На 338-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 27 января (время московское).

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Президент России Владимир Путин готовит новое масштабное наступление в Украине, которое может начаться уже в феврале-марте, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле. По их словам, Путин стремится продемонстрировать, что армия РФ может вернуть себе инициативу после нескольких месяцев неудач и оказать давление на Киев и его союзников, чтобы они согласились на какое-то перемирие, которое позволит России сохранить контроль над оккупированной территорией.

Даже Путин не может отрицать слабость вооруженных сил, на создание которых он потратил десятилетия, рассказали источники агентства, подчеркнув, что постоянные неудачи заставили "многих в Кремле более реалистично относиться к своим непосредственным амбициям, признавая, что даже удержание нынешней линии фронта было бы достижением".

При этом Путин по-прежнему убежден, что более крупные силы и готовность России к значительным человеческим потерям позволят ей одержать победу, говорят собеседники издания, добавляя, что весной в России может начаться новая волна мобилизации.

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Польша передаст Украине 60 танков PT-91 Twardy вместе с ранее анонсированными 14 танками Leopard 2. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. "Спасибо союзникам. Раздавим врага", - написал он. PT-91 - это польский основной боевой танк, основанный на варианте советского Т-72М1.

Власти Одессы: Россия вывела 4 ракетоносца в Черное море

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Четыре российских корабля с крылатыми ракетами вышли утром 27 января в Черное море. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря Одесской областной военной администрации Сергея Братчука. Он утверждает, что россияне могут произвести атаку 20 ракетами типа "Калибр".

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События, связанные с войной в Украине (в тексте опроса: "специальной военной операцией"), наиболее важными и значимыми за последнюю неделю считают для себя 41% россиян, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные в пятницу. В рейтинг наиболее значимых событий также вошли активизация Запада в вопросе поставок вооружений Украине, дальнейшее обострение отношений между Россией и западными странами, рост цен и тарифов. Исследование проводилось среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.

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Российские войска нанесли удар по Никопольскому району Днепропетровской области, сообщил председатель областного совета Николай Лукашук. "Мировскую громаду оккупанты атаковали несколько раз подряд из РСЗО, выпустив по ней около полусотни снарядов", - написал он в Telegram, опубликовав снимки разрушений. По его словам, в результате обстрелов повреждены здания магазина, пекарни, салона красоты, около десятка жилых домов и хозяйственных построек, газопроводы, линии электроснабжения. Жертв среди населения нет.

ISW: Пригожин и Гиркин конкурируют за влияние на фоне военных провалов

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Частная военная компания Вагнера, активно участвующая в агрессии против Украины, пытается вернуть влияние в ряде стран Африки, которого она добилась до вторжения РФ в Украину. Об этом говорится в аналитическом обзоре американского Института изучения войны (ISW) . Вашингтон, ужесточая санкции против некоторых организаций за пределами России, имеющих тесные связи с вагнеровцами, вероятно, пытается помешать этим попыткам.

В отчете упоминается и недавний конфликт между владельцем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и Игорем Стрелковым (Гиркиным). По мнению аналитиков, их ссора свидетельствует о новой сфере конкуренции за политическое влияние на фоне провалов в войне. Конфликт может пойти на пользу Путину, подчеркивают эксперты. Пригожин, вероятно, пытался подорвать авторитет Гиркина в националистических кругах, тем самым, возможно, не преднамеренно, дискредитируя одного из самых известных критиков Путина, говорится в отчете.

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Российские военные готовятся подвергнуть новой массовой "проверке на лояльность" население оккупированных ими территорий Запорожской и Херсонской областей, сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС). По его данным, оккупантов интересует, не содержатся ли в телефонах местных жителей украинские приложения, в частности для банковских услуг и онлайн-образования. Кроме того, россияне увеличивают число блокпостов между населенными пунктами юга. На блокпостах у граждан спрашивают о наличии военного учета, транспортных средств в их собственности, а также об адресах персональных аккаунтов в соцсетях с последующей проверкой.

