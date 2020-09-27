СМС-сообщения от посла: как Киев отказался от неудобных историков

Создание Германо-украинской комиссии историков в 2015 году было инициативой немецких ученых, которые после Евромайдана и начала военного конфликта на востоке Украины поняли, что в Германии мало знают об Украине и ее истории. За пять лет работы комиссия провела ряд научных конференций. При финансовой поддержке Германской службы академических обменов (DAAD) и Фонда имени Роберта Боша десятки ученых и студентов из Украины и Германии получили стипендии для исследовательской работы и участия в международных научных мероприятиях.

Кроме того, аспиранты и молодые ученые на семинарах, организованных по инициативе комиссии, совместно изучают методы исторических исследований. "Мы хотим сближения немецкой и украинской культур исторических исследований", - отметил в беседе с DW сопредседатель комиссии с немецкой стороны профессор Мюнхенского университета имени Людвига-Максимилиана Мартин Шульце Вессель (Martin Schulze Wessel). Тем не менее украинское министерство иностранных дел отозвало патронат над комиссией историков, о чем стало известно 24 сентября.

Недовольство Киева и вопрос Голодомора

В последние годы комиссия, в состав которой входят по семь украинских и немецких ученых, регулярно подвергалась публичной критике со стороны посла Украины в Германии Андрея Мельника. Дипломат упрекает исследователей, прежде всего, в недостаточном внимании к вопросу Голодомора. Когда осенью прошлого года комиссия бундестага приняла к рассмотрению общественную петицию с требованием признать Голодомор геноцидом украинского народа, Мельник активно агитировал в интервью немецким СМИ за принятие такой резолюции и одновременно обвинял Германо-украинскую комиссию историков в бездействии в вопросе, который Киев считает важным для своих национальных интересов.

Андрей Мельник

В колонке в украинском интернет-издании "Европейская правда" под заголовком "Молчание бывает преступным" посол в прошлом году требовал "перезагрузить" комиссию и добивался отставки ее украинского сопредседателя, известного историка Ярослава Грицака. Именно на Грицака и его украинских коллег Мельник возлагает ответственность за то, что комиссия не выступила с резолюцией о признании Голодомора геноцидом, что стало бы важным сигналом для немецких политиков.

Как выяснила DW, во время внутренних дискуссий в комиссии украинские историки призвали немецких коллег принять совместную резолюцию в поддержку признания Голодомора геноцидом украинского народа. Впрочем, как отметил в беседе с DW профессор Шульце Вессель, среди немецких историков не было поддержки этой инициативы, несмотря на то, что никто из семи членов комиссии не ставит под сомнение геноцидальный характер этого преступления.

"Часть немецких ученых склонна к определению Голодомора как преступления против человечества. Однако проблема, прежде всего, в том, что определение геноцида сформулировано в Конвенции ООН от 1948 года, это делает геноцид, прежде всего, термином, которым оперирует международное право, а не история", - отмечает Шульце Вессель.

Геноцид: исторический или политический термин?

Как следует из слов Мартина Шульце Весселя, немецкие историки побоялись быть втянутыми в политические дебаты относительно того, должен ли бундестаг признать Голодомор геноцидом. Немецкий сопредседатель комиссии отмечает, что в немецкой академической традиции двусторонние комиссии историков фокусируют свою работу на темах, связанных с общими страницами истории народов.

В случае Германии и Украины это, прежде всего, немецкая оккупация и преступления нацистов во время Второй мировой войны. По этим вопросам комиссия не только проводит научные дискуссии, но и делает публичные заявления. Например, в прошлом году, когда в Берлине обсуждались планы построить мемориал жертвам нацизма в Польше, немецкие и украинские ученые выступили с совместным заявлением, в котором отметили, что такой мемориал не может оставлять без внимания память жертв нацистских преступлений на территории Украины и Беларуси, о которых до сих пор мало знают в Германии.

Мартин Шульце Вессель

"Комиссии историков создаются для работы над совместным бременем истории, в этом и состоит их нравственный долг. Исторический груз в отношениях между другими государствами (Украиной и Россией как правопреемницей СССР. - Ред.) должны быть темами для работы других комиссий", - говорит ученый из Мюнхена. В то же время профессор Шульце Вессель решительно отвергает обвинения посла Мельника в бездеятельности комиссии. "В Германии никто так много не исследовал Голодомор, как члены нашей комиссии. Никто в Германии так часто публично не говорил о Голодоморе, как это делал я, причем именно в украинском ключе", - подчеркивает профессор.

