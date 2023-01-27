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Анналена Бербок на заседании ПАСЕ 24 января
Анналена Бербок на заседании ПАСЕ 24 январяФото: Jean-Francois Badias/AP/dpa/picture alliance
КонфликтыГермания

В МИД ФРГ объяснили высказывание Бербок о "войне с Россией"

Лиза Ламбрехт
30 мин. назад

"Мы ведем войну против России, а не друг против друга", - заявила министр иностранных дел Германии, выступая в ПАСЕ. Позже в министерстве объяснили, что именно имела в виду Анналена Бербок.

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В министерстве иностранных дел Германии прокомментировали резонансное высказывание его главы Анналены Бербок (Annalena Baerbock), которая на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 24 января заявила: "Мы ведем войну против России, а не друг против друга". "Эта цитата главы немецкого МИД" моментально разлетелась в мировых СМИ, вызвав удивление и критику", - написала в четверг, 26 января, немецкая газета Bild, пояснив, что эти слова Бербок расходились с позицией правительства ФРГ: канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) неоднократно подчеркивал, что Германия не должна становиться участницей войны. отвечая на запрос издания, МИД ФРГ дал разъяснения по поводу фразы Анналены Бербок.

"Россия ведет жестокую войну против Украины. Это также война против европейского миропорядка и международного права. На встрече с членами Парламентской ассамблеи Совета Европы 24 января министр иностранных дел Бербок подчеркнула, что Европа должна сообща противостоять этой войне", - сообщается в ответе министерства.

"Международное право однозначно, - отмечается далее. - Поддержка Украины в осуществлении ее индивидуального права на самооборону, закрепленного в Уставе ООН, против захватнической российской войны не делает Германию стороной конфликта". "Вероятно, последняя фраза в официальном ответе МИДа указывает на то, что Анналена Бербок все же погорячилась с формулировкой", - указала газета Bild.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 25 января одобрил поставки танков Leopard 2 Украине, подчеркнув, что решение было принято "в согласии и в тесном сотрудничестве" с союзниками Германии. Канцлер заверил, что этого принципа, который, по его словам, "позволяет предотвратить перерастание войны в Украине в войну между Россией и НАТО", правительство ФРГ будет придерживаться и в дальнейшем.

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