это будет разрешено", - подчеркнул Штайнмайер. "И это не может быть целью прекращения огня. Поэтому, к сожалению, я должен сказать, что на данный момент я не вижу выхода", - добавил он.

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