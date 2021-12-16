 Парламент Украины призвал бундестаг ФРГ признать Голодомор геноцидом | Новости из Германии об Украине | DW | 16.12.2021

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Украина

Парламент Украины призвал бундестаг ФРГ признать Голодомор геноцидом

Украинские депутаты подчеркивают, что Голодомор был направлен против украинцев как нации. Они считают, что парламент ФРГ должен признать это преступление геноцидом украинского народа.

Памятник жертвам Голодомора в Киеве

Памятник жертвам Голодомора в Киеве

Верховная рада Украины призвала германский бундестаг признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. В поддержку проекта соответствующего постановления в четверг, 16 декабря, проголосовал 331 депутат украинского парламента.

В документе подчеркивается, что Голодомор был направлен против украинцев как нации. По мнению народных депутатов, это подтверждается миллионами смертей в Украине, а также тем, что голод сопровождался массовыми репрессиями против интеллигенции, представителей церкви и других слоев украинского общества "с целью уничтожения всего украинского народа или значительной его части".

Депутаты Верховной рады Украины выразили уверенность в том, что признание германским бундестагом Голодомора геноцидом украинского народа "станет важным сигналом для памяти миллионов жертв этого преступления тоталитарного режима", позволит противодействовать попыткам преуменьшения масштабов Голодомора и даст толчок к началу совместных научных исследований относительно исторической роли Германии во время Голодомора, учитывая тесные экономические контакты в период 1932-33 гг. между СССР и Германией, а также судьбу немецкого меньшинства на территории советской Украины.

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    Автор: Ричард Фукс, Михаил Бушуев


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