++07.00++

Япония расширила санкции, введенные ею против России. С 27 января замораживаются активы 22 физических лиц и трех организаций - авиастроительной компании "Иркут", московского машиностроительного завода "Авангард" и ПАО "КамАЗ". С 3 февраля запрещен экспорт в РФ роботов, радиоактивных материалов, а также оборудования для атомных объектов, разведки нефти и природного газа. Кроме того, в перечень внесены оборудование для обнаружения взрывчатки, портативные генераторы, лазерные сварочные аппараты. С этого же дня вводится запрет на продажу в Россию вакцин и медицинского оборудования. Экспортные ограничения коснутся 49 организаций.

++06.00++

США передадут Украине танки Abrams в современной модификации M1A2 - эту информацию, ранее обнародованную изданием Politico, подтвердила заместитель главы пресс-службы Пентагона Сабрина Сингх. Она добавила, что этих танков не хватает на американских складах и на их передачу Украине потребуются месяцы. В то же время Сингх не подтвердила сообщения СМИ, согласно которым Вашингтон отказывается отправлять уже готовые машины из-за секретной брони, в состав которой входит обедненный уран, и потому решил заказать бронетехнику у производителей. "Мне нечего сказать. Я не могу подтвердить эти сообщения", - сказала Сингх, отвечая на вопрос журналиста.

Танки Abrams M1A2 Фото: Daniel Karmann/dpa/picture alliance

США не исключают поставку Украине истребителей F-16

++05.30++

США не исключают поставок "каких-либо конкретных систем вооружений Украине", заявил советник президента США Джо Байдена по безопасности Джон Файнер, отвечая на вопрос телеканала MSNBC, рассматривает ли Вашингтон вопрос о поставках Киеву истребителей. Файнер подчеркнул, что помощь Украине будет оказана в соответствии с ее потребностями. "Мы очень тщательно это обсудим", - добавил советник Байдена, комментируя призывы украинской стороны передать Киеву боевые самолеты. Отправку истребителей в Украину допустили и в Пентагоне. "Мы точно ничего не собираемся снимать с повестки", - заявила представительница министерства обороны США Сабрина Сингх, отвечая на вопрос о возможной передаче Украине американских истребителей F-16. Однако, подчеркнула Синх, F-16 - сложная система вооружений, которая потребует длительного обучения.

++04.30++

Европейский Союз подготовил новый пакет санкций против Беларуси за ее поддержку войны России против Украины, пишет агентство Bloomberg. Эти меры во многом дублируют ограничения, введенные ЕС против Москвы, в том числе касающиеся ключевых технологий и энергетического сектора. Среди прочего предусмотрены:

- эмбарго на поставки в Беларусь товаров двойного назначения и технологий, используемых в военных целях;

- торговые ограничения на предметы роскоши, инвестиции и предоставление определенных услуг;

- запрет на продажу Беларуси нефти, угля, стальной продукции и золота.

В проекте оговорены и исключения - для медикаментов, сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров.

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Народный депутат Николай Тищенко исключен из партии "Слуга народа" и уволен с должности заместителя председателя фракции этой партии в Верховной раде. Причиной, как пишут украинские СМИ, послужило его "неуместное поведение во время войны". 26 января выяснилось, что Тищенко еще с 30 декабря находится за пределами страны - по его версии, в командировке, - но до последнего времени скрывал это. По решению Совета национальной безопасности и обороны Украины, госслужащие на время военного положения могут выезжать из Украины только в служебные командировки, однако председатель Рады Руслан Стефанчук заявил: "Николая Тищенко никуда за границу не отправлял. Соответственно и распоряжение на командировку в Таиланд я как председатель Верховной рады Украины не подписывал". Тищенко по-прежнему находится в Таиланде. Посольство Украины в этой стране анонсировало его встречу с согражданами 27 января в отеле Novotel в Бангкоке - "для обсуждения вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской общины в Королевстве Таиланд".

