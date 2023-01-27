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Здание МИД ФРГ в БерлинеФото: Daniel Kalker/picture alliance
КонфликтыГермания

Берлин: Германия не является стороной конфликта в Украине

Сергей Ромашенко
36 мин. назад

Россия в целях пропаганды исказила смысл резонансного высказывания главы МИД ФРГ. Анналена Бербок всего лишь хотела подчеркнуть единство Запада в противостоянии российской агрессии, подчеркнули в Берлине.

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Германия после резонансного высказывания главы МИД ФРГ Анналены Бербок (Annalena Baerbock) подчеркнула, что она не является стороной конфликта в войне против Украины. "Мы поддерживаем Украину, но мы не являемся стороной конфликта", - заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann) в пятницу, 27 января, в Берлине.

Бербок 24 января заявила в Совете Европы в Страсбурге: "Мы ведем войну против России, а не друг против друга". Российские государственные СМИ воспользовались этим высказыванием в целях пропаганды, расценив это как доказательство того, что Германия и другие страны ЕС якобы являются прямыми участниками конфликта в Украине и воюют против России.

Россия искажает смысл в пропагандистских целях

Представитель МИД ФРГ в этой связи указал, что Бербок, в ходе длительной дискуссии, всего лишь хотела подчеркнуть, что ЕС, страны G7 и НАТО едины в противостоянии российской агрессии против Украины. "Российская пропаганда постоянно использует высказывания, фразы, мнения, позиции федерального правительства, наших партнеров и искажает их в своих интересах. Вдаваться здесь сейчас в подробности, по-моему, не имеет смысла. Кто здесь занимается эскалацией, так это Россия. С точки зрения международного права Германия не является стороной конфликта. Именно в этом контексте и следует понимать слова главы МИД", - пояснил представитель внешнеполитического ведомства ФРГ.

Посольство ФРГ в Москве высказалось в том же ключе. "Поставки Украине, призванные позволить ей реализовать закрепленное в Уставе ООН индивидуальное право на самоопределение на фоне противоправной агрессивной войны России, не превращают Германию в сторону конфликта", - говорится в заявлении диппредставительства.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от посла Германии разъяснений в связи с "противоречивыми" заявлениями из Берлина. "Они сами понимают, что несут? Министр иностранных дел Германии заявляет, что ее страна вместе с другими странами воюет с Россией. Это же министерство не считает свою страну участницей конфликта. Учитывая эти противоречащие друг другу высказывания, послу Германии в России следует их прояснить", - написала Захарова на своей странице в Telegram.

Что сказала Анналена Бербок

Выступая на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге, 24 января, глава МИД Германии Бербок подчеркнула, что Россия ведет войну не только против Украины, но и против европейского миропорядка, европейской системы правосудия. Поэтому необходимо оказывать Украине больше военной помощи, но также и больше поддерживать ее в других сферах, в частности, в вопросах гуманитарной помощи и привлечения России к ответственности.

На вопрос о позиции Берлина по возможных поставках Украине основных боевых танков Leopard немецкого производства Бербок призвала отказаться от взаимных обвинений европейских стран и сравнений объемов военной помощи, поскольку это не принесет Украине ни мира, ни свободы. По ее словам, такие споры лишь разделяют Европу, от чего выиграют только Россия и ее президент Владимир Путин.

"Да, мы должны больше делать для обороны Украины. Да, мы должны делать больше и в вопросе танков. Но главная и решающая деталь состоит в том, чтобы делать это сообща, а не бросаться обвинениями в Европе, потому что мы ведем войну против России, а не друг против друга", - добавила глава МИД ФРГ.

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