"Последняя капля" для посла

В конце концов, развязкой спора историков с украинским послом в Берлине стал отзыв патроната над комиссией со стороны украинского МИД. Ключевой претензией в адрес комиссии ведомство назвало, в частности, "самоустранение" от дискуссии в бундестаге о Голодоморе". "На протяжении последнего года не усилилось впечатление, что в существующем формате деятельность комиссии соответствует национальным интересам Украины. Именно это и стало последней каплей терпения и повлекло за собой отзыв патроната МИД Украины", - говорится в заявлении, обнародованном 24 сентября. В этот же день проходил вебинар на тему Голодомора, который был организован Германо-украинской комиссией историков вместо конференции, которая не состоялась в Берлине из-за пандемии.

Как выяснила DW, накануне вебинара Андрей Мельник присылал СМС-сообщения профессору Шульце Весселю, которые демонстрируют несколько другую картину того, что именно стало "последней каплей" для украинской стороны. В своих сообщениях Мельник в ультимативной форме потребовал у мюнхенского профессора снять с повестки дня вебинара о Голодоморе доклад заведующего отделом новейшей истории и политики в Институте истории Национальной академии наук Украины Георгия Касьянова.

Скриншот смс-сообщений Андрея Мельника профессору Шульце Весселю, обнародованных на сайте Германо-украинской комиссии историков

Касьянов - автор более десятка научных публикаций, посвященных дискурсам украинской историографии в исследовании Голодомора. Он - известный критик попыток политиков вмешиваться в научные дискуссии. В докладе Касьянова на вебинаре речь шла, в частности, о том, что в Верховной раде за последние годы было уже более десятка предложений ввести уголовную или административную ответственность для тех, кто ставит под сомнение то, что Голодомор был именно геноцидом по определению.

"Я не отрицаю, что государство может утверждать определенные истины на политическом уровне. Но я категорически против того, чтобы политики мне как ученому рассказывали, как писать об истории", - подчеркнул Касьянов в беседе с DW. При этом историк отметил, что сам он не отрицает, что Голодомор был геноцидом, так же как и все остальные участники вебинара, который состоялся 24 сентября. В то же время Касьянов называет попытки посла предотвратить его участие в дискуссии с немецкими историками опасным прецедентом. "Миссия ученого заключается в том, чтобы критически анализировать действия политиков, а не обслуживать их", - напоминает Георгий Касьянов.

Берлин подчеркивает независимость комиссии

Мартин Шульце Вессель в беседе с DW назвал СМС от Андрея Мельника "вопиющим нападением на автономию научной работы". Фото этих сообщений от Мельника обнародованы на сайте Германо-украинской комиссии историков. "Мы не можем быть инструментом украинской исторической политики. Если так понимать работу историков, то их можно сразу трудоустраивать в министерства", - отмечает профессор.

Собеседник DW в немецком МИД отметил, что в Берлине сожалеют о решении Киева отозвать патронат. В то же время немецкие дипломаты отмечают, что Германо-украинская комиссия историков является независимым институтом. "Для будущего наших двусторонних отношений продолжает оставаться центральной задачей независимое научное осмысление нашей общей истории", - отмечают во внешнеполитическом ведомстве Германии. Относится ли к вопросам общей истории Голодомор, дипломаты в Берлине не уточняют.

Скандал вокруг отозванного Киевом патроната не идет на пользу, когда речь идет о том, чтобы распространять в Германии знания об истории Украины, отметил в беседе с DW немецкий историк и политолог Герхард Симон (Gerhard Simon). Профессор Симон - один из самых активных сторонников принятия немецким бундестагом резолюции по Голодомору, чего пока безрезультатно добивается Киев. Исследователь отмечает, что в этом вопросе посол Андрей Мельник прилагает большие усилия, однако попытки повлиять на работу комиссии, по его мнению, зашли слишком далеко. "Дипломат не может настаивать на том, чтобы ученого не приглашали на дискуссию", - констатирует Симон.

Среди главных препятствий принятию бундестагом резолюции по Голодомору Герхард Симон называет опасения многих депутатов окончательно испортить отношения с Россией. В то же время историк надеется, что рано или поздно немецкий парламент даст оценку Голодомору, что поможет привлечь внимание немцев к этому пока малоизвестному в Германии преступлению. "Эта инициатива однако не должна потерпеть провал из-за дебатов о том, будет ли в резолюции слово "геноцид", или же речь будет идти о "преступлении против человечности", - предостерегает Герхард Симон.

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