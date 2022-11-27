102-летняя украинка о Голодоморе и войне РФ против Украины

Любовь Ярош из Житомирской области за свои 102 года пережила Голодомор и Вторую мировую. Теперь - после вторжения РФ в Украину - она плетет маскировочные сетки для украинских военных. DW встретилась с этой женщиной.

Старушка сидит в своем доме на диване и одну за другой расплетает нити. Она уже плохо видит и слышит, но все еще хочет работать - и плетет маскировочные сетки для украинских военных. 102-летняя Любовь Ярош сейчас живет в селе Ходорков, а родилась в соседнем - Пустельники Житомирской области, в далеком 1920 году.

Семья Любови была достаточно богатой: держали кур, свиней, коров, лошадей. Но потом скот и все орудия забрали в колхоз. Когда начался Голодомор, Любови было всего 13 лет.

"Хлеба старого не хватило, а нового не дождались"

Есть было нечего, вспоминает женщина: "Хлеба старого не хватило, а нового не дождались. У кого-то был картофель, то выбирали, чтобы на той шелухе были ростки. Эту шелуху сажали на картошку, чтобы родила. Так мы разводили картошку".

Чтобы выжить - рвали липу с крапивой, перетирали и пекли лепешки. А из свеклы варили чай. "Немножко пшеницы соберешь на крупу, да такой жидкий суп варили. Раз похлебаешь, поешь и лежишь", - рассказывает Любовь.

Любовь Ярош во время съемок репортажа DW Фото: DW

Из-за постоянного недоедания у Любы опухли руки и ноги: "Опухшие руки были, раны такие были. Ходить было невозможно. Папа меня выносил на улицу". Она грезила по ночам, родители думали, что девушка не выживет. Тогда от голода погибало очень много детей, вспоминает очевидица: "Умирали по домам дети. Какие такие мужчины поживее были, пришли в дом: этот на печи лежит, этот там лежит. Собрали их, на фуру положили, яму выкопали большую, там десять или сколько детей. Всех в эту яму покидали и позакапывали".

"Умирали по домам дети"

Любовь Ярош росла с пятью братьями и сестрами. Старший брат Михаил скончался от побоев. Его поймал объездчик, когда парень шел в другую деревню искать свеклу для своих родных. А маленькая сестра Оля умерла от голода.

Своих детей Любин отец должен был хоронить самостоятельно, с грустью рассказывает женщина: "Там близко кладбище у нас было. Занес старшего этого сына, закопал. Плачет и говорит: "Боже, чтобы мне кто-то сказал, что я буду своего ребенка закапывать голого, без гроба, без ничего? А маленькую эту Олю, четыре года было, тоже занес так в платье, в чем лежала. Мама дала какой-то платок, так в платок замотали, ямку выкопали".

В то же время в колхозах подыхали коровы, рассказывает женщина. Сдыхали от голода, потому что их никто не пас. Но людям взять это мясо не разрешали и специально его травили, говорит Любовь: "Там какое-то такое было в бутылочках, "креолин" называлось. И они облили эту корову, разрезали посередине, поналивали этого креолина".

Обо всех этих ужасах тогда никто ничего не говорил, рассказывает Любовь. Люди боялись, что их бросят за решетку. Искусственный массовый голод 1932-33 годов был организован в Украине руководством СССР с целью загнать украинских крестьян в колхозы и одновременно сломать национальное сопротивление. Открыто о Голодоморе заговорили в Украине уже после развала Советского Союза. В 2006 году Верховная рада признала Голодомор геноцидом украинского народа. По оценкам украинских историков, в результате Голодомора в Украине 1930-х годов погибло почти четыре миллиона человек.

Голодомор, Вторая мировая, война РФ против Украины…

После Голодомора Любовь Ярош пережила Вторую мировую войну. Ее дважды пытались забрать на работу в Германию, но девушка каждый раз убегала: "Забирали меня туда - в эту Германию. Я убежала. А потом пришла домой, снова давай будут забирать. Я взяла нож, порезала руки, грудь, солью посолила, такие поделала раны себе".

Когда началась Вторая мировая война, Любовь Ярош была молодой девушкой. Работала в колхозе, на пилораме, даже училась на тракторе обрабатывать поле, потому что мужчин тогда забрали на войну. Теперь, на 102-м году жизни, Любови снова приходится переживать войну - полномасштабную войну России против Украины. "Это самая худшая война. Это никому, не дай Бог никому, чтобы и знал об этой войне", - говорит Любовь.

"У меня трое внуков на фронте"

Сейчас у Любови Ярош на фронте воюет три внука. Все ушли добровольцами. А сама пенсионерка делает сетки-кикиморы для украинских военных. Вместе с дочерью они сплели уже девять сеток.

И хоть женщина плохо видит, но старенькими руками нащупывает ниточки, расплетает мешковину и приговаривает: "Вот так будете, ребята, прятаться, и чтобы никто не побил вас". Из этих нитей, рассказывает Любовь, потом плетут маскировочные сетки для украинских военных - чтобы враг не увидел.

Каждый день 102-летняя Любовь слушает новости и мечтает, чтобы все военные вернулись домой живыми. Но больше всего хочет дожить до победы Украины, говорит женщина: "Такое пережили мы: и голод, и холод. Но еще пока мучаемся. Еще пока будем ждать победы. Я хочу дождаться этой победы".

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