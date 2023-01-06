Число занижено: в Самаре выясняют имена погибших в Макеевке

Петиция гражданских активистов и независимых мундепов из Самары с призывом обнародовать имена погибших в Макеевке мобилизованых россиян набрала десятки тысяч подписей. DW пообщалась с ее автором.

"Опубликуйте поименный список мобилизованных, погибших в Макеевке" - петиция под таким названием, обращенная к министру обороны РФ Сергею Шойгу и губернатору Самарской области Дмитрию Азарову, появилась на сайте Change.org 4 января. К вечеру 6 января подписи под ней поставили около 40 тысяч человек.

Ее инициаторы - редактор регионального онлайн-издания "Протокол. Самара" Сергей Подсытник, члены движения "Самара против войны", а также поддержавшие петицию организации "Весна" и "Штаб самарских депутатов", полагают, что большинство из погибших в Макеевке мобилизованных из РФ были из Самарской области, а официальные данные Минобороны РФ о числе жертв (89 человек) занижены.

В беседе с DW Сергей Подсытник рассказал о состоянии родственников погибших и о том, как региональные власти общаются с ними.

"Люди стали равнодушны к цифрам"

После произошедшего в Макеевке журналисты издания "Протокол. Самара" пытались собрать информацию и увидели, что родственники в группах (в соцсетях. - Ред.), связанных с мобилизацией, "буквально не понимают, что происходит: какие части попали под удар, какие нет", вспоминает Подсытник: "Тогда я подумал, что важно напомнить людям, что война - это ужасно, а мобилизация - это смерть".

Сергей Подсытник Фото: Privat

С 2017 года Сергей сотрудничал со штабом Алексея Навального в Самаре, с ноября 2020 года и вплоть до закрытия штаба в апреле 2021 года, был заместителем его руководителя. После ареста координатора штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой в конце 2021 года Подсытник переехал в Тбилиси, однако сохранил связь с коллегами в родном регионе. По его словам, перед выборами в Госдуму 2021 года его пытались призвать в армию, несмотря на непригодность по состоянию здоровья, однако ему удалось успешно обжаловать повестку.

"Люди стали равнодушно относиться к цифрам. А вот истории тех, кто позавчера ехал с тобой в одном автобусе, вчера взял повестку, а потом погиб в Украине от HIMARS, возможно, отобьют желание эти повестки брать, особенно сейчас, когда начнется вторая волна мобилизации, - рассуждает он. - Конечно, это помогло бы и родственникам разобраться, кто жив, а кто мертв, без того, чтобы всех, как обычно, записали в пропавшие без вести".

Реакция властей Самарской области на удар по Макеевке

По оценке авторов петиции, официально названное Минобороны РФ число погибших в Макеевке российских военных не отражает реальной картины. "Военные корреспонденты отмечают, что количество убитых занижено. (...) Даже если верить министерству обороны, то количество погибших сопоставимо с количеством жертв трагедии в "Зимней Вишне" и всего в два раза меньше числа погибших на подлодке "Курск", подчеркивается в документе.

Основанием полагать, что многие из погибших - жители Самарской области, авторам петиции дает "несоразмерная" реакция главы региона Азарова на удар по ПТУ в Макеевке. "Вы видели хоть одного губернатора, который поехал бы в самопровозглашенный "ДНР" вместе с заместителем министра обороны? Я вот только одного вижу", - аргументирует Подсытник.

Работая в региональном СМИ и общаясь со многими людьми в области, он лично знает родственников военнослужащих, попавших под тот обстрел, указывает журналист. По его словам, "сейчас люди в шоковом состоянии", они "запуганы и боятся публичности", с журналистами никто из них говорить не готов, даже на условиях анонимности. Многие поверили в версию Минобороны, что мобилизованные сами виноваты, потому что звонили по телефону. И это тоже отбило у их семей желание общаться с прессой, считает Подсытник.

Анонимизация родственников военных

3 января, вскоре после удара ВСУ по ПТУ в Макеевке, в паблике "Мобилизация Самарская область 2022" в соцсети "В контакте" родственников военнослужащих попросили сменить в соцсетях фамилию, имя и отчество и "не указывать ФИО, даже просто имя своего родственника в сообщениях". Скриншот этого обращения имеется в распоряжении DW.

Фото: vk.com/Sergey Podsytnik

Но и на этом фоне родственники самарских военнослужащих, предполагающие, что их близкие могли погибнуть в Макеевке, не оставляют попытки узнать об их судьбах, говорит Сергей. Как правило, делают они это традиционными способами, например, звоня на "горячую линию". Между тем и против публикации списка с именами, как того требует петиция, пока не высказывался никто.

Траур в Самаре по погибшим

Одна из жен мобилизованных, как сообщает онлайн-издание "Важные истории" , также обратилась с письмом к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову, чтобы напомнить ему об обещании вернуть выживших на реабилитацию в Россию, однако реакции властей на ее обращение к моменту публикации материала DW не последовало.

После удара по ПТУ в Макеевке Азаров, активно поддерживающий "специальную военную операцию", отправился в самопровозглашенную "ДНР", а 4 января, судя по публикациям в СМИ, навестил раненых самарцев в больницах Ростова.

Митинг в память о погибших в Макеевке мобилизованных РФ. Самара, 3 января Фото: ALBERT DZEN/REUTERS

Накануне, 3 января, на площади Славы в Самаре провели траурное мероприятие в память об уроженцах региона, которые погибли при атаке ВСУ под Донецком. Как удалось выяснить коллегам Сергея Подсытника по изданию "Протокол. Самара", кроме прочих, туда пришли студенты Самарского государственного социально-педагогического университета - из-за угрозы отчисления и по указанию своего преподавателя Романа Жукова - члена "Единой России", зампредседателя участковой избирательной комиссии №3203 в Самаре.

"Пиар на крови и попытки объявить "кровную месть" украинцам поддержки в регионе не находят", - уверен собеседник DW. По его мнению, то же касается и других публикуемых в Сети призывов объявить всеобщую мобилизацию, как, например, тот, что появился в Telegram-канале "Солдатские вдовы России". "Как вообще можно представить себе ситуацию, когда женщины говорят: мы - вдовы и хотим, чтобы вы тоже ими стали, - недоумевает Сергей. - Те, у кого кто-то погиб в Украине, испытывают горе. А семьи раненых хотят, чтобы их близкие просто скорее вернулись домой".

Ожидаемая реакция на петицию

Говоря об ожидаемой реакции на свою петицию, Подсытник констатирует, что на ответ министра обороны РФ он не рассчитывает, но думает, что, учитывая количество собранных подписей, губернатору Самарской области Азарову "рано или поздно на нее ответить придется".

"Скажет ли он, что это военная тайна или что-то еще, но он покажет свое отношение к людям и к мобилизованным, - рассуждает автор обращения. - Если он опубликует список погибших - это будет история, которую уже невозможно забыть. А если откажется - я не представляю, как это можно будет по-человечески мотивировать. Тем более, что рано или поздно это выльется в вопросы в соцсетях, а наш губернатор привык очень следить за своим имиджем".

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