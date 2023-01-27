На 338-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 27 января (время московское).

Евросоюз продлил на полгода санкции в отношении России

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Совет Европейского союза продлил до 31 июля 2023 года санкции, введенные против России. "Эти санкции, впервые введенные в 2014 году в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине, были значительно расширены с февраля 2022 года в свете неспровоцированной и необоснованной военной агрессии России против Украины", - отмечается в пресс-релизе Совета ЕС.

Санкции включают ограничения на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши. Также они запрещают импорт морской сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС, работу системы SWIFT для ряда банков и деятельность российских пропагандистских ресурсов в Европе.

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Миграционная служба Финляндии временно приостановила рассмотрение некоторых заявок о предоставлении политического убежища для россиян, которые бежали из страны от мобилизации, сообщил газете Helsingin Sanomat представитель ведомства Юха Симиля.

По его словам, сбор информации об условиях в России и самих заявителях, который начался осенью, оказался "непростым". "Необходимо выяснить, кого именно касается мобилизация и каковы последствия отказа от службы в армии - приведет ли он к наказанию, тюремному заключению или чему-то еще. Такие вещи нельзя найти в гугле", - сказал Симиля. Как отмечает Helsingin Sanomat, этот процесс может занять несколько недель.

Кроме того, финское ведомство ждет дополнительных разъяснений от Европейского агентства по предоставлению убежища (EUAA) о том, достаточен ли отказ от участия в войне для предоставления убежища.

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Минобороны России прокомментировало ракетный удар, нанесенный накануне по Украине, в результате которого погибли 11 человек и были повреждены энергообъекты в нескольких регионах. В российском ведомстве утверждают, что удар была нанесен "по объектам системы энергетики, обеспечивавшим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины". "Все назначенные объекты поражены", - заявили в Минобороны.

По утверждению российской стороны, в результате удара были "сорваны перевозки вооружений и боеприпасов в районы боевых действий, в том числе поставленных странами НАТО" и была "нарушена работа производственных мощностей предприятий по ремонту и восстановлению военной техники ВСУ".

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Песков ушел от ответа на вопрос, правда ли президент Владимир Путин подписывает указы о помиловании заключенных, завербованных ЧВК Вагнера из колоний для участия в войне. "Я не могу ничего говорить об указах. Вы знаете, что существуют указы открытые и существуют указы с различными грифами секретности. Поэтому об указах я ничего не могу говорить. Но я, действительно, могу подтвердить, что вся процедура помилования в отношении заключенных осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством", - заявил Песков.

О том, что "помилование осуществляется в строгом соответствии с законом" Песков уже говорил в начале январе. Тогда он также не уточнил, идет ли речь о заключенных, завербованных на войну.

Нидерланды передали Украине 300 тонн энергооборудования

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С декабря прошлого года Нидерланды передали Украине около 300 тонн энергетического оборудования для восстановления электроснабжения страны, сообщило Минэнерго Украины. В страну прибыло 36 грузов гуманитарной помощи общей массой 286 тонн. Украина получила в том числе трансформаторы, элегазовые выключатели, заземлители и различные кабели.

Хроника событий 27 января 00.00 - 13.59 >>>

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