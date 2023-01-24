Бербок призвала Европу к сплоченности в военной помощи Киеву

Взаимные обвинения европейских стран не принесут мира Украине, а лишь помогут Путину, заявила глава МИД Германии в ПАСЕ и призвала сообща помогать Киеву.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала к сплоченности европейцев в дискуссиях об увеличении военной помощи Украине и возможных поставках Киеву боевых танков. Выступая на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге во вторник, 24 января, она подчеркнула, что Россия ведет войну не только против Украины, но и против европейского миропорядка, европейской системы правосудия, в частности, совершая атаку на Совет Европы и международное уголовное право.

Поэтому необходимо оказывать Украине больше военной помощи, но также и больше поддерживать ее в других сферах, в частности, в вопросах гуманитарной помощи и привлечения России к ответственности, отметила глава МИД ФРГ.

"Взаимные обвинения лишь разделяют Европу"

На вопрос о позиции Берлина по возможных поставках Украине основных боевых танков Leopard немецкого производства Бербок призвала отказаться от взаимных обвинений европейских стран и сравнений объемов военной помощи, поскольку это не принесет Украине ни мира, ни свободы. По ее словам, такие споры лишь разделяют Европу, от чего выиграют только Россия и ее президент Владимир Путин.

"Да, мы должны больше делать для обороны Украины. Да, мы должны делать больше и в вопросе танков. Но главная и решающая деталь состоит в том, чтобы делать это сообща, а не бросаться обвинениями в Европе, потому что мы ведем войну против России, а не друг против друга", - добавила глава МИД ФРГ.

Критика в адрес Берлина

Глава германского правительства Олаф Шольц (Olaf Scholz) неоднократно подвергался критике, в том числе среди соратников по правящей коалиции, за нерешительность в вопросе поставок танков Украине. Официальный Берлин объясняет свою позицию взвешиванием угрозы эскалации войны России против Украины и необходимостью международной координации в вопросе военной помощи Киеву.

Между тем министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) 24 января подчеркнул, что Германия как страна-производитель танков Leopard 1 и 2 несет особую ответственность. По его словам, результаты инвентаризации танков Leopard 2 будут готовы в скором времени, эта процедура является предварительным условием для принятия решения. Если ответ по результатам ревизии окажется положительным, что может произойти в ближайшие дни, то мы сможем действовать быстро, проводить обучение и затем соответствующим образом перемещать вооружения, добавил Писториус.

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