В МИД ФРГ объяснили высказывание Бербок о "войне с Россией"

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В МИД ФРГ прокомментировали резонансное высказывание его главы Анналены Бербок (Annalena Baerbock) на заседании ПАСЕ 24 января. Бербок тогда заявила: "Мы ведем войну против России, а не друг против друга". "Россия ведет жестокую войну против Украины. Это также война против европейского миропорядка и международного права. На встрече с членами Парламентской ассамблеи Совета Европы 24 января министр иностранных дел Бербок подчеркнула, что Европа должна сообща противостоять этой войне", - сообщило министерство в ответ на запрос немецкой газеты Bild. "Международное право однозначно, - отмечается далее. - Поддержка Украины в осуществлении ее индивидуального права на самооборону, закрепленного в Уставе ООН, против захватнической российской войны не делает Германию стороной конфликта". "Вероятно, последняя фраза в официальном ответе МИДа указывает на то, что Анналена Бербок все же погорячилась с формулировкой", - указала газета Bild.

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Находящиеся на оккупированной российскими войсками Запорожской атомной электростанции эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 25 и 26 января слышали серии мощных взрывов возле ЗАЭС, что, по их мнению, свидетельствует о военных действиях. Об этом сообщается в пресс-релизе МАГАТЭ со ссылкой на генерального директора агентства Рафаэля Гросси. По словам Гросси, эксперты сообщают о взрывах почти ежесуточно. Глава МАГАТЭ вновь призвал как можно скорее создать вокруг ЗАЭС зону безопасности.

В свою очередь советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа отрицает, что около Запорожской АЭС произошли мощные взрывы. Сообщения экспертов МАГАТЭ Карчаа назвал провокацией.

СБУ сообщила о выявленном агенте спецслужб РФ в ее рядах

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Управление внутренней безопасности Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с Государственным бюро расследований (ГБР) выявили в рядах СБУ сотрудника, который "занимался разведывательно-подрывной деятельностью в интересах России". Как сообщила спецслужба, российским агентом оказался работник управления СБУ в Запорожской области, он собирал данные о своих коллегах и секретную информацию, в том числе о материалах досудебного расследования резонансных дел. Ему предъявлено подозрение по статье "государственная измена в условиях военного положения".

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В результате массированного российского удара по территории Украины 26 января разрушены объекты энергетической инфраструктуры в Киевской и Днепропетровской областях. Об этом сообщил гендиректор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко. По его словам, сейчас электроснабжение восстановлено.

В Одессе после попаданий в объекты энергетической инфраструктуры до сих пор отсутствуют тепло- и электроснабжение, но подача воды восстановлена практически везде, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

Ранее стало известно как минимум об 11 погибших мирных жителях и еще 11 пострадавших в результате последних российских атак.

Польша готова поддержать поставку истребителей Украине

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Польша заявила, что поддержит Североатлантический альянс, если тот решит передать Украине истребители. "Я думаю, мы, НАТО, должны быть смелее", - сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью французскому телеканалу LCI. Не следует бояться поставлять Украине ракетные и зенитные батареи для защиты всей ее территории, а не только Киева, западной части страны и линии фронта, отметил Моравецкий.

Истребители F-16 Фото: Lithuanian Ministry of National Defense/AP Photo/picture alliance

По его словам, Польша поддержит поставку истребителей Украине, если такой вопрос будет рассмотрен. Однако это должно быть общее решение НАТО, подчеркнул глава польского правительства.

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По данным Эстонского национального телерадиовещания (ERR), Эстония намерена передать Украине кассетные снаряды и уже запросила соответствующее разрешение у Германии. Конвенцию о запрете боеприпасов такого типа подписали более 100 государств, однако Эстония и Украина не входят в их число, как и Россия.

Министр обороны Ханно Певкур в интервью ERR заявил, что Таллинн решил предоставить Киеву артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров, но отказался раскрывать детали соглашений между вооруженными силами Эстонии и Украины, в частности количество и номенклатуру боеприпасов.

"Если мы предоставим Украине кассетные снаряды, я не вижу тут проблем, поскольку уже сейчас обе воюющие стороны используют на территории Украины такие боеприпасы", - отметил Певкур.

Хроника событий 26 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 26 января 00.00 - 13.59 >>>

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