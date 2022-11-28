Штайнмайер приветствует планы признать Голодомор геноцидом

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) приветствовал намерение бундестага квалифицировать Голодомор в Украине начала 1930-х годов как геноцид. В понедельник, 28 ноября, Штайнмайер заявил в интервью Deutsche Welle, что он "очень-очень благодарен" парламентским фракциям СДПГ, "зеленых" и СвДП, а также оппозиционной фракции ХДС/ХСС за совместно разработанную ими резолюцию, которая будет вынесена на голосование в бундестаге в среду, 30 ноября.

"Это была преднамеренная стратегия сталинского режима в 1932 и 1933 годах - уморить голодом часть населения тогдашнего Советского Союза", - указал глава германского государства.

Франк-Вальтер Штайнмайер вновь решительно осудил войну России против Украины, подчеркнув, что она ведется против гражданского населения. "Мы имеем дело не только с жестокой агрессивной войной, которая ведется военными средствами против украинской армии. Но мы имеем дело - и чем ближе к зиме, тем заметнее это будет становиться - с жестокой атакой на критическую инфраструктуру и тем самым, конечно, на гражданское население", - отметил Франк-Вальтер Штайнмайер.

Президент ФРГ выразил глубокую обеспокоенность положением людей в зоне боевых действий: "Мы видели, что может ожидать людей в Украине: тяготы, темнота и холод". Штайнмайер отверг призывы к переговорам о прекращении огня как "легкомысленные". По его словам, на данный момент прекращение огня означало бы, что "Россия сохранит оккупированную территорию за собой и тем самым будет дано добро на нарушение границ, пренебрежение международным правом и захват земли".

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