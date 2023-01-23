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Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис
Глава МИД Литвы Габриэлюс ЛандсбергисФото: Janine Schmitz/photothek/picture alliance
КонфликтыЕвропа

Глава МИД Литвы обвинил Берлин в страхе перед Россией

Ольга Лебедева
39 мин. назад

Главы МИД стран ЕС на встрече в Брюсселе раскритиковали осторожность Германии по поставкам Украине новой военной помощи. Украина должна победить, и для этого следует сделать все необходимое, заявили они.

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Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис косвенно обвинил Берлин в том, что тот опасается поставить Россию на грань поражения в Украине. "Я думаю, что самое важное, что нам следует обсудить, это страх. - заявил он в понедельник, 23 января, на встрече глав внешнеполитических ведомств ЕС в Брюсселе.  - Мы должны преодолеть страх перед тем, чтобы побороть Россию, когда речь идет о дополнительных санкциях или о дополнительной военной помощи Украине".

Ландсбергис подчеркнул, что от усиления санкций или военной помощи европейцев удерживает страх перед тем, что произойдет, если Россия проиграет в войне. На вопрос, опасается ли он начала ядерной войны, литовский министр ответил, что Москва должна потерпеть поражение. "Если мы не будем готовиться к тому, что Россия проиграет войну, то мы не серьезно относимся к помощи Украине для ее победы", - указал он. Если принять этот факт, то отвечать на остальные вопросы, по словам Ландсбергиса, станет гораздо проще. "Тогда мы сможем поставлять все оружие, которое необходимо Украине, и мы можем вводить против России такие санкции, которые помешают ей вести войну, и тем самым мы сможем помочь Украине действительно вернуть все ее территории", - добавил он.

Говоряо поставках танков Украине, Ландсбергис отметил, что ему бы не хотелось больше ждать ни одного дня, чтобы Киев их получил, но приходится это делать. Он выразил надежду, что продолжающиеся дискуссии о поставках основных боевых танков приведут к положительному решению.

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