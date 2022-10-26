"Штайнмайер в Киеве - наконец-то новая страница"

Высокопоставленные визиты в знак солидарности - вопреки всем российским ракетам - в Киеве уже стали обыденностью. Например, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) уже дважды посещала украинскую столицу после 24 февраля, равно как и польский президент Анджей Дуда. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) приезжала даже трижды. И все же визит Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) имеет особенное значение. Это давно назревший сигнал о том, что все былые недоразумения между Киевом и Берлином остались в прошлом. Кульминацией этих недоразумений был унизительный отказ Зеленского принять Штайнмайера в апреле, когда немецкий глава государства уже был на полпути в украинскую столицу, чтобы вместе в Дудой и еще тремя президентами продемонстрировать свою солидарность с Украиной.

Тайминг визита Штайнмайера

Еще важнее - момент визита гостя из Берлина. В немецкой столице одновременно проходила международная конференция по восстановлению Украины. Федеральный канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) в своей речи на конференции призвал создать для Украины "план Маршалла". По словам Шольца, восстановление страны является "задачей на поколение вперед, за которую нужно браться уже сейчас". По собственной истории немцы знают, какую роль может сыграть международная поддержка для благосостояния и демократического развития страны. Если у Германии и есть шанс вернуть себе ведущую роль в Европе после Brexit, во времена "орбанов" и итальянских постфашистов - так вот он, тот самый шанс. Если Германия будет лидером, когда демократы будут восстанавливать разрушеное диктатором и его сообщниками, ненавидящими свободу, это станет мощным импульсом для европейской идеи интеграции.

Евгений Тейзе Фото: Privat

Чтобы в Германии видели не только банкомат, а действительно движущую силу Европы, нужно восстановить доверие - как в Украине, так, в частности, в Польше и балтийских странах. Чтобы партнеры могли полагаться на то, что свободу и безопасность Берлин больше не поставит под угрозу из-за дешевого газа. Чтобы понимать, что безопасность Европы в случае необходимости нужно строить в противовес авторитарной России, и чтобы быть готовым - после уже восьми месяцев военных преступлений Москвы - отказаться от характерной для немецких социал-демократов мантры о том, что "мир в Европе возможен только с Россией".

Штайнмайер признал свои ошибки

Именно это доверие Франк-Вальтер Штайнмайер изо всех сил пытается восстановить. Президент Германии пообещал Киеву не только дальнейшую политическую и экономическую поддержку, но и военную. Это совершенно не было само собой разумеющимся, ведь речь идет о политике, фамилия которого в Украине воспринимается как синоним умиротворения России. Политике, который годами свято верил в то, что зависимость от российского газа является залогом мира. Верил, что конфликт в Донбассе можно решить дипломатическим путем. И который верил в свою мечту о безопасности и мире "от Ванкувера до Владивостока" даже после аннексии Крыма.

Франк-Вальтер Штайнмайер имел силу духа признать свои ошибки. Теперь он приехал в Киев как друг, а германо-украинские отношения переживают уже давно назревшую нормализацию. Пора перевернуть страницу эмоциональных недоразумений и обид. Все остальное было бы несправедливым с учетом невероятных усилий Германии по помощи Украине. Страна не только приняла у себя миллион украинцев, которые ищут защиты от войны - Берлин после некоторых промедлений все же поставляет Украине важное оружие для противодействия российским захватчикам. Теперь Германия хочет также взять на себя и инициативу в восстановлении Украины.

Последовательное переосмысление в СДПГ?

Важно однако, чтобы переосмысление в Берлине было последовательным. В конце концов, полноценное восстановление Украины возможно только тогда, когда российское вторжение будет окончательно отражено. Учитывая это, министр иностранных дел Анналена Бербок и министр обороны Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) недавно выступили с требованием увеличить втрое бюджет на военную помощь Украине. Насколько глубоко готова правящая Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) переосмыслить свою прежнюю политику в отношении России станет понятно по тому, как канцлер Шольц отреагирует на инициативу министров своего правительства.

Автор: редактор украинской редакции DW Евгений Тейзе

